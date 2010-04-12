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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:03
SAndriy1 написав:
Без великого ентузіазму Дніпро 27,10-27,22!
Несуть нормально, бажаючих купити небагато! Гривні небагато!
Та кому уже этот доллар сейчас нужен, когда пипл приучен, что летом будет дешевле.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:04
Скажите, вообще мнение, стоит ли до сентября в грн депо переходить?
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:06
сірий написав:
А ещё остались сомнивающиеся " сливать,не сливать"
Да , я остался .
Ни кто и ни когда не вселял в меня такую веру в доллар , как нынешние попытки НБУ и правительства ,выкрутить руки населению с его заначками.
Может я и не ношусь с наличкой по обменкам (для оборотки и так хватает), но с большим НЕДОВЕРИЕМ слежу за всем , что происходит.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:14
холява написав: сірий написав:
А ещё остались сомнивающиеся " сливать,не сливать"
Да , я остался .
Ни кто и ни когда не вселял в меня такую веру в доллар , как нынешние попытки НБУ и правительства ,выкрутить руки населению с его заначками.
Может я и не ношусь с наличкой по обменкам (для оборотки и так хватает), но с большим НЕДОВЕРИЕМ
слежу за всем , что происходит.
Это всё звучит странно,сколько лет вы на форуме, а результатов НОЛЬ.
Если вы не можете побороть это неподобство,то может быть попытаться его возглавить,в смысле менять валюту в первой половине года,а не во второй.
Ой чую дойдут до 27 и будут стоять до июля,может и не будет 25,сумно б****
Востаннє редагувалось somilitark
в Вів 05 лют, 2019 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:14
холява написав: сірий написав:
А ещё остались сомнивающиеся " сливать,не сливать"
Да , я остался .
Ни кто и ни когда не вселял в меня такую веру в доллар , как нынешние попытки НБУ и правительства ,выкрутить руки населению с его заначками.
Может я и не ношусь с наличкой по обменкам (для оборотки и так хватает), но с большим НЕДОВЕРИЕМ слежу за всем , что происходит.
В поддержку общей мысли коллеги выскажусь, что такой бодрый укрепляж очень даже похож на загон наооборот. Хомякозагон что-ли?! )
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:24
somilitark написав:
Это всё звучит странно,сколько лет вы на форуме, а результатов НОЛЬ.
Если вы не можете побороть это неподобство,то может быть попытаться его возглавить,в смысле менять валюту в первой половине года,а не во второй.
А у меня тогда не ноль, а минус - покупаю сейчас на всю свободную гривну, правда не доллары, а евро.
А насчет первая половина года и вторая - можно вообще не думать, s0v7a
регулярно говорит когда продавать, а когда покупать.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:25
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Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:29
Волк написав:
Прикупил доллара по 27,35. Минимум не ловлю. Но значительная уверенность на форуме в дальнейшем укреплении гривны, намекает мне на близость разворота
Усредняться будете ? Или будете фиксить убыток ?
Живите своим умом!
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