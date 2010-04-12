Василь-Рівне написав:Сьогодні Україна перевела МВФ 360 млн. доларів і ... небо на землю не впало, все спокійно, ніякої зради, обвалу курсу гривні і зойків всепропальства. Звичайно, що зараз знайдуться теоретики з "елітної уланогілки" які прочитавши оце моє повідомлення швиденько розкрутять заговір "недоолімпійців" про навмисне укріплення курсу гривні, для того щоб викупити здешевівший долар саме для проведення цього траншу
А если даже и так , это ведь во благо закромов Родины, тоесть України.
Востаннє редагувалось Vadim V в Вів 05 лют, 2019 18:51, всього редагувалось 1 раз.
Я это к чему, когда будут первые выходить, то соответственно курс должен быть ниже захода и плюс прОцент (как в прошлом году) Потому что, ОН (даже если не будет гарантом) не может кинуть зарубежных партнеров и как бы ЕГО авторитет в тех кругах (им то как бы дальше жить -семьи кормить)) . Я, ПРАВИЛЬНО МЫСЛЮ
Я по-прежнему считаю эту ревальвацию искусственной. Возможно, есть факторы, которые ей способствуют, но не в такой степени.
На Курсе (https://курс.ком.юа/novost/98966-nerezi ... s-dollara/) пишут: "Аналитики портала "Курс Денег" считают такое чрезмерное укрепление национальной валюты искусственным и связывают его с предстоящими выборами Президента Украины." - и я солидарен с этой точкой зрения.
Подозреваю, что осенью будет 29 с подскоком в районе 29.5 ближе к концу года. Также думаю, что этим летом не стоит ждать слишком дешевого доллара, существенно ниже 27 он не упадет. 26.5 - предел, и то мне кажется, что маловероятно. Потому тем, кто в гривне, я бы советовал потихоньку скупать его сейчас, частично перекладывая на депозиты.