Психануло животное,сегодня до обеда было 20 на 30,ещё недавно 10 на 20,а это уже какой-то протест,который кричит:валюту не принимаем
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:13
Психануло животное,сегодня до обеда было 20 на 30,ещё недавно 10 на 20,а это уже какой-то протест,который кричит:валюту не принимаем
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:15
Обычно читаю молча. Но произошло редкое событие: печально известное "Дафна" озвучило конкретный прогноз курса с конкретным сроком: "курс будет стоять 27 до июля" (обычно оно загоняет без конкретных цифр).
...Для тех, кто новый - поясню: это "Дафна" профессиональный загонщик (и, естесвенно, ни один "прогноз" не сбывается). Пишет с кучи клонов. Особо активизируется в моменты пред разворотом курса. Кто спрашивал про депозит в гривне до осени: делайте выводы и спите спокойно на матрасе.
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:16
Re: Валютный рынок в контексте
Геть валюту з України!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:17
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма.
От як на мене, ще НБУ дослухаеться! Раджу доляр зараз купувати, - він і купляє
Дата_____Об`єм _СерДоб_Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ_____ова____на вчора_________на вчора
28.01.2019 343,97 27,7901 -0,0272 27,9358 -0,0068
29.01.2019 537,78 27,7721 -0,0180 27,9252 -0,0106
30.01.2019 565,13 27,7555 -0,0165 27,9144 -0,0108
31.01.2019 562,93 27,7410 -0,0146 27,9040 -0,0104
01.02.2019 415,80 27,5707 -0,1703 27,8899 -0,0141
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,049316(-0,034602). Курс йшов ДОНИЗУ на тижні в середньому по 4,9316 копійки за добу. Це більше! Таки гарненько прискорився по відношенню до того тижня.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,010522(0,006377). СерРічна йшла додолу на тижні в середньому по 1,0522 копійки за добу. Не погано так розвернулися донизу.
Повні оберти МБ за тиждень - 2425,6142(2416,3511). Більші. Трошечки так підросли. Середні середньодобові оберти за тиждень: 485,12(483,27) млн. долярів. Краплинку і тут додали. Середньоарифметичні оберти за рік на добу - 468,76(457,10), також підросли. Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СерРічна зважена - 27,88993435. СерРічна вища за МБ та готівку. Доляр купляти має ценз.
ВО
PS
zorka Ти стала прозорою? Я тебе не бачу . Няву-няву...
Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:20
Если честно,то я тоже,с одной стороны безденежье толкает на авантюры,с другой стороны так приятно заработать деньги из воздуха,но у меня консервативная стратегия,я не слишком заигрываюсь,ятаксчитаю,именно поэтому кричат потом поклонники:опять Сом переобулся в прыжке
Простите,если слишком жёстко выразился,по ответу я тоже понял,что слишком играть в недоверие,вы тоже не практикуете
Удачи,надеюсь наступят времена,что фундамента и даже намёков для девальвации не будет и будет светить мирное небо над головой,со ставками в гривне по годовому депо в 5-8%
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:25
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:33
нет смысла покупать евро
ищу точки выхода из евро (даже с потерей в 50пп)
евро до конца Q3 будет 1,125-1,145
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:39
s0v7a ти хотів пухнастика, інші змію. вирішила - ні вашим ні нашим
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:40
Сова не один год дурью мается...умиляет когда ему пишут жги еще
евро уже на дне, ждать второго дна и покупать?..."откуда в *опе алмазы?" (т.е. откуда у евро (читай ЕС) перспективы роста, когда экономика Европы стагнирует)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:50
Зоряне! А давай так, і не нашим і не вашим...
Що тобі більше подобає то і заавь!
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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