#<1 ... 506507508509 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте 2.3 5 174 1. меньше 27 18% 32 2. 27 - 28.50 50% 87 3. 28.50 - 30 19% 33 4. 30-35 7% 12 5. больше 35 6% 10 Всього голосів : 174 Додано: Вів 05 лют, 2019 20:53 freeze написав: zzzzzz написав: Вообщем имеем целый комплекс факторов. Вообщем имеем целый комплекс факторов.



Плюс общее снижение бизнес-активности, плюс увеличение цен в особенности на ЖКХ вымывает свободную гривну.

Сегодня разговаривал с директором отделения Интайм, работают по франчайзи, обслуживают в основном строительный рынок рядом, говорит декабрь-январь снижение оборота у них серьезное, посмотрят еще пару месяцев, может будут закрываться, невыгодно. Плюс общее снижение бизнес-активности, плюс увеличение цен в особенности на ЖКХ вымывает свободную гривну.Сегодня разговаривал с директором отделения Интайм, работают по франчайзи, обслуживают в основном строительный рынок рядом, говорит декабрь-январь снижение оборота у них серьезное, посмотрят еще пару месяцев, может будут закрываться, невыгодно.

А Эпик в тоже время тем не менее процветает и хер припаркуешся удобно в выходные , на кассах очередь как в союзе к мумии , монополия . А Эпик в тоже время тем не менее процветает и хер припаркуешся удобно в выходные , на кассах очередь как в союзе к мумии , монополия Vadim V

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в понедельник относительно доллара на 14,70 коп., на торгах вторника укрепился на 20,78 коп., оказавшись на уровне 27,2159 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 05-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 21,03 коп., составил 27,2199 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 05 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,365/27,385 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала динамичное снижение, реагируя на отсутствие покупателей (читай – нерезидентов), опустившись около 10.01 Киева на цифру 27,27/27,31 UAH/USD. Спустя 15 минут «американец» сохранил нисходящий тренд, оказавшись на уровне 27,22/27,25 UAH/USD.



Эти две падающие котировки СКВ подтвердили опасения, что нерезиденты снова переносят репатриацию дивидендов, избрав альтернативный вариант инвестиций. Во вторник наш Минфин наметил аукцион по размещения ОВГЗ, на который и направились «варяги», планируя с одной стороны приобрести госбумаги с очень привлекательной доходностью, с другой, меняя ради этого проекта доллары на гривню, роняли курс «американца», рассчитывая вскоре, буквально после платежей Минфину за купленные госбумаги, скупиться долларом по демпинговой цене.



Меж тем, обеспокоенный резким падением курса доллара НБУ еще до 11.00 появился на межбанке, выкупая избыточную долларовую ликвидность, успев в течение первых 90 минут сессии пополнить свои резервы на $40,0 млн.



Вмешательство регулятора не очень помогло «американцу» - его курс около 11.10 Киева упал к 27,18/27,20 UAH/USD. Причина упорного нежелания доллара остановить откат очевидна – на рынке, кроме НБУ, покупателей не было.

При этом доллар снижался, несмотря на признаки расширения гривневой ликвидности, на которое указывал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 43 850,5 млн. грн. к отметке 46 085,9 млн. грн.



Наконец, лишь около 11.24 коррекция курса доллара остановилась на цифре 27,20/27,21 UAH/USD. Рынок немного успокоился на фоне равновесия покупок регулятором и продаж остальными игроками межбанка.

Эта «идиллия» продолжалась до полудня, когда НБУ «неосторожно» решил покинуть рынок. Его уход одномоментно обвалил курс доллара с уровня 27,20/27,22 к отметке 27,18/27,20 UAH/USD.



НБУ не стал возвращаться на межбанк, где цена СКВ оставалась на этой отметке до 14.00, ограничившись с этого часа расширением спреда до 27,17/27,20 UAH/USD.



На этом «зеленые медведи» не остановились, и к 15.37 доллар упал к 27,16/27,19 UAH/USD на единичных продажах уже опустевшего к этому часу межбанка.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.



На цифре 27,16/27,19 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 05 февраля.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,2159 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 1,71% с 27,6883 UAH/USD до 27,2159 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 05 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 05 февраля, сохранив и углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ отсутствовали покупки СКВ нерезидентами, которые напротив, продавали доллар, чтоб выручить гривню для участия в минфиновском аукционе по размещению гривневых ОВГЗ.



Во-вторых, покупок со стороны импортеров тоже не было: у них, как известно, время спроса наступает в самом конце месяца.



В-третьих, во вторничном откате курса безналичного доллара был очевиден умысел «варягов», которые с одной стороны готовили себе низкую ценовую базу для отложенных покупок СКВ во время репатриации дивидендов, с другой, наверняка нерезиденты имели более удаленную цель этого мероприятия: конвертируя вырученную после погашения ОВГЗ гривню в доллар по демпинговой цене.



В-четвертых, на рынке наблюдалось долларовое изобилие, часть которого мы связываем с поступлением в Украину «предвыборной СКВ» на электоральные расходы «претендентов».



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 05 февраля заметно выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на рынке наблюдался избыток валюты, которую конвертировали в гривню как участники аукциона ОВГЗ, так и команды кандидатов в президенты.



Во-вторых, ко вторнику растет приток внешнеторговой выручки, 50% которой подлежала обязательной продаже.



В-третьих, рынок доллара стал более «медвежьим», что также способствует росту ликвидности.



В-четвертых, в торгах принимал участие гривневыми интервенциями регулятор, пополнив свои резервы заметной по нынешним временам суммой более $50,0 млн.



Наличный рынок в парах доллар-гривня и евро-гривня также в течение вторника пребывал в нисходящем тренде, реагируя на опережающее снижение безналичного «американца» на межбанке.



При этом, как и ожидалось, динамичная коррекция наличной валюты сопровождалась регрессом на участке ликвидности, несмотря на «медвежий» тренд. Причина снижения оборотов общеизвестна – клиенты боятся чрезмерной курсовой динамики, сворачивая на это время свои сколь-нибудь значимые валютообменные проекты.



Кроме того, большинство рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) завершило вторничную сессию с «перекосом» - дилерам не удалось полностью нивелировать агрессивный клиентский «принос» и с его доминированием завершились торги 05 февраля.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 10,0-20,0 коп. (лидировали в откате рынки Харькова и Запорожья). Офера потеряли 15,0-23,0 коп. (лидерство в снижении за собой сохранил Харьков).



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» понизились на 26,0-30,0 коп., позиция «предложение» упала на 17,0-32,0 коп. (лидировал в снижении рынок столицы).



Динамичное падение курса наличного «американца» в течение вторника, если рассматривать этот процесс в качестве возможного сценария на ближайшую сессию валютного межбанка, может оказаться вполне реальным. Основанием для подобного предположения является заметный предполагаемый объем состоявшегося во вторник размещения ОВГЗ, оплата за которые будет растянута и на среду, сопровождаясь пролонгацией продаж доллара ради гривни на оплату за купленные 05-го казенные бумаги.



С учетом активного участия в аукционе нерезидентов, они также могут еще раз отложить репатриацию дивидендов из-за нехватки гривни.

Многое будет зависеть от объема приобретенных облигаций, и если сумма действительно окажется значительной, «медведи» могут и не покинуть валютный межбанк в эту среду.

Кстати, посильную поддержку подобному варианту сценария на торгах валютного межбанка 06-го окажет заметный рост притока внешнеторговой выручки из-за рубежа характерный для этого дня недели.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 05 февраля в общих чертах отражает картину вторника на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 05 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,10/27,20 UAH/USD, евро – 31,00/31,20 UAH/EUR, рубль – 0,406/0,414 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, очень нуждаясь в решительной ценовой поддержке из-за выросшего клиентского «приноса» на фоне динамичного нисходящего тренда безналичного доллара.



К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь торговлей в условиях некоторого преобладания оферов: 27,22/27,33 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,416 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, дилеры почти успевают за рынком.



После обеда на рынке Днепра цены «американца», продолжали снижение, безуспешно пытаясь обогнать рынок. Это не удалось, и по итогам дня на рынке Днепра «перекос» в сторону клиентского предложения.



Этот дисбаланс в комплекте с изрядной курсовой динамикой повредили обороты – ликвидность, ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «тройку с плюсом», понизила показатели предыдущей сессии.



В течение 05 февраля биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 17,0 коп., офера потеряли 18,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 27,0-30,0 коп., офера потеряли 25,0-27,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги вторника в котором завершились уровнями 27,10/27,20 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 05-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня цена оптового наличного «американца» в Днепре динамично снижались, реагируя на доминирование клиентского «приноса», спровоцированного обвальной коррекцией безналичной пары доллар-гривня на межбанке. Кроме того, «неформалы» опта Днепра безуспешно старались сыграть на опережение рынка, стремясь обеспечить равновесие покупок и продаж.



В результате этого к 12.00 Киева на «неформальном» наличном оптовом рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь торговлей с некоторым преобладанием клиентских оферов валюты: 27,22/27,33 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,416 UAH/RUB.



На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, оптовики уже не очень успевали за рынком.



После обеда на рынке Днепра цены «американца», сохранив снижение, заметно отстали от рынка, несмотря на высокую курсовую динамику.



К закрытию сессии в оптовом сегменте наличного рынка Днепра образовался «перекос» в сторону клиентского предложения.



Этот дисбаланс в комплекте с изрядной курсовой динамикой повредили обороты – ликвидность, ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 05 февраля биды оптового наличного доллара понизились на 17,0 коп., офера стали ниже на 18,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 04 февраля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 27,0-30,0 коп., офера потеряли 25,0-27,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 05 февраля уровнями 31,00/31,20 UAH/EUR, констатировав в течение вторника снижение бидов на 25,0 коп. на фоне потери оферов на 18,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре упали на 35,0 коп., позиция «предложение» просела на столько же.



Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 05-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшейся в течение вторника обвальной коррекции настроения клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и нисходящим трендом на рынке «зеленого» безнала.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 05-го мало интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1434 к $1,1409 потеряв в течение этого промежутка времени скромные 25 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, уронив в течение вторника обе позиции наличного евро, должным образом отреагировали на это внутридневное снижение пары доллар-гривня мирового рынка forex. При этом было учтено изрядное падение наличной пары доллар-гривня на протяжении вторника.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 05 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1437, пара евро-доллар медленно росла, оказавшись около 05.00 Киева вблизи отметки $1,1440.



С этого часа стартовала коррекция главной валютной пары, которая к началу европейской сессии форекса понизила евро до $1,1430.

На этом откат не остановился, и уже около 11.00 Киева пара евро-доллар была на цифре $1,1413. Это была локальная, по сути, «яма», из которой пара евро-доллар вскоре выбралась, подчиняясь характерной для европейских торгов форекса волатильностью и размашистыми разнополярными колебаниями, которые, однако, не смогли пресечь возобновления «ретирады» пары евро-доллар после 17.00 Киева, в результате которой она вплотную приблизилась к концептуальнозначимой отметке $1,1400.



С 17.00 по 20.00 Киева пара евродоллар пребывала в диапазоне $1,1402-1,1412, сумев вырваться из него лишь после 20.15, приподнявшись к $1,1415…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США продолжает укрепляться к евро и иене в ходе торгов во вторник, инвесторы ожидают ежегодного обращения президента США Дональда Трампа к Конгрессу.



Курс евро к доллару находится к 15.30 Киева на уровне $1,1421 по сравнению с $1,1438 на закрытие предыдущей сессии.



Пара евро-иена оказалась на уровне ¥125,53 по сравнению со ¥125,69 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара относительно иены повысился до ¥109,93 против ¥109,89 накануне.



Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличивается на 0,05%.



От доклада Д.Трампа, который будет называться «О положении страны», инвесторы ждут новых заявлений относительно прогресса в торговых переговорах с Китаем, а также новостей по госрасходам на инфраструктуру и финансированию строительства стены на границе с Мексикой.



Также инвесторы ожидают публикации значения индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) за январь, которая состоится в 17.00 Киева. Аналитики в среднем ожидают, что индикатор в прошлом месяце опустился до 57,1 пункта с пересмотренных 58 пунктов в декабре.

Тем временем австралийский доллар подорожал на 0,2% - до $0,724, на торгах во вторник после решения Центробанка страны сохранить на прежнем уровне - 1,5% - ключевую процентную ставку.



Доллар к вечеру вторника растет в надежде услышать от Трампа что-то хорошее.



Евро упал в район внутридневных минимумов, так как данные PMI в монетарном союзе оказались недостаточно сильными, чтобы компенсировать итальянские показатели, вышедшие ниже прогноза.

При этом фунт отказался от завоеваний, поскольку доминирующий в экономике сектор услуг Великобритании упал в январе до минимума двух с половиной лет. Это помогает подъему индекса доллара. Индикатор нивелировал утреннее снижение, чему также способствует слабая иена, пострадавшая от роста оптимистичных настроений на рынке европейских акций.



Швейцарский франк лидирует по потерям в группе из 10 ведущих валют, так как спрос на активы-убежища уменьшается. Валюта ощутила давление и со стороны опционных трейдеров.



Кросс пары австралийский доллар - иена, барометр настроения к риску, достигает самого сильного уровня с 20 декабря.



Пара евро-доллар около 17.55 Киева потеряла 0,2%, оказавшись на цифре $1,1420, против дневного минимума $1,1412.



Отмечен спад производства и экспорта в экономике Италии в начале года. Индекс PMI в еврозоне превзошел оценки, в то время как Германия показала цифры на уровне ожиданий.



Интерес на покупку с краткосрочных счетов отмечен на уровне $1,1380–90 и около $1,1350.



Показатель IHS Markit для сектора услуг Великобритании в январе упал до 50,1, что ниже прогноза экономистов 51.



Двухмесячный риск-разворот, то есть по опционным контрактам, которые охватывают крайний срок Brexit 29 марта, находится на самом «медвежьем «уровне по стерлингу с середины декабря.



Президент США Трамп выступит с посланием «О положении страны» (State of the Union) позднее во вторник. Инвесторы могут услышать новости о торговых переговорах с Китаем.



Мы не исключаем новых оптимистичных комментариев по торговле. После шатдауна Трамп, вероятно, будет добиваться политических викторий.



Мы не исключаем, что это окажет поддержку рисковых настроений на рынке. Трамп в конце января согласился подписать временный бюджет на три недели — до 15 февраля, остановив рекордный по продолжительности 35-дневный шатдаун из-за отсутствия финансирования.



Австралийский доллар восстанавливает убытки после того, как центральный банк сохранил свою политику, проигнорировав спекуляции, что он последует за Федеральным резервом, превратившись в «голубя».

Пара австралийский доллар-доллар США поднимается на 0,5% до $0,7265. Она снизилась на 0,4% ранее после декабрьского релиза о розничных продажах в Австралии, которые не дотянули до оценок. Трейдеры из Азии считают, что разворот был вызван коротким покрытием. Резервный банк Австралии не оправдал надежд тех аналитиков, которые ждали от него смягчения риторики в ответ на падение рынка недвижимости. Регулятор заявил, что текущий рекордно низкий уровень процентной ставки достаточен для снижения безработицы. Он сохранил ставку на уровне 1,5% — как прогнозировали экономисты.



Пара доллар-иена растет третий день подряд, поднимаясь на 0,1% до ¥110,04, пара выросла до ¥110,16 в понедельник, самого высокого уровня с 31 декабря.



Таким образом, возвращаясь к главной валютной паре (евро-доллар), напомним, что она после публикации данных по рынку труда США в пятницу не смогла взять отметку $1,15.



Пара евро-доллар в ходе борьбы дважды показывала отметку $1,1480, но к закрытию пятницы оказалась в районе $1,1450.



В понедельник и вторник постепенное снижение евро продолжилось, минимум показан на цифре $1,1410 около 10.45 Киева, хотя каких-либо поводов к падению евро не было. Наоборот, в понедельник данные по промышленным заказам США за ноябрь вышли хуже прогноза, показав падение на 0,6% м/м против прогноза роста на 0,3% м/м.

Во вторник в первой половине дня вышли «условно хорошие» данные по еврозоне. Розничные продажи еврозоны в декабре упали на 1,6% м/м, как и ожидалось, но в годовом выражении упали меньше ожиданий, с 1,1% г/г до 0,8% г/г (прогноз 0,5% г/г).



Индекс деловых настроений PMI в еврозоне композитный за январь по окончательной оценке пересмотрен вверх с 50,7 до 51,0 (прогноз 50,7).



Во второй половине вторника без видимых причин пара евро-доллар все-таки пошла вверх и к 16.00 Киева откорректировался до $1,1435.



Мы полагаем, что из-за проявленной парой евро-доллар (после публикации пятничных данных по рынку труда в США) слабости пара уже вряд ли сможет преодолеть отметку $1,15.



Возобновившееся после 17.00 Киева снижение, возможно, «первая ласточка» ожидаемого разворота в сторону роста доллара.



Хотя профильные гуру МФО дружно настроены против доллара (опрос Bloomberg показывает прогноз $1,20 на IV квартал 2019 года и $1,27 на 2020 год), и ожидают восстановления на emerging markets, непонятно, на чем основывается этот оптимизм, учитывая, что все происходящие в последние месяцы события (шатдаун в США, Brexit, замедление экономики Китая и еврозоны) явно ведут к тому, что планетарная экономика становится все ближе к завершению экономического цикла.



Мы продолжаем считать, что пара евро-доллар может, как минимум, попытаться еще раз протестировать отметку $1,13 в ближайшие недели.



В случае увеличения рисков для экономического роста в планетарном масштабе доллар имеет все шансы вырасти как валюта-убежище, а кроме того в пользу доллара играет дифференциал ставок между США и еврозоной.

Впрочем, мы об этом напоминали ранее очень много раз.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 05-го уровнями 31,00/31,20 UAH/EUR, констатировав при этом в течение вторника снижение бидов на 25,0 коп. на фоне такого же отката оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», потеряв в течение вторника 40 пунктов по спросу и упав на 20 пунктов по предложению.



Торги рублем 05 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,406/0,414 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля на наличном рынке Днепра упали на 60 пунктов, офера стали ниже на 30 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 05 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «тройку»,

понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по упавшему с закрытия понедельника на 35,0 коп. спросу и потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 05 февраля по спросу упал на 60 пунктов, потеряв 30 пунктов по предложению.



События на отечественном валютном межбанке напоминают ситуацию, сложившуюся к апрелю 2005 года, когда с подачи Ю.В. Тимошенко тогдашний глава НБУ В. Стельмах «рукотворно» укрепил нацвалюту, аргументировав действо изрядным металлоэкспортом. Однако наряду с недовольством держателей СКВ, этот проект вызвал закономерный гнев отечественных банкиров и субъектов рынка ценных бумаг, которые прямо обвинили руководство НБУ в лоббировании интересов нерезидентов, получивших на этой ревальвации гривни изрядные курсовые бонусы.



Нынче курс нацвалюты тоже укрепляется из-за отсутствия покупателей, покинувших валютный рынок ради доходных ОВГЗ. Активничавшие на рынке ОВГЗ «варяги» перенесли репатриацию дивидендов, продавая свои долларовые излишки ради гривни, несмотря на падение курса «американца». Полагаю, нерезиденты «возьмут свое, с одной стороны «утаптывая» курс безналичного доллара перед очень близким сезоном репатриации дивидендов, с другой, формируют нисходящий тренд на более дальнюю перспективу, когда гривню, вырученную на погашении казенных ценных бумаг можно будет конвертировать в СКВ по очень благоприятному курсу.



В общем, déjà vu с неизвестным пока финалом.



Сложно винить Минфин в этом – госдолг надо обслуживать, однако, думается, вряд ли стоит так явно подыгрывать «варягам».



Последние, полагаю, уплатив Минфину гривню за приобретенные ОВГЗ, наконец-то приступят к репатриации дивидендов, приостановив текущую коррекцию «американца».



Впрочем, в среду высоковероятно нисходящий тренд безналичной пары доллар-гривня сохранится.



Основанием для подобного прогноза является заметный предполагаемый объем состоявшегося во вторник размещения ОВГЗ, оплата за которые будет растянута и на среду, сопровождаясь пролонгацией продаж доллара ради гривни на оплату за купленные 05-го казенные бумаги.



С учетом активного участия в аукционе нерезидентов, они также могут еще раз отложить репатриацию дивидендов из-за нехватки гривни.

Многое будет зависеть от объема приобретенных облигаций, и если сумма действительно окажется значительной, «медведи» могут и не покинуть валютный межбанк в эту среду.



Кстати, посильную поддержку подобному варианту сценария на торгах валютного межбанка 06-го окажет заметный рост притока внешнеторговой выручки из-за рубежа характерный для этого дня недели.



В более отдаленной перспективе «маячит» очередные компенсации НДС, которые, вероятно, попытаются вернуть курс «американца» поближе к уровням средины января. Оппонировать этому станут поступления «предвыборной» СКВ из-за рубежа, конвертируемые в гривню на текущие расходы претендентов на президентский пост. Так что, полагаю, до выборов курс пары доллар-гривня на межбанке «поднимать голову» не станет.



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок

Их тоже прижали, недавно читал грозное заявление от Эпицентра, что от них вымагают лишние деньги на растаможку, предлагая растаможить по неоправданно высоким индикативным ценам.



Их тоже прижали, недавно читал грозное заявление от Эпицентра, что от них вымагают лишние деньги на растаможку, предлагая растаможить по неоправданно высоким индикативным ценам. Их тоже прижали, недавно читал грозное заявление от Эпицентра, что от них вымагают лишние деньги на растаможку, предлагая растаможить по неоправданно высоким индикативным ценам. freeze 4 Повідомлень: 9470 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2768 раз. Подякували: 3856 раз. Профіль 16 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лют, 2019 21:04 Сибарит написав: vitaliian написав: обоснуйте, почему? Меняется климат и посевная начинается в феврале? обоснуйте, почему? Меняется климат и посевная начинается в феврале?

Возможность легко и без видимого риска спекулировать на заранее известных колебаниях приводит к росту количества и качества спекулянтов. Когда это количество достигает критического уровня, объем спекулятивных сделок компенсирует "физические" факторы. На спекулятивном рынке выигрывать могут не только лишь все

Год назад все тоже удивлялись слишком ранним пикам. Возможность легко и без видимого риска спекулировать на заранее известных колебаниях приводит к росту количества и качества спекулянтов. Когда это количество достигает критического уровня, объем спекулятивных сделок компенсирует "физические" факторы. На спекулятивном рынке выигрывать могут не только лишь всеГод назад все тоже удивлялись слишком ранним пикам.

Изначально колебания возможно были "сезонными" теперь связь с сезонностью теряется. Сильно много игроков хотят в этом поучаствовать, возможно дойдёт до укрепления гривны зимой и девальвации летом. Теперь курс зависит от чего угодно кроме сезона. Критическая масса - не президент, она может всё. И коррупцию победить и курс укрепить/обвалить. Изначально колебания возможно были "сезонными" теперь связь с сезонностью теряется. Сильно много игроков хотят в этом поучаствовать, возможно дойдёт до укрепления гривны зимой и девальвации летом. Теперь курс зависит от чего угодно кроме сезона. Критическая масса - не президент, она может всё. И коррупцию победить и курс укрепить/обвалить. Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 лют, 2019 21:07, всього редагувалось 1 раз. в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv vitaliian

Повідомлень: 671 З нами з: 06.04.16 Подякував: 203 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лют, 2019 21:06 НБУ пояснює тренд на зміцнення гривні стабільними надходженнями експортної виручки і приходом нерезидентів в ОВДП

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/564043.html “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/564043.html

Во первых обвал с 8 до 28, 30+ был искуственным. Во первых обвал с 8 до 28, 30+ был искуственным.



Оставляя за скобками, правда это, или нет - еще полгода назад вы так не думали!



Расскажите, что повлияло на вашу позицию - курсы подготовки агитаторов Тимошенко, или что-то другое? Оставляя за скобками, правда это, или нет - еще полгода назад вы так не думали!Расскажите, что повлияло на вашу позицию - курсы подготовки агитаторов Тимошенко, или что-то другое? zРадио

Оставляя за скобками, правда это, или нет - еще полгода назад вы так не думали!

Расскажите, что повлияло на вашу позицию - курсы подготовки агитаторов Тимошенко, или что-то другое?



Их тоже прижали, недавно читал грозное заявление от Эпицентра, что от них вымагают лишние деньги на растаможку, предлагая растаможить по неоправданно высоким индикативным ценам. Их тоже прижали, недавно читал грозное заявление от Эпицентра, что от них вымагают лишние деньги на растаможку, предлагая растаможить по неоправданно высоким индикативным ценам.

Вы , тоже говорите шо вас прижали Вы , тоже говорите шо вас прижали Vadim V

Сірий, зачем так тупо палить учетку и клона своего Переса

Сірий, зачем так тупо палить учетку и клона своего Переса

Сірий, зачем так тупо палить учетку и клона своего Переса

Сірий має таке відношення до Переса,як Провидець до Пізнайка.

Сірий має таке відношення до Переса,як Провидець до Пізнайка.

Тобто - різні люди.

Сірий, зачем так тупо палить учетку и клона своего Переса

Сірий, зачем так тупо палить учетку и клона своего Переса

Сірий має таке відношення до Переса,як Провидець до Пізнайка.

Тобто - різні люди. Сірий має таке відношення до Переса,як Провидець до Пізнайка.Тобто - різні люди.

Та да , как ты до гагарина................. Та да , как ты до гагарина................. Vadim V

Та да , как ты до гагарина.................



Плюс общее снижение бизнес-активности, плюс увеличение цен в особенности на ЖКХ вымывает свободную гривну.

Сегодня разговаривал с директором отделения Интайм, работают по франчайзи, обслуживают в основном строительный рынок рядом, говорит декабрь-январь снижение оборота у них серьезное, посмотрят еще пару месяцев, может будут закрываться, невыгодно. Плюс общее снижение бизнес-активности, плюс увеличение цен в особенности на ЖКХ вымывает свободную гривну.Сегодня разговаривал с директором отделения Интайм, работают по франчайзи, обслуживают в основном строительный рынок рядом, говорит декабрь-январь снижение оборота у них серьезное, посмотрят еще пару месяцев, может будут закрываться, невыгодно.

А Эпик в тоже время тем не менее процветает и хер припаркуешся удобно в выходные , на кассах очередь как в союзе к мумии , монополия . А Эпик в тоже время тем не менее процветает и хер припаркуешся удобно в выходные , на кассах очередь как в союзе к мумии , монополия

Народ скупает новострои с автономкой или счётчиками тепла и делает в них ремонты. Народ скупает новострои с автономкой или счётчиками тепла и делает в них ремонты. Zebra

