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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 507508509510

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 174
1. меньше 27
18%
32
2. 27 - 28.50
50%
87
3. 28.50 - 30
19%
33
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:39

Бабка Филл предсказал позднюю весну.

*Відправлено з Чату
sani_2012
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