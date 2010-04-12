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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лют, 2019 20:18
prodigy написав: сірий написав:
Завтра продолжим нашу угадайку. А вообще-то, это заслуга ПЕРЕСА, это он наванговал, что с 5-го вниз пойдем повеселее
Сірий, зачем так тупо палить учетку и клона своего Переса
birds of a feather flock together (или рыбак рыбака)
принимая во внимание, что ваши посты не "кладезь знаний"
и 3 десятка плюсов от переса это перебор даже от своего клона
прошу администрацию разобраться и ликвидировать клона
с уважением
Здесь пахнет заговором
Поддерживаю -Підтримую.
А по поводу кладезь знаний, я ж не орэст писать рефераты. Мне важно понять и заработать.
А вы пишите, у вас работа такая
Востаннє редагувалось сірий
в Вів 05 лют, 2019 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 20:22
zzzzzz
Есть у меня сомнения, что причина в этом.
Укрепление гривны началось до того, как стали раздаваться крики о зверствах таможни. Да и на таможню, как правило, приходит уже оплаченный товар. Нестыковка по времени.
А еще я очень сильно сомневаюсь, что целью пересмотра индикативных цен было укрепление гривны. Больше похоже на очередной виток перманентной борьбы между государством и не в меру хитрым народом. Т.е., даже если укрепление гривны явилось следствием таможенных игр, его нельзя назвать искусственным.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 20:29
Сибарит написав:zzzzzz
Есть у меня сомнения, что причина в этом.
Укрепление гривны началось до того, как стали раздаваться крики о зверствах таможни. Да и на таможню, как правило, приходит уже оплаченный товар. Нестыковка по времени.
А еще я очень сильно сомневаюсь, что целью пересмотра индикативных цен было укрепление гривны. Больше похоже на очередной виток перманентной борьбы между государством и не в меру хитрым народом. Т.е., даже если укрепление гривны явилось следствием таможенных игр, его нельзя назвать искусственным.
Ну да, как-то так. Поправлю свою мысль, зажим на таможне был одной из причин укрепляжа по декабрю, в январе падение по таможне усилились.
Вышли еще данные по закупке газа. НАК закупил в январе газа меньше на 156 млн.долларов по сравнению с январем-2018
Вообщем имеем целый комплекс факторов.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 05 лют, 2019 20:31
На главной странице не вижу этой темы,что такое?
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Додано: Вів 05 лют, 2019 20:36
zzzzzz написав:
Вообщем имеем целый комплекс факторов.
Как всегда
Только ни один из них нельзя назвать методом искусственного влияния на курс.
Многообразие курсообразующих факторов только подтверждает естественность процесса. На другой чаше весов только нарушение календарного "плана", которое рано или поздно должно было произойти.
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Сибарит
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Додано: Вів 05 лют, 2019 20:43
zzzzzz написав:
Вообщем имеем целый комплекс факторов.
Плюс общее снижение бизнес-активности, плюс увеличение цен в особенности на ЖКХ вымывает свободную гривну.
Сегодня разговаривал с директором отделения Интайм, работают по франчайзи, обслуживают в основном строительный рынок рядом, говорит декабрь-январь снижение оборота у них серьезное, посмотрят еще пару месяцев, может будут закрываться, невыгодно.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 20:43
Сибарит написав:
которое рано или поздно должно было произойти.
обоснуйте, почему? Меняется климат и посевная в 2019м начинается в феврале?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 05 лют, 2019 20:44, всього редагувалось 2 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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Додано: Вів 05 лют, 2019 20:43
в доларах розміщення сьогодні?
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