somilitark написав:Это всё звучит странно,сколько лет вы на форуме, а результатов НОЛЬ. Если вы не можете побороть это неподобство,то может быть попытаться его возглавить,в смысле менять валюту в первой половине года,а не во второй.
А у меня тогда не ноль, а минус - покупаю сейчас на всю свободную гривну, правда не доллары, а евро. А насчет первая половина года и вторая - можно вообще не думать, s0v7a регулярно говорит когда продавать, а когда покупать.
нет смысла покупать евро ищу точки выхода из евро (даже с потерей в 50пп) евро до конца Q3 будет 1,125-1,145
Сьогодні Україна перевела МВФ 360 млн. доларів і ... небо на землю не впало, все спокійно, ніякої зради, обвалу курсу гривні і зойків всепропальства. Звичайно, що зараз знайдуться теоретики з "елітної уланогілки" які прочитавши оце моє повідомлення швиденько розкрутять заговір "недоолімпійців" про навмисне укріплення курсу гривні, для того щоб викупити здешевівший долар саме для проведення цього траншу
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 05 лют, 2019 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне написав:Сьогодні Україна перевела МВФ 360 млн. доларів і ... небо на землю не впало, все спокійно, ніякої зради, обваду курсу гривні і зойків всепропальства. Звичайно, що зараз знайдуться теоретики з "елітної уланогілки" які прочитавши оце моє повідомлення швиденько розкрутять заговір "недоолімпійців" про навмисне укріплення курсу гривні, для того щоб викупити здешевівший долар саме для проведення цього траншу
somilitark написав:Замерла ветка,доллар упал на добрые 20 копеек за день,у большинства "ынвестров" траур)))
Тут такая ситуация,сомневаюсь ,что существует много людей сдавших больше 10000-15000$,если прикинуть ,что заработок 1 гривна,то при 10000-15000 гривен,бегать сливать,ХРАНИТЬ(если не на депозите),думать когда КУПИТЬ,за смешные 400-600$... Мое мнение,лучше спокойно спать...
somilitark написав:Замерла ветка,доллар упал на добрые 20 копеек за день,у большинства "ынвестров" траур)))
ко-ко, ты когда на прибыль выйдешь в гривне от 13 года ?
Какой-то истерический сумбур,граждане,держите себя в руках,это всё лишь потеря денег Что вы(я не тыкаю незнакомым людям,это правило дурного тона и откровенной тупости),имели ввиду? Я гривны не подписываю,уверен,что с 13-го года они точно поменялись,причём я тут почти 10 лет и как заметили поклонники "часто переобуваюсь",в то время я боролся с чивокунизмом и гривны имел разве что на хлеб. Сходите прогуляйтесь на свежем воздухе,поймёте наконец,что биться головой об стенку с моделью "покупаю на все гривны доллар всегда и по любой цене" это не правильно,что бы не было таких нервных расстройств как сейчас Под вечер просели все города,готовят задел на завтра? А ведь могут и нерезы немного завтра поднапакостить
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:Замерла ветка,доллар упал на добрые 20 копеек за день,у большинства "ынвестров" траур)))
Тут такая ситуация,сомневаюсь ,что существует много людей сдавших больше 10000-15000$,если прикинуть ,что заработок 1 гривна,то при 10000-15000 гривен,бегать сливать,ХРАНИТЬ(если не на депозите),думать когда КУПИТЬ,за смешные 400-600$... Мое мнение,лучше спокойно спать...