Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:01
edgar_po написав: сірий написав:
На сегодня моя цифра 27.1
Играем в угадалку.
Кто больше, кто меньше?
плюсую. ЗП, вечір - 27.00 / 27.15
Завтра продолжим нашу угадайку. А вообще-то, это заслуга ПЕРЕСА, это он наванговал, что с 5-го вниз пойдем повеселее
сірий
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:04
Результати розміщення ОВДП.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 5 лютого 2019 року, до державного бюджету залучено 6 665 879 753,67 гривень (за офіційним курсом НБУ).
tea
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:11
tea написав:
Результати розміщення ОВДП.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 5 лютого 2019 року, до державного бюджету залучено 6 665 879 753,67 гривень (за офіційним курсом НБУ).
Вопрос из зала, это много -мало, может какая таблица сравнительная есть и как долго этот праздник размещений будет длиться
сірий
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:29
сірий написав: tea написав:
Результати розміщення ОВДП.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 5 лютого 2019 року, до державного бюджету залучено 6 665 879 753,67 гривень (за офіційним курсом НБУ).
Вопрос из зала, это много -мало, может какая таблица сравнительная есть и как долго этот праздник размещений будет длиться
Таблиця є.
Тут.
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv
tea
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:31
Межбанк закрылся 27.12 / 27.15 ололо
Zebra
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:32
somilitark написав: холява написав:
Здравствуйте.
Но повторюсь , я им не верю
Если честно,то я тоже,с одной стороны безденежье толкает на авантюры,с другой стороны так приятно заработать деньги из воздуха,но у меня консервативная стратегия,я не слишком заигрываюсь,ятаксчитаю,именно поэтому кричат потом поклонники:опять Сом переобулся в прыжке
Простите,если слишком жёстко выразился,по ответу я тоже понял,что слишком играть в недоверие,вы тоже не практикуете
Удачи,надеюсь наступят времена,что фундамента и даже намёков для девальвации не будет и будет светить мирное небо над головой,
со ставками в гривне по годовому депо в 5-8%
Я против , мне такая "стабильность" не выгодная.
Vadim V
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:33
Vadim V написав:
Я против , мне такая "стабильность" не выгодная
это русская стабильность, 8% в рублях + риски девальваций. Кто там вообще депозиты держит под такие %?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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