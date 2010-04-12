Результати розміщення ОВДП.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 5 лютого 2019 року, до державного бюджету залучено 6 665 879 753,67 гривень (за офіційним курсом НБУ).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:04
Результати розміщення ОВДП.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 5 лютого 2019 року, до державного бюджету залучено 6 665 879 753,67 гривень (за офіційним курсом НБУ).
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:08
Шота без ПЕРЕСА скучновато, наверное своим отсутствием -цену себе набивает
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:11
Вопрос из зала, это много -мало, может какая таблица сравнительная есть и как долго этот праздник размещений будет длиться
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:29
Таблиця є.
Тут.
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:31
Re: Валютный рынок в контексте
Межбанк закрылся 27.12 / 27.15 ололо
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:32
Я против , мне такая "стабильность" не выгодная.
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:33
Re: Валютный рынок в контексте
Это "русская стабильность", 8% в рублях + риски девальваций. Кто там вообще депозиты держит под такие %?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:35
Re: Валютный рынок в контексте
как бы эта пружина не соскочила
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:37
Додано: Вів 05 лют, 2019 18:39
Re: Валютный рынок в контексте
очень интересное видео
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