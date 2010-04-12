RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 494495496497>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 166
1. меньше 27
18%
30
2. 27 - 28.50
49%
82
3. 28.50 - 30
19%
32
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:49

Всем привет!Подскажите,пожалуйста,кто понимается в этом.Влияет ли увеличение суммы покупаемой НБУ валюты на то,что сейчас укрепляется гривна?А также какие причины того что последнюю +- неделю доллар дешевеет по копеек 10-15 в день.Спасибо
tsalb
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 19.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:49

27.08-27.15/27.25-27.30
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11297
З нами з: 19.05.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:50

Re: Валютный рынок в контексте

рік назад на готівковому почався рух з 27,7 до 27,15 і далі на 26,80
edgar_po
 
Повідомлень: 106
З нами з: 09.04.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:51

  basis_kk написав:Вкладчик1234 жесткая монетарная политика в действии

Выборы.
LuckyG
 
Повідомлень: 691
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:07

Re: Валютный рынок в контексте

не повіривши в зупинку, рух на мб розпочався знову 27,175 / 27,198
edgar_po
 
Повідомлень: 106
З нами з: 09.04.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:09

Привет из Днепра-5

Полдень (12.01 Киева) безналичный доллар встретил уровнями 27,20/27,22 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж.

Около 12.05 регулятор покинул рынок, и тамошние продавцы уронили курс доллара до 27,18/27,20 UAH/USD. Жесткая нехватка покупателей «американца».

Дата: 05 февраля 2019 г. на 11.46

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,25/27,35 UAH/USD
€ – 31,15/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,414 UAH/RUB

По состоянию на 11.58 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал розничный клиентский «принос». На этом фоне в городе действовали упавшие цены: 27,20/27,32 UAH/USD, евро – 31,20/31,30 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB.

Около 11.43 киевские дилеры заметно понизили цены «американца» и опустили пару евро-гривня: 27,17-20/27,27-33 UAH/USD, евро – 31,17-20/31,30-33 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Киевляне пока успевают за рынком.

К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь торговлей в условиях некоторого преобладания оферов: 27,22/27,33 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,416 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры почти успевают за рынком.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70582
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4541 раз.
Подякували: 8257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:10

  edgar_po написав:не повіривши в зупинку, рух на мб розпочався знову 27,175 / 27,198

Вечером подведем итоги УТРЕННЕГО ВАНГОВАНИЯ :lol:
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1171
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:12

В чем причина укрепления гривны?

Нерезиденты под выборы заводят валюту?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5363
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:14

  edgar_po написав:не повіривши в зупинку, рух на мб розпочався знову 27,175 / 27,198


Папа "поматросил и бросил".Ушел на обед.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70582
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4541 раз.
Подякували: 8257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:16

  Investor_K написав:В чем причина укрепления гривны?

Нерезиденты под выборы заводят валюту?


Варяги навалились на ОВГЗ, попутно обваливая курс доллара и готовя фундамент под перенесенную репатриацию и рассчитывая на курсовые дополнительные бонусы.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70582
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4541 раз.
Подякували: 8257 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 494495496497>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, swodnix і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6536 1401589
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лют, 2019 08:42
maksimus silvestris
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1424, 1425, 1426
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14259 1655046
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лют, 2019 01:36
phantom_systems
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 268522
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67250)
05.02.2019 12:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.