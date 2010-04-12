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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 493494495496497>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 166
1. меньше 27
18%
30
2. 27 - 28.50
49%
82
3. 28.50 - 30
19%
32
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:44

Re: Валютный рынок в контексте

  edgar_po написав:південний наливає по 27,30
.25 однако. Лихо вниз идем.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:53

Re: Валютный рынок в контексте

2727/2737
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basis_kk
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:55

  edgar_po написав:во мб дає 27,19 / 27, 206. Мабуть пора зявитися регулятору або нерезидентам.

Регулятор появляется регулярно, но делает это мягко, не особо препятствуя чрезмерной динамике. Вчера опять пятнашку выкупил.
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 05 лют, 2019 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:56

Привет из Днепра-3

По состоянию на 10.50 Киева безналичный доллар, сохранив нисходящий тренд, упал к 27,20/27,22 UAH/USD. Регулятор безмолвствует… А доллара как гуталина на профильной фабрике.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:57

Re: Валютный рынок в контексте

20/30
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:00

  дядя Caша написав:А доллара как гуталина на профильной фабрике.

US


Скорее всего не "доллара как гуталина", а "гривны - шаром покати"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:11

Вкладчик1234 жесткая монетарная политика в действии
Обмен валют
Суздальские ряды 12/2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:14

Привет из Днепра-4

К 11.13 доллар на межбанке упал к 27,18/27,20 UAH/USD, нерезидентов не видно, Нацбанк «держит паузу».

Согласно альтернативным источникам, регулятор успел выкупить до $40,0 млн. избыточной долларовой ликвидности, хотя по состоянию рынка безналичной пары доллар-гривня этого не видно.

Дополуденная обвальная коррекция долларовых цен на валютном межбанке сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,50% годовых.

Эта динамика показателя жестко противоречит некоторому росту объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:27

Re: Валютный рынок в контексте

20/27
Спини прямо! - наші судді не вони.
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zorka
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:34

Привет из Днепра-4

К 11.33 котировки доллара, начав реагировать на гривневые интервенции регулятора по 27,20 UAH/USD, наконец-то приостановили снижение, консолидировавшись на уровне 27,20/27,21 UAH/USD.

US
дядя Caша
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