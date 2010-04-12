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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 498499500501>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 169
1. меньше 27
18%
31
2. 27 - 28.50
50%
84
3. 28.50 - 30
19%
32
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:32

Re: Валютный рынок в контексте

Классика фигуры "голова-плечи" это быстрый спуск.
Zebra
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Mazay256
Сегодня сдавал на жизнь в Виктории, так их охранник бегал к обменкам вокруг и докладывал кассирше курсы тех

Так всегда.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:37

Re: Валютный рынок в контексте

Zebra

У паникеров сливающихся страх что курс упадет ниже их точки закупа.


Так ведь вполне реальная перспектива.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:43

  tea написав:
  vitaliian написав:
  tea написав:,чи захочуть нерезиденти заходити,наприклад,в березні по курсам 26.00 - 26.50.
пусть с гривной заходят.

Нерезиденти з гривнею? :mrgreen:

В США с долларами заходят или каждый со своей валютой? В Польшу вы с какой валютой едете? И только к нам с долларом или еврой.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:51

Печерск 27,10/27,25 (Лотерея)
fler
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:55

  fler написав:Печерск 27,10/27,25 (Лотерея)


Завтра пробьём 27
Vik0
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:58

:o :o
  zzzzzz написав:
  сірий написав:
  zzzzzz написав:
Там есть оптовые обменки у которых узкий спред.

Было бы интерестно их курсы видеть, а не магазинные-типа обменка у "сильпо" :mrgreen:
например-"Виктория"-вообще б жёстко плюсовал


Могу дать тлф позвоните и спросите

Спасибо, у меня есть. Всё зависит от того кто на смене в кассе :mrgreen:
А лучше подъехать и пообщаться
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:59

Re: Валютный рынок в контексте

Без великого ентузіазму Дніпро 27,10-27,22!
Несуть нормально, бажаючих купити небагато! Гривні небагато!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:02

Re: Валютный рынок в контексте

По справах. Не має часу на форум. Заглянув під час обіду.. Ого... Проїхав тільки що повз обмінку в Мукачево 27/27,20 - Ого-го :-). Ну і темп взяли.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:03

  Zebra написав:Классика фигуры "голова-плечи" это быстрый спуск.

хорошо, когда с нами профессионалы.
всё объяснят и растолкуют :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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