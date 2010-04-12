сірий написав:Потому что, ОН (даже если не будет гарантом) не может кинуть зарубежных партнеров и как бы ЕГО авторитет в тех кругах
Это не тот уровень партнеров, которым нужно таким извращенным способом давать взятки. Это не государственный уровень, а средней руки спекулянты. Да, спекулянты надеются получить и процентный, и курсовой доход. Но, если они действительно нерезиденты, они понимают все риски и готовы иногда проигрывать. Государственных гарантий сохранения сезонных качелей никто никому не давал. К тому же первые заходили еще по приличному курсу, они же первыми пойдут на выход. А последние должны проиграть, поскольку курс реагирует на действия первых.
Сержик написав:Я по-прежнему считаю эту ревальвацию искусственной. Возможно, есть факторы, которые ей способствуют, но не в такой степени.
На Курсе (https://курс.ком.юа/novost/98966-nerezidenti-obvalili-kurs-dollara/) пишут: "Аналитики портала "Курс Денег" считают такое чрезмерное укрепление национальной валюты искусственным и связывают его с предстоящими выборами Президента Украины." - и я солидарен с этой точкой зрения.
Подозреваю, что осенью будет 29 с подскоком в районе 29.5 ближе к концу года. Также думаю, что этим летом не стоит ждать слишком дешевого доллара, существенно ниже 27 он не упадет. 26.5 - предел, и то мне кажется, что маловероятно. Потому тем, кто в гривне, я бы советовал потихоньку скупать его сейчас, частично перекладывая на депозиты.
А шо писали те анналитики в ноябре прошлого года, ссылка есть ?
Примечательно что завтра будет один выпуск погашатся который был размещен в далеком 2009 году , а именно 20.11.2009 , ставка по нему 9,5% , но этот выпуск с капитализацией купона который выплачивается раз в полугодие. вообщем процентов набежало 143% Размещение было на 1,4 млрд погашать будут 4 млрд.
Гривны будет завтра привлечено 6,383 млрд . Так же валюты немного, 10 млн.долларов.
Сержик написав:Я по-прежнему считаю эту ревальвацию искусственной. Возможно, есть факторы, которые ей способствуют, но не в такой степени.
На Курсе (https://курс.ком.юа/novost/98966-nerezi ... s-dollara/) пишут: "Аналитики портала "Курс Денег" считают такое чрезмерное укрепление национальной валюты искусственным и связывают его с предстоящими выборами Президента Украины." - и я солидарен с этой точкой зрения.
Во первых обвал с 8 до 28, 30+ был искуственным. Что не исключает того гривну действительно сейчас могут укреплять под выборы - один и тот же кукл по сути крутит и туда и сюда.
Сержик написав:"Аналитики портала "Курс Денег" считают такое чрезмерное укрепление национальной валюты искусственным и связывают его с предстоящими выборами Президента Украины." - и я солидарен с этой точкой зрения.
Если бы еще аналитики хотя бы намекнули, каким образом достигается эта искусственность? Я понимаю, что склонность всех предыдущих властей обеспечивать себе пиар за счет стабильного курса, делая из него фетиш, заставляет подозревать и нынешних. Но вот только НБУ не продает валюту, а постоянно покупает. У меня тоже есть подозрение, что НБУ недостаточно активно противостоит нежелательному для экономики укреплению гривны, но поводов подозревать искусственность самого укрепления не вижу.