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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 504505506507>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 172
1. меньше 27
19%
32
2. 27 - 28.50
49%
85
3. 28.50 - 30
19%
33
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:41

  Василь-Рівне написав:Сьогодні Україна перевела МВФ 360 млн. доларів і ... небо на землю не впало, все спокійно, ніякої зради, обвалу курсу гривні і зойків всепропальства. Звичайно, що зараз знайдуться теоретики з "елітної уланогілки" які прочитавши оце моє повідомлення швиденько розкрутять заговір "недоолімпійців" про навмисне укріплення курсу гривні, для того щоб викупити здешевівший долар саме для проведення цього траншу :mrgreen:

А если даже и так , это ведь во благо закромов Родины, тоесть України.
Востаннє редагувалось Vadim V в Вів 05 лют, 2019 18:51, всього редагувалось 1 раз.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:41

  сірий написав: А вообще-то, это заслуга ПЕРЕСА, это он наванговал, что с 5-го вниз пойдем повеселее :D

Есть мнение, что это еще идет волна от капитана Очевидность 8)
Бабай
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:53

  Бабай написав:
  сірий написав: А вообще-то, это заслуга ПЕРЕСА, это он наванговал, что с 5-го вниз пойдем повеселее :D

Есть мнение, что это еще идет волна от капитана Очевидность 8)

Я, шо бачу -те й співаю :wink:
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:01

Re: Валютный рынок в контексте

Panic sell, как с перегретым битком
Surfer
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:07

  Zebra написав:Межбанк закрылся 27.12 / 27.15 ололо

Через пару дней, когда начнется продажа онлайн, праздник ревальвации закончится.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:10

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Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Вів 05 лют, 2019 19:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:10

  Surfer написав:Panic sell, как с перегретым битком

Don't panic. Гривна не биток. Доллар, он и в Африке доллар :wink:
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:17

  Patrick написав:
  Surfer написав:Panic sell, как с перегретым битком

Don't panic. Гривна не биток. Доллар, он и в Африке доллар :wink:


Этот, что ли ? :) Зображення
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:18

  tea написав:
  сірий написав:
  tea написав:Результати розміщення ОВДП.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 5 лютого 2019 року, до державного бюджету залучено 6 665 879 753,67 гривень (за офіційним курсом НБУ).

Вопрос из зала, это много -мало, может какая таблица сравнительная есть и как долго этот праздник размещений будет длиться :mrgreen:

Таблиця є.
Тут.
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv

Я это к чему, когда будут первые выходить, то соответственно курс должен быть ниже захода и плюс прОцент (как в прошлом году) Потому что, ОН (даже если не будет гарантом) не может кинуть зарубежных партнеров и как бы ЕГО авторитет в тех кругах (им то как бы дальше жить -семьи кормить)) . Я, ПРАВИЛЬНО МЫСЛЮ :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:25

Re: Валютный рынок в контексте

Я по-прежнему считаю эту ревальвацию искусственной. Возможно, есть факторы, которые ей способствуют, но не в такой степени.

На Курсе (https://курс.ком.юа/novost/98966-nerezi ... s-dollara/) пишут: "Аналитики портала "Курс Денег" считают такое чрезмерное укрепление национальной валюты искусственным и связывают его с предстоящими выборами Президента Украины." - и я солидарен с этой точкой зрения.

Подозреваю, что осенью будет 29 с подскоком в районе 29.5 ближе к концу года. Также думаю, что этим летом не стоит ждать слишком дешевого доллара, существенно ниже 27 он не упадет. 26.5 - предел, и то мне кажется, что маловероятно. Потому тем, кто в гривне, я бы советовал потихоньку скупать его сейчас, частично перекладывая на депозиты.
Сержик
 
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