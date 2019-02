Додано: Вів 05 лют, 2019 15:14

холява написав: сірий написав: А ещё остались сомнивающиеся " сливать,не сливать" А ещё остались сомнивающиеся " сливать,не сливать"



Да , я остался .

Ни кто и ни когда не вселял в меня такую веру в доллар , как нынешние попытки НБУ и правительства ,выкрутить руки населению с его заначками.

В поддержку общей мысли коллеги выскажусь, что такой бодрый укрепляж очень даже похож на загон наооборот. Хомякозагон что-ли?! ) В поддержку общей мысли коллеги выскажусь, что такой бодрый укрепляж очень даже похож на загон наооборот. Хомякозагон что-ли?! )

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.