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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:20
Re: Валютный рынок в контексте
25/35 по обоим позиц.
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:21
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:23
Привет из Днепра-2
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 43 850,5 млн. грн. к отметке 46 085,9 млн. грн.
Эта динамика, на первый взгляд, способствует смене тренда (с «медвежьего» на «бычий») на рынке «зеленого» безнала. Хотя день в безналичной паре доллар-гривня начался со снижения.
Около 10.17 на межбанке правили бал «зеленые медведи» - курс доллара обвалился к 27,22/27,25 UAH/USD. «На рынке работает стадный инстинкт», - констатировал наш консультант.
С учетом известного факта (нерезиденты появляются на межбанке спозаранку), можно с высокой вероятностью ожидать очередного переноса сезона репатриации дивидендов «варягами» - они предпочли гривневые ОВГЗ.
Дата: 05 февраля 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.13
Мелкий опт «неформал»
$ 27,20-25/27,30-35 UAH/USD
EUR 31,30/31,50 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 февраля в условиях «утреннего» равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.
Дата: 05 февраля 2019 г. на 10.25
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,30/27,40 UAH/USD
€ 31,30/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,27/27,38 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 18,0-20,0 коп., предложение потеряло 15,0-16,0 коп.), евро – 31,25/31,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 февраля спрос упал на 20,0-22,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,410/0,416 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 20 пунктов).
На открытии торгов 05 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,27/27,38 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 18,0-20,0 коп., предложение потеряло 15,0-16,0 коп.), евро – 31,25/31,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 февраля спрос упал на 20,0-22,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,410/0,416 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 20 пунктов).
На старте торгов 05 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра было тихо, солидные клиенты еще не появлялись.
US
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:23
Re: Валютный рынок в контексте
во мб дає 27,19 / 27, 206. Мабуть пора зявитися регулятору або нерезидентам.
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:23
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:29
Кор счета
01.02 50868,8
04.02 43850,5
05.02 46085,9
Результати валютних інтервенцій НБУ
28.01-01.02.2019 Детальніша інформація млн дол. США
Купівля 48.00
Продаж 0.00
Живите своим умом!
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:30
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:32
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:33
а что белочки в днепре нет?
Купівля Продаж
27.20 27.30
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:35
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