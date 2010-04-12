Додано: Вів 05 лют, 2019 17:49

SILVER_UA написав: somilitark написав: Замерла ветка,доллар упал на добрые 20 копеек за день,у большинства "ынвестров" траур))) Замерла ветка,доллар упал на добрые 20 копеек за день,у большинства "ынвестров" траур)))

ко-ко, ты когда на прибыль выйдешь в гривне от 13 года ? ко-ко, ты когда на прибыль выйдешь в гривне от 13 года ?

Какой-то истерический сумбур,граждане,держите себя в руках,это всё лишь потеря денегЧто вы(я не тыкаю незнакомым людям,это правило дурного тона и откровенной тупости),имели ввиду?Я гривны не подписываю,уверен,что с 13-го года они точно поменялись,причём я тут почти 10 лет и как заметили поклонники "часто переобуваюсь",в то время я боролся с чивокунизмом и гривны имел разве что на хлеб.Сходите прогуляйтесь на свежем воздухе,поймёте наконец,что биться головой об стенку с моделью "покупаю на все гривны доллар всегда и по любой цене" это не правильно,что бы не было таких нервных расстройств как сейчасПод вечер просели все города,готовят задел на завтра?А ведь могут и нерезы немного завтра поднапакостить