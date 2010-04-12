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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 504505506507

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 172
1. меньше 27
19%
32
2. 27 - 28.50
49%
85
3. 28.50 - 30
19%
33
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:28

Re: Валютный рынок в контексте

  сірий написав:Потому что, ОН (даже если не будет гарантом) не может кинуть зарубежных партнеров и как бы ЕГО авторитет в тех кругах

Это не тот уровень партнеров, которым нужно таким извращенным способом давать взятки. Это не государственный уровень, а средней руки спекулянты.
Да, спекулянты надеются получить и процентный, и курсовой доход. Но, если они действительно нерезиденты, они понимают все риски и готовы иногда проигрывать. Государственных гарантий сохранения сезонных качелей никто никому не давал.
К тому же первые заходили еще по приличному курсу, они же первыми пойдут на выход. А последние должны проиграть, поскольку курс реагирует на действия первых.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:28

  Сержик написав:Я по-прежнему считаю эту ревальвацию искусственной. Возможно, есть факторы, которые ей способствуют, но не в такой степени.

На Курсе (https://курс.ком.юа/novost/98966-nerezidenti-obvalili-kurs-dollara/) пишут: "Аналитики портала "Курс Денег" считают такое чрезмерное укрепление национальной валюты искусственным и связывают его с предстоящими выборами Президента Украины." - и я солидарен с этой точкой зрения.

Подозреваю, что осенью будет 29 с подскоком в районе 29.5 ближе к концу года. Также думаю, что этим летом не стоит ждать слишком дешевого доллара, существенно ниже 27 он не упадет. 26.5 - предел, и то мне кажется, что маловероятно. Потому тем, кто в гривне, я бы советовал потихоньку скупать его сейчас, частично перекладывая на депозиты.

А шо писали те анналитики в ноябре прошлого года, ссылка есть ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:38

  сірий написав:Завтра продолжим нашу угадайку. А вообще-то, это заслуга ПЕРЕСА, это он наванговал, что с 5-го вниз пойдем повеселее :D


Сірий, зачем так тупо палить учетку и клона своего Переса

birds of a feather flock together (или рыбак рыбака)

принимая во внимание, что ваши посты не "кладезь знаний"
и 3 десятка плюсов от переса это перебор даже от своего клона

прошу администрацию разобраться и ликвидировать клона

с уважением
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:41

Завтра погашение на 5,7 млрд.грн.

Примечательно что завтра будет один выпуск погашатся который был размещен в далеком 2009 году , а именно 20.11.2009 , ставка по нему 9,5% , но этот выпуск с капитализацией купона который выплачивается раз в полугодие. вообщем процентов набежало 143%
Размещение было на 1,4 млрд погашать будут 4 млрд.


Гривны будет завтра привлечено 6,383 млрд .
Так же валюты немного, 10 млн.долларов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:42

Re: Валютный рынок в контексте

  Сержик написав:Я по-прежнему считаю эту ревальвацию искусственной. Возможно, есть факторы, которые ей способствуют, но не в такой степени.

На Курсе (https://курс.ком.юа/novost/98966-nerezi ... s-dollara/) пишут: "Аналитики портала "Курс Денег" считают такое чрезмерное укрепление национальной валюты искусственным и связывают его с предстоящими выборами Президента Украины." - и я солидарен с этой точкой зрения.


Во первых обвал с 8 до 28, 30+ был искуственным. Что не исключает того гривну действительно сейчас могут укреплять под выборы - один и тот же кукл по сути крутит и туда и сюда.
Surfer
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:45

  somilitark написав:
  komant733 написав:за смешные 400-600$... Мое мнение,лучше спокойно спать...

На мешках с долларами?
Спокойно? :shock:
Дать вам ссылку на новостные хроники домушников?
Да вы петросян от бога :lol:



В том то и дело,если долларов мешки,то в гривнах это сколько весу?Или что бы домушники надорвались?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:46

Re: Валютный рынок в контексте

  Сержик написав:"Аналитики портала "Курс Денег" считают такое чрезмерное укрепление национальной валюты искусственным и связывают его с предстоящими выборами Президента Украины." - и я солидарен с этой точкой зрения.

Если бы еще аналитики хотя бы намекнули, каким образом достигается эта искусственность?
Я понимаю, что склонность всех предыдущих властей обеспечивать себе пиар за счет стабильного курса, делая из него фетиш, заставляет подозревать и нынешних. Но вот только НБУ не продает валюту, а постоянно покупает.
У меня тоже есть подозрение, что НБУ недостаточно активно противостоит нежелательному для экономики укреплению гривны, но поводов подозревать искусственность самого укрепления не вижу.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:53

  sergey_sryvkin написав:
  Patrick написав:
  Surfer написав:Panic sell, как с перегретым битком

Don't panic. Гривна не биток. Доллар, он и в Африке доллар :wink:


Этот, что ли ? :) Зображення


Да не тот, Этот:

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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:00

  сірий написав: . Я, ПРАВИЛЬНО МЫСЛЮ :mrgreen:

Так.
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