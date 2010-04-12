.25 однако. Лихо вниз идем.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:44
Re: Валютный рынок в контексте
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:53
Re: Валютный рынок в контексте
2727/2737
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:55
Регулятор появляется регулярно, но делает это мягко, не особо препятствуя чрезмерной динамике. Вчера опять пятнашку выкупил.
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 05 лют, 2019 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:56
Привет из Днепра-3
По состоянию на 10.50 Киева безналичный доллар, сохранив нисходящий тренд, упал к 27,20/27,22 UAH/USD. Регулятор безмолвствует… А доллара как гуталина на профильной фабрике.
US
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:57
Re: Валютный рынок в контексте
20/30
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:00
Скорее всего не "доллара как гуталина", а "гривны - шаром покати"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:11
Вкладчик1234 жесткая монетарная политика в действии
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:14
Привет из Днепра-4
К 11.13 доллар на межбанке упал к 27,18/27,20 UAH/USD, нерезидентов не видно, Нацбанк «держит паузу».
Согласно альтернативным источникам, регулятор успел выкупить до $40,0 млн. избыточной долларовой ликвидности, хотя по состоянию рынка безналичной пары доллар-гривня этого не видно.
Дополуденная обвальная коррекция долларовых цен на валютном межбанке сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,50% годовых.
Эта динамика показателя жестко противоречит некоторому росту объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
US
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:27
Re: Валютный рынок в контексте
20/27
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:34
Привет из Днепра-4
К 11.33 котировки доллара, начав реагировать на гривневые интервенции регулятора по 27,20 UAH/USD, наконец-то приостановили снижение, консолидировавшись на уровне 27,20/27,21 UAH/USD.
US
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