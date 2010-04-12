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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:32
Re: Валютный рынок в контексте
Классика фигуры "голова-плечи" это быстрый спуск.
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:34
Mazay256
Так всегда.
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:37
Re: Валютный рынок в контексте
Zebra
Так ведь вполне реальная перспектива.
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:43
В США с долларами заходят или каждый со своей валютой? В Польшу вы с какой валютой едете? И только к нам с долларом или еврой.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:58
Спасибо, у меня есть. Всё зависит от того кто на смене в кассе
А лучше подъехать и пообщаться
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:59
Re: Валютный рынок в контексте
Без великого ентузіазму Дніпро 27,10-27,22!
Несуть нормально, бажаючих купити небагато! Гривні небагато!
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:02
Re: Валютный рынок в контексте
По справах. Не має часу на форум. Заглянув під час обіду.. Ого... Проїхав тільки що повз обмінку в Мукачево 27/27,20 - Ого-го . Ну і темп взяли.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:03
хорошо, когда с нами профессионалы.
всё объяснят и растолкуют
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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