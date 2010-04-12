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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:49
Всем привет!Подскажите,пожалуйста,кто понимается в этом.Влияет ли увеличение суммы покупаемой НБУ валюты на то,что сейчас укрепляется гривна?А также какие причины того что последнюю +- неделю доллар дешевеет по копеек 10-15 в день.Спасибо
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:49
27.08-27.15/27.25-27.30
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:50
Re: Валютный рынок в контексте
рік назад на готівковому почався рух з 27,7 до 27,15 і далі на 26,80
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:51
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:07
Re: Валютный рынок в контексте
не повіривши в зупинку, рух на мб розпочався знову 27,175 / 27,198
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:09
Привет из Днепра-5
Полдень (12.01 Киева) безналичный доллар встретил уровнями 27,20/27,22 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж.
Около 12.05 регулятор покинул рынок, и тамошние продавцы уронили курс доллара до 27,18/27,20 UAH/USD. Жесткая нехватка покупателей «американца».
Дата: 05 февраля 2019 г. на 11.46
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,25/27,35 UAH/USD
€ – 31,15/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,414 UAH/RUB
По состоянию на 11.58 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал розничный клиентский «принос». На этом фоне в городе действовали упавшие цены: 27,20/27,32 UAH/USD, евро – 31,20/31,30 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB.
Около 11.43 киевские дилеры заметно понизили цены «американца» и опустили пару евро-гривня: 27,17-20/27,27-33 UAH/USD, евро – 31,17-20/31,30-33 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Киевляне пока успевают за рынком.
К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь торговлей в условиях некоторого преобладания оферов: 27,22/27,33 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,416 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры почти успевают за рынком.
US
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:10
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:12
В чем причина укрепления гривны?
Нерезиденты под выборы заводят валюту?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:14
Папа "поматросил и бросил".Ушел на обед.
US
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:16
Варяги навалились на ОВГЗ, попутно обваливая курс доллара и готовя фундамент под перенесенную репатриацию и рассчитывая на курсовые дополнительные бонусы.
US
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