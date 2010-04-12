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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 502503504505

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 170
1. меньше 27
18%
31
2. 27 - 28.50
50%
85
3. 28.50 - 30
19%
32
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:01

  edgar_po написав:
  сірий написав:На сегодня моя цифра 27.1
Играем в угадалку.
Кто больше, кто меньше?

плюсую. ЗП, вечір - 27.00 / 27.15

Завтра продолжим нашу угадайку. А вообще-то, это заслуга ПЕРЕСА, это он наванговал, что с 5-го вниз пойдем повеселее :D
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:04

Результати розміщення ОВДП.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 5 лютого 2019 року, до державного бюджету залучено 6 665 879 753,67 гривень (за офіційним курсом НБУ).
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:08

Шота без ПЕРЕСА скучновато, наверное своим отсутствием -цену себе набивает :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:11

  tea написав:Результати розміщення ОВДП.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 5 лютого 2019 року, до державного бюджету залучено 6 665 879 753,67 гривень (за офіційним курсом НБУ).

Вопрос из зала, это много -мало, может какая таблица сравнительная есть и как долго этот праздник размещений будет длиться :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:29

  сірий написав:
  tea написав:Результати розміщення ОВДП.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 5 лютого 2019 року, до державного бюджету залучено 6 665 879 753,67 гривень (за офіційним курсом НБУ).

Вопрос из зала, это много -мало, может какая таблица сравнительная есть и как долго этот праздник размещений будет длиться :mrgreen:

Таблиця є.
Тут.
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:31

Re: Валютный рынок в контексте

Межбанк закрылся 27.12 / 27.15 ололо
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:32

  somilitark написав:
  холява написав:
Здравствуйте.
Но повторюсь , я им не верю

Если честно,то я тоже,с одной стороны безденежье толкает на авантюры,с другой стороны так приятно заработать деньги из воздуха,но у меня консервативная стратегия,я не слишком заигрываюсь,ятаксчитаю,именно поэтому кричат потом поклонники:опять Сом переобулся в прыжке :lol:
Простите,если слишком жёстко выразился,по ответу я тоже понял,что слишком играть в недоверие,вы тоже не практикуете :wink:
Удачи,надеюсь наступят времена,что фундамента и даже намёков для девальвации не будет и будет светить мирное небо над головой,со ставками в гривне по годовому депо в 5-8% :idea:

Я против , мне такая "стабильность" не выгодная. :)
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:33

Re: Валютный рынок в контексте

  Vadim V написав:Я против , мне такая "стабильность" не выгодная
это русская стабильность, 8% в рублях + риски девальваций. Кто там вообще депозиты держит под такие %?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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