Сержик написав:

Я по-прежнему считаю эту ревальвацию искусственной. Возможно, есть факторы, которые ей способствуют, но не в такой степени.На Курсе (https://курс.ком.юа/novost/98966-nerezidenti-obvalili-kurs-dollara/) пишут: "Аналитики портала "Курс Денег" считают такое чрезмерное укрепление национальной валюты искусственным и связывают его с предстоящими выборами Президента Украины." - и я солидарен с этой точкой зрения.Подозреваю, что осенью будет 29 с подскоком в районе 29.5 ближе к концу года. Также думаю, что этим летом не стоит ждать слишком дешевого доллара, существенно ниже 27 он не упадет. 26.5 - предел, и то мне кажется, что маловероятно. Потому тем, кто в гривне, я бы советовал потихоньку скупать его сейчас, частично перекладывая на депозиты.