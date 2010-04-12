Додано: Вів 05 лют, 2019 13:14

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,365/27,385 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя около 10.02 в реальную сферу, котировки безналичного «американца» упали к 27,27/27,31 UAH/USD, словно намекая, что нерезидентам поначалу больше нравятся гривневые ОВГЗ, по которым нынче наш Минфин затеял аукцион.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 43 850,5 млн. грн. к отметке 46 085,9 млн. грн.



Эта динамика, на первый взгляд, способствует смене тренда (с «медвежьего» на «бычий») на рынке «зеленого» безнала. Хотя день в безналичной паре доллар-гривня начался со снижения.



Около 10.17 на межбанке правили бал «зеленые медведи» - курс доллара обвалился к 27,22/27,25 UAH/USD. «На рынке работает стадный инстинкт», - констатировал наш консультант.



С учетом известного факта (нерезиденты появляются на межбанке спозаранку), можно с высокой вероятностью ожидать очередного переноса сезона репатриации дивидендов «варягами» - они предпочли гривневые ОВГЗ.



По состоянию на 10.50 Киева безналичный доллар, сохранив нисходящий тренд, упал к 27,20/27,22 UAH/USD. Регулятор безмолвствует, а межбанк купается в долларовом изобилии.

К 11.13 доллар на межбанке упал к 27,18/27,20 UAH/USD, нерезидентов не видно, Нацбанк «держит паузу».



Согласно альтернативным источникам, регулятор успел выкупить до $40,0 млн. избыточной долларовой ликвидности, хотя по состоянию рынка безналичной пары доллар-гривня этого не видно.



Дополуденная обвальная коррекция долларовых цен на валютном межбанке сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,50% годовых.



Эта динамика показателя противоречит некоторому росту объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.



К 11.33 котировки доллара, начав реагировать на гривневые интервенции регулятора по 27,20 UAH/USD, наконец-то приостановили снижение, консолидировавшись на уровне 27,20/27,21 UAH/USD.



Полдень (12.01 Киева) безналичный доллар встретил уровнями 27,20/27,22 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж.



Около 12.05 регулятор покинул рынок, и тамошние продавцы уронили курс доллара до 27,18/27,20 UAH/USD. Жесткая нехватка покупателей «американца».



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,2199 UAH/USD, потеряв 21,03 коп.



На 12.37 безналичный доллар не покинул отметку 27,18/27,20 UAH/USD, на трибунах становится тише…Близок обеденный перерыв.



Наконец, около 13.11 котировки безналичного «американца», консолидировались

на отметке 27,18/27,20 UAH/USD, демонстрируя терминацию отката.



В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 февраля с уровней: доллар – 27,15/27,45 UAH/USD, евро – 31,10/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.



Евро по сравнению с 04 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 20,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 04 февраля по спросу и по предложению понизился на 20 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилась до отметки $1,1438, просев к $1,1426 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1426 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,27/27,38 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 18,0-20,0 коп., предложение потеряло 15,0-16,0 коп.), евро – 31,25/31,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 февраля спрос упал на 20,0-22,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,410/0,416 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 20 пунктов).



На открытии торгов 05 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, реальные сделки отсутствовали.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,27/27,38 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 18,0-20,0 коп., предложение потеряло 15,0-16,0 коп.), евро – 31,25/31,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 февраля спрос упал на 20,0-22,0 коп., офера стали ниже на 15,0-18,0 коп.), рубль - 0,410/0,416 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 20 пунктов).



На старте торгов 05 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра было тихо, солидные клиенты еще не появлялись.



Около 11.43 киевские дилеры заметно понизили цены «американца» и опустили пару евро-гривня: 27,17-20/27,27-33 UAH/USD, евро – 31,17-20/31,30-33 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Киевляне пока успевают за рынком.



По состоянию на 11.58 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал розничный клиентский «принос». На этом фоне в городе действовали упавшие цены: 27,20/27,32 UAH/USD, евро – 31,20/31,30 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB.



К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь торговлей в условиях некоторого преобладания оферов: 27,22/27,33 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,416 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры почти успевают за рынком.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 05 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,35/27,45 UAH/USD, евро – 31,35/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,416 UAH/RUB, Киев опт 27,20-25/27,30-35 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,20-25/27,30-35 UAH/USD, евро (опт) 31,30/31,50 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,30/31,50 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,25/27,45 UAH/USD, евро – 31,15/31,45 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,25/27,30 UAH/USD, розница – 27,20/27,35 UAH/USD; Запорожье – 27,30/27,40 UAH/USD; евро – 31,30/31,40 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,415 RUB/USD.



События на отечественном валютном межбанке напоминают ситуацию, сложившуюся к апрелю 2005 года, когда с подачи Ю.В. Тимошенко тогдашний глава НБУ В. Стельмах «рукотворно» укрепил нацвалюту, аргументировав действо изрядным металлоэкспортом. Однако наряду с недовольством держателей СКВ, этот проект вызвал закономерный гнев отечественных банкиров и субъектов рынка ценных бумаг, которые прямо обвинили руководство НБУ в лоббировании интересов нерезидентов, получивших на этой ревальвации гривни изрядные курсовые бонусы.



Нынче курс нацвалюты тоже укрепляется из-за отсутствия покупателей, покинувших валютный рынок ради доходных ОВГЗ. Активничавшие на рынке ОВГЗ «варяги» перенесли репатриацию дивидендов, продавая свои долларовые излишки ради гривни, несмотря на падение курса «американца». Полагаю, нерезиденты «возьмут свое, с одной стороны «утаптывая» курс безналичного доллара перед очень близким сезоном репатриации дивидендов, с другой, формируют нисходящий тренд на более дальнюю перспективу, когда гривню, вырученную на погашении казенных ценных бумаг можно будет конвертировать в СКВ по очень благоприятному курсу.



В общем, déjà vu с неизвестным пока финалом.



Сложно винить Минфин в этом – госдолг надо обслуживать, однако, думается, вряд ли стоит так явно подыгрывать «варягам».



Последние, полагаю, уплатив Минфину гривню за приобретенные ОВГЗ, наконец-то приступят к репатриации дивидендов, приостановив текущую коррекцию «американца». В более отдаленной перспективе «маячит» очередные компенсации НДС, которые, вероятно, попытаются вернуть курс «американца» поближе к уровням средины января. Оппонировать этому станут поступления «предвыборной» СКВ из-за рубежа, конвертируемые в гривню на текущие расходы претендентов на президентский пост. Так что, полагаю, до выборов курс пары доллар-гривня на межбанке «поднимать голову» не станет.



US

