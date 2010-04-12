Игорь написав: а минус - покупаю сейчас на всю свободную гривну, правда не доллары, а евро. А насчет первая половина года и вторая - можно вообще не думать, s0v7a регулярно говорит когда продавать, а когда покупать.
А я был такой довольный,когда скинул евро по 32.37,не можете представить Сколько людей,столько и мнений,вы тут читатель,представляете,некоторые не только пожизненно в секте будеттолькодорожать и покупаю на все и по любому курсу,как только гривна появляется,но и пытаются маневрировать,выводят формулу бакс-грндепо-баксодепо-ожидание на заборе Относительно подсчёта ворон на дереве с помощью методологии Совы,это высший пилотаж,эти таинства цивилизации Майя закрыта для меня,я её никогда не понимал и не пойму,даже не буду пытаться Только сейчас заметил,что календарный год у него усовершенствовался,перешёл в хитрый финансовый год,с сентября года стал начинаться))) а то прикольно выходит,выгодно продал по 27.70 в конце 18-го,а потом выгодно купил по 28.10 в начале 19-го,теперь выходит опять покупать по 27.20? Это слишком сложно для меня. А недооценённость евро это тоже для меня похожее таинство,брал почти по 1.17 летом,скинул чуть больше чем по 1.15,хватит с меня,может летом немного и возьму,но пока не хочу,мне с ним не везёт,что делать не знаю
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 05 лют, 2019 15:44, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
холява написав: Может я и не ношусь с наличкой по обменкам (для оборотки и так хватает), но с большим НЕДОВЕРИЕМ слежу за всем , что происходит.
Ну что тут необычного и неожиданного. В перспективе валюта любой развивающейся страны обречена на девальвацию. Быструю, медленную или ползучую … Но! В период макроэкономической стабилизации и экономического роста такие валюты способны демонстрировать чудеса, сильно укрепляться, приносить уверенность и радость своим гражданам и спекулянтам. В краткосроке или в среднесроке... Такие всплески надо унюхать и воспользоваться ими для обогащения. Унюхать - это значит смотреть не только на помойки и собственное неблагополучие, а проницательно замечать всё происходящее вокруг тебя и в стране в целом. Я вас предупреждал еще год назад, что гривна вступила в полосу белую. Тут же началось про кисельные берега, про цикл август-декабрь и пр. предрассудки. Хуторяне. Навоз. Скотина. Мужики. Вовремя не замечаете слом тенденции. Примитивное, линейное, стадное мышление. Неумение прислушиваться к мудрым мыслям.
Libo написав:В период макроэкономической стабилизации и экономического роста такие валюты способны демонстрировать чудеса, сильно укрепляться, приносить уверенность и радость своим гражданам и спекулянтам.
Наш народ привыкший к девальвации (по привычке) считает гривну вечно-переоцененной, а кто-то наверху научился делать на этом деньги. Считаете что гривна должна вечно-девальвировать? Нате вам доллар по 28. Рынок не меняется от сезона к сезону так сильно, как нерыночный курс гривны.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 лют, 2019 16:42, всього редагувалось 3 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 14,70 коп., на торгах вторника укрепился на 20,78 коп., оказавшись на уровне 27,4237 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 05-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 21,03 коп., составил 27,2199 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 05 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,365/27,385 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала динамичное снижение, реагируя на отсутствие покупателей(читай – нерезидентов), опустившись около 10.01 Киева на цифру 27,27/27,31 UAH/USD. Спустя 15 минут «американец» сохранил нисходящий тренд, оказавшись на уровне 27,22/27,25 UAH/USD. Эти две падающие котировки СКВ подтвердили опасения, что нерезиденты, снова переносят репатриацию дивидендов, избрав альтернативный вариант инвестиций. Во вторник наш Минфин наметил аукцион по размещения ОВГЗ, на который и направились «варяги», планируя с одной стороны приобрести госбумаги с очень привлекательной доходностью, с другой, меняя ради этого проекта доллары на гривню, роняли курс «американца», рассчитывая вскоре, буквально после платежей Минфину, скупиться долларом по демпинговой цене.
Меж тем, обеспокоенный резким падением курса доллара НБУ еще до 11.00 появился на межбанке, выкупая избыточную долларовую ликвидность, успев в течение первых 90 минут сессии пополнить свои резервы на $40,0 млн.
Вмешательство регулятор не очень помогло «американца» - его курс около 11.10 Киева упал к 27,18/27,20 UAH/USD. Причина упорного нежелания доллара остановить откат очевидна – на рынке, кроме регулятора, покупателей не было. При этом доллар снижался, несмотря на признаки расширения гривневой ликвидности, на которое указывал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 43 850,5 млн. грн. к отметке 46 085,9 млн. грн.
Наконец, лишь около 11.24 коррекция курса доллара остановилась на цифре 27,20/27,21 UAH/USD. Рынок немного успокоился на фоне равновесия покупок регулятором и продаж остальными игроками межбанка. Эта «идиллия» продолжалась до полудня, когда регулятор неосторожно решил покинуть рынок. Его уход одномоментно обвалил курс доллара с уровня 27,20/27,22 к отметке 27,18/27,20 UAH/USD.
НБУ не стал возвращаться на межбанк, где цена СКВ оставалась на этой отметке до 14.00, ограничившись с этого часа расширением спреда до 27,17/27,20 UAH/USD.
На этом «зеленые медведи» не остановились, и к 15.37 доллар упал к 27,16/27,19 UAH/USD на единичных продажах уже опустевшего к этому часу межбанка.
С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.
На цифре 27,16/27,19 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 05 февраля.
Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,2159 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,71% с 27,6883 UAH/USD до 27,2159 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.
На Depo рынке 05 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 05 февраля, сохранив и углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, на межбанковском валютном рынке отсутствовали покупки СКВ нерезидентами, которые напротив, продавали доллар, чтоб выручить гривню для участия в минфиновском аукционе по размещению гривневых ОВГЗ.
Во-вторых, покупок со стороны импортеров тоже не было у них, как известно, время спроса наступает в самом конце месяца.
В-третьих, во вторничном откате курса безналичного доллара был очевиден умысел «варягов», которые с одной стороны готовили себе низкую ценовую базу для отложенных покупок СКВ во время репатриации дивидендов, с другой, наверняка нерезиденты имели более удаленную цель этого мероприятия: конвертируя вырученную после погашения ОВГЗ гривню в доллар по демпинговой цене.
В-четвертых, на рынке наблюдалось долларовое изобилие, часть которого мы связываем с поступлением в Украину «предвыборной СКВ» на электоральные расходы «претендентов».
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 февраля заметно выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, на рынке наблюдался избыток валюты, которую конвертировали в гривню ак участники аукциона ОВГЗ, так и команды кандидатов в президенты.
Во-вторых, ко вторнику растет приток внешнеторговой выручки, 50% которой подлежала обязательной продаже.
В-третьих, рынок доллара стал более «медвежьим», что также способствует росту ликвидности.
В-четвертых, в торгах принимал участие гривневыми интервенциями регулятор, пополнив свои резервы заметной по нынешним временам суммой до $50,0 млн.
Дата: 05 февраля 2019 г. 16.54
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,10/27,20 UAH/USD (с утра – 27,27/27,38 UAH/USD, к полудню - 27,22/27,33 UAH/USD) € – 31,00/31,20 UAH/EUR (с утра – 31,25/31,45 UAH/EUR, к полудню - 31,10/31,35 UAH/EUR) RUB – 0,406/0,414 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,416 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.
До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, очень нуждаясь в решительной ценовой поддержке из-за выросшего клиентского «приноса» на фоне динамичного нисходящего тренда безналичного доллара.
К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь торговлей в условиях некоторого преобладания оферов: 27,22/27,33 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,416 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, дилеры почти успевают за рынком.
После обеда на рынке Днепра цены «американца», продолжали снижение, безуспешно пытаясь обогнать рынок. Это не удалось, и по итогам дня на рынке Днепра «перекос» в сторону клиентского предложения.
Этот дисбаланс в комплекте с изрядной курсовой динамикой повредили обороты – ликвидность, ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.
Дата: 05 февраля 2019 г. 16.33 Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,10/27,17 UAH/USD (с утра 27,20-25/27,30-15 UAH/USD, к полудню 27,17-20/27,27-33 0UAH/USD) € 31,05/31,15 UAH/EUR (с утра 31,30/31,50 UAH/EUR, к полудню 31,17-20/31,30-35 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 февраля в условиях «утреннего» равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.
До полудня в столице на местном рынке сохранялось равновесие спроса и оферов, которое нуждалось в решительной ценовой поддержке. Курсы работавшихся валют снижали, с одной стороны реагируя на «супермедвежье» настроение безналичной пары доллар-гривня, с другой, реагируя на клиентский «принос». Последнего, к слову, было не так много.
Около 11.43 киевские дилеры заметно понизили цены «американца» и опустили пару евро-гривня: 27,17-20/27,27-33 UAH/USD, евро – 31,17-20/31,30-33 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Киевляне пока успевают за рынком.
После обеда на киевском наличном рынке нисходящий тренд сохранился. Полагаю, в этом немалая заслуга пролонгации «медвежьего» тренда на валютном межбанке, который покинул НБУ, оставив его «на откуп» продавцам.
Послеобеденная коррекция курса «американца» на рынке столицы сопровождалась относительным равновесием покупок и продаж, которое сохранилось до самого завершения сессии. Но этот баланс не спас рынок Киева от потерь в оборотах – ликвидность, заслужив от местных валютчиков «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.
Мы связываем эти потери с выросшей курсовой динамикой, которая, как известно, не по нраву клиентам наличного рынка.
Дата: 05 февраля 2019 г. 16.41
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,10/27,20 UAH/USD (с утра - 27,30/27,40 UAH/USD, к полудню – 27,20/27,32 UAH/USD) € – 31,05/31,20 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,40 UAH/EUR, к полудню – 31,20/31,30 UAH/EUR) RUB – 0,408/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,410/0,415 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.
До полудня это настроение не менялось, усугубляя проблемы с гривневой ликвидностью. Оптовые сделки отсутствовали.
По состоянию на 11.58 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал розничный клиентский «принос». На этом фоне в городе действовали упавшие цены: 27,20/27,32 UAH/USD, евро – 31,20/31,30 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья ровным счетом ничего не изменилось – местный рынок оставался перекошенным сохранением доминирования клиентских оферов. С одной стороны это обеспечило пролонгацию нисходящего тренда в парах доллар-гривня и евро-гривня до самого финиша торгов, с другой, не дало подняться оборотам выше «унылой троечки», как и в предыдущую сессию
Дата: 05 февраля 2019 г. на 16.06
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,15/27,22 UAH/USD (с утра - 27,35/27,45 UAH/USD, к полудню - 27,25/27,35 UAH/USD) € – 31,07/31,20 UAH/EUR (с утра – 31,35/31,50 UAH/EUR, к полудню - 31,15/31,35 UAH/EUR) RUB 0,410/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,411/0,414 UAH/RUB)
vitaliian написав:Наш народ привыкший к девальвации (по привычке) считает гривну вечно-переоцененной, а кто-то наверху научился делать на этом деньги.
Я считаю, что наверху заработали, когда кинули вас с 8 до 30. Вот это заработок. А на копейках нет. Они свой рублевый х. по копеешную п. не разменивают. Да, бывает коньюнктурное и нерыночное воздействие на курс, но оно минимально. И скорее его цель в коррекции экономических процессов, а не в копеешных заработках. В экономической и курсовой стабильности заинтересованы все. 10-15% колебания чем-то экстраорднинарным не являются даже для самых стабильных валют. Такие колебания простые люди даже не замечают. Люди даже не замечают рост своих доходов. Людям свойственно замечать только инфляцию. А в Украине так сложилось, что в сознании людей инфляция и девальвация были тождественны. Этот стереотип будет меняться.
сірий написав:А ещё остались сомнивающиеся " сливать,не сливать"
Да , я остался . Ни кто и ни когда не вселял в меня такую веру в доллар , как нынешние попытки НБУ и правительства ,выкрутить руки населению с его заначками. Может я и не ношусь с наличкой по обменкам (для оборотки и так хватает), но с большим НЕДОВЕРИЕМ слежу за всем , что происходит.
Это всё звучит странно,сколько лет вы на форуме, а результатов НОЛЬ. Если вы не можете побороть это неподобство,то может быть попытаться его возглавить,в смысле менять валюту в первой половине года,а не во второй. Ой чую дойдут до 27 и будут стоять до июля,может и не будет 25,сумно б****
Здравствуйте. Я честно в свое время написал о том , что я купил в позапрошлом году доллар по 28.67 или по 28,76. В этом году была возможность избавится и по более высокому курсу. Я зафиксировал свою ошибку в долларе . Ну что же , так бывает . Кручу пока оставшееся без захода в доллар. В последние пол года это не подвело . Но повторюсь , я им не верю.
На тему -Отвлеченное ... Всех , кто работает с Россией заставили предоставить действующие контракты и предоставить уставные документы предприятий с указанием конечного бенефицианта . У некоторых в Харькове начался мандраж ....по поводу разрешения НБУ дальше работать. Как то так. Хотелось бы объяснить почему ... Вот например запчасти на МАЗ или Камаз или другие советские грузовики. Они идут как для гражданских так и для военных авто. Запретят , номенклатура упадет сильно.
Востаннє редагувалось холява в Вів 05 лют, 2019 16:20, всього редагувалось 1 раз.