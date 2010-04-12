RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 502503504505>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 170
1. меньше 27
18%
31
2. 27 - 28.50
50%
85
3. 28.50 - 30
19%
32
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:58

  prodigy написав:
  Игорь написав:
  somilitark написав:Это всё звучит странно,сколько лет вы на форуме, а результатов НОЛЬ.
Если вы не можете побороть это неподобство,то может быть попытаться его возглавить,в смысле менять валюту в первой половине года,а не во второй.

А у меня тогда не ноль, а минус - покупаю сейчас на всю свободную гривну, правда не доллары, а евро.
А насчет первая половина года и вторая - можно вообще не думать, s0v7a регулярно говорит когда продавать, а когда покупать.


нет смысла покупать евро
ищу точки выхода из евро (даже с потерей в 50пп)
евро до конца Q3 будет 1,125-1,145



ЗАПОРОЖЬЕ
Евро 31.10-31.3

1.14 прием
1.145 продажа..
Оффтоп https://odin-moy-den.livejournal.com/2218372.html
Востаннє редагувалось komant733 в Вів 05 лют, 2019 17:08, всього редагувалось 2 разів.
komant733
 
Повідомлень: 165
З нами з: 07.03.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:58

Сьогодні Україна перевела МВФ 360 млн. доларів

Сьогодні Україна перевела МВФ 360 млн. доларів і ... небо на землю не впало, все спокійно, ніякої зради, обвалу курсу гривні і зойків всепропальства. Звичайно, що зараз знайдуться теоретики з "елітної уланогілки" які прочитавши оце моє повідомлення швиденько розкрутять заговір "недоолімпійців" про навмисне укріплення курсу гривні, для того щоб викупити здешевівший долар саме для проведення цього траншу :mrgreen:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 05 лют, 2019 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4990
З нами з: 07.04.12
Подякував: 4579 раз.
Подякували: 2079 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:03

Re: Валютный рынок в контексте

  сірий написав:На сегодня моя цифра 27.1
Играем в угадалку.
Кто больше, кто меньше?

плюсую. ЗП, вечір - 27.00 / 27.15
edgar_po
 
Повідомлень: 108
З нами з: 09.04.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:07

  Василь-Рівне написав:Сьогодні Україна перевела МВФ 360 млн. доларів і ... небо на землю не впало, все спокійно, ніякої зради, обваду курсу гривні і зойків всепропальства. Звичайно, що зараз знайдуться теоретики з "елітної уланогілки" які прочитавши оце моє повідомлення швиденько розкрутять заговір "недоолімпійців" про навмисне укріплення курсу гривні, для того щоб викупити здешевівший долар саме для проведення цього траншу :mrgreen:

:)
https://bank.gov.ua/files/Pres_aktiv_pasiv.pdf
С чего вдруг такая щедрость ?
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 188
З нами з: 25.05.17
Подякував: 91 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:28

Re: Валютный рынок в контексте

Замерла ветка,доллар упал на добрые 20 копеек за день,у большинства "ынвестров" траур)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10259
З нами з: 30.12.09
Подякував: 269 раз.
Подякували: 1906 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:39

  somilitark написав:Замерла ветка,доллар упал на добрые 20 копеек за день,у большинства "ынвестров" траур)))

ко-ко, ты когда на прибыль выйдешь в гривне от 13 года ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 281
З нами з: 21.07.10
Подякував: 29 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:43

  somilitark написав:Замерла ветка,доллар упал на добрые 20 копеек за день,у большинства "ынвестров" траур)))


Тут такая ситуация,сомневаюсь ,что существует много людей сдавших больше 10000-15000$,если прикинуть ,что заработок 1 гривна,то при 10000-15000 гривен,бегать сливать,ХРАНИТЬ(если не на депозите),думать когда КУПИТЬ,за смешные 400-600$... Мое мнение,лучше спокойно спать...
komant733
 
Повідомлень: 165
З нами з: 07.03.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:49

  SILVER_UA написав:
  somilitark написав:Замерла ветка,доллар упал на добрые 20 копеек за день,у большинства "ынвестров" траур)))

ко-ко, ты когда на прибыль выйдешь в гривне от 13 года ?

Какой-то истерический сумбур,граждане,держите себя в руках,это всё лишь потеря денег :lol:
Что вы(я не тыкаю незнакомым людям,это правило дурного тона и откровенной тупости),имели ввиду?
Я гривны не подписываю,уверен,что с 13-го года они точно поменялись,причём я тут почти 10 лет и как заметили поклонники "часто переобуваюсь",в то время я боролся с чивокунизмом и гривны имел разве что на хлеб.
Сходите прогуляйтесь на свежем воздухе,поймёте наконец,что биться головой об стенку с моделью "покупаю на все гривны доллар всегда и по любой цене" это не правильно,что бы не было таких нервных расстройств как сейчас :lol:
Под вечер просели все города,готовят задел на завтра?
А ведь могут и нерезы немного завтра поднапакостить :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10259
З нами з: 30.12.09
Подякував: 269 раз.
Подякували: 1906 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:50

  komant733 написав:
  somilitark написав:Замерла ветка,доллар упал на добрые 20 копеек за день,у большинства "ынвестров" траур)))


Тут такая ситуация,сомневаюсь ,что существует много людей сдавших больше 10000-15000$,если прикинуть ,что заработок 1 гривна,то при 10000-15000 гривен,бегать сливать,ХРАНИТЬ(если не на депозите),думать когда КУПИТЬ,за смешные 400-600$... Мое мнение,лучше спокойно спать...

І за 1000уо по голові можуть дати...
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2780
З нами з: 19.01.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:51

  komant733 написав:за смешные 400-600$... Мое мнение,лучше спокойно спать...

На мешках с долларами?
Спокойно? :shock:
Дать вам ссылку на новостные хроники домушников?
Да вы петросян от бога :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10259
З нами з: 30.12.09
Подякував: 269 раз.
Подякували: 1906 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 502503504505>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, KOKS, Vint, vitaliian і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1425, 1426, 1427
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14262 1655447
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лют, 2019 16:54
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6536 1401661
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лют, 2019 08:42
maksimus silvestris
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 268547
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5931)
05.02.2019 18:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.