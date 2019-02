Додано: Вів 05 лют, 2019 21:06

НБУ пояснює тренд на зміцнення гривні стабільними надходженнями експортної виручки і приходом нерезидентів в ОВДП

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/564043.html

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell