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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 498499500501

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 169
1. меньше 27
18%
31
2. 27 - 28.50
50%
84
3. 28.50 - 30
19%
32
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:03

  SAndriy1 написав:Без великого ентузіазму Дніпро 27,10-27,22!
Несуть нормально, бажаючих купити небагато! Гривні небагато!

Та кому уже этот доллар сейчас нужен, когда пипл приучен, что летом будет дешевле.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:04

Re: Валютный рынок в контексте

Скажите, вообще мнение, стоит ли до сентября в грн депо переходить?
Vik0
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:06

  сірий написав:А ещё остались сомнивающиеся " сливать,не сливать" :mrgreen:


Да , я остался .
Ни кто и ни когда не вселял в меня такую веру в доллар , как нынешние попытки НБУ и правительства ,выкрутить руки населению с его заначками.
Может я и не ношусь с наличкой по обменкам (для оборотки и так хватает), но с большим НЕДОВЕРИЕМ слежу за всем , что происходит.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:14

  холява написав:
  сірий написав:А ещё остались сомнивающиеся " сливать,не сливать" :mrgreen:


Да , я остался .
Ни кто и ни когда не вселял в меня такую веру в доллар , как нынешние попытки НБУ и правительства ,выкрутить руки населению с его заначками.
Может я и не ношусь с наличкой по обменкам (для оборотки и так хватает), но с большим НЕДОВЕРИЕМ слежу за всем , что происходит.

Это всё звучит странно,сколько лет вы на форуме, а результатов НОЛЬ.
Если вы не можете побороть это неподобство,то может быть попытаться его возглавить,в смысле менять валюту в первой половине года,а не во второй.
Ой чую дойдут до 27 и будут стоять до июля,может и не будет 25,сумно б**** 8)
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 05 лют, 2019 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:14

  холява написав:
  сірий написав:А ещё остались сомнивающиеся " сливать,не сливать" :mrgreen:


Да , я остался .
Ни кто и ни когда не вселял в меня такую веру в доллар , как нынешние попытки НБУ и правительства ,выкрутить руки населению с его заначками.
Может я и не ношусь с наличкой по обменкам (для оборотки и так хватает), но с большим НЕДОВЕРИЕМ слежу за всем , что происходит.


В поддержку общей мысли коллеги выскажусь, что такой бодрый укрепляж очень даже похож на загон наооборот. Хомякозагон что-ли?! )
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:24

  somilitark написав:Это всё звучит странно,сколько лет вы на форуме, а результатов НОЛЬ.
Если вы не можете побороть это неподобство,то может быть попытаться его возглавить,в смысле менять валюту в первой половине года,а не во второй.

А у меня тогда не ноль, а минус - покупаю сейчас на всю свободную гривну, правда не доллары, а евро.
А насчет первая половина года и вторая - можно вообще не думать, s0v7a регулярно говорит когда продавать, а когда покупать.
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:25

Re: Валютный рынок в контексте

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Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:29

  Волк написав:Прикупил доллара по 27,35. Минимум не ловлю. Но значительная уверенность на форуме в дальнейшем укреплении гривны, намекает мне на близость разворота


Усредняться будете ? Или будете фиксить убыток ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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