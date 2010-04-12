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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 507508509510

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 175
1. меньше 27
18%
32
2. 27 - 28.50
50%
88
3. 28.50 - 30
19%
33
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 08:24

Re: Валютный рынок в контексте

Где-то вчера читал тут, что это власть укрепляет курс под выборы)) Ржака же)) Интересно, конечно, слушать очередные сказки баксодержателей (еще мне нравится их сказка про "пружину", которая все не выстреливает уже 4 года))), но если проанализировать ситуацию, то все вполне логично. Во-первых, бакс по-прежнему сильно переоценен, поэтому его движение вниз в условиях отсутствия панического информационного фона - естественно. Во-вторых, нерезиденты правильно посчитали, что за год "качели" уже бывают не выше годовых процентов по депо, поэтому теперь будут использовать фишку с ОВГЗ.

А за эту халяву с ОВГЗ нерезиденты должны сказать спасибо нашим оленям, если бы не они - не было бы таких высоких ставок.

Кстати, теперь просчеты по прошлому году еще более красивые для гривнедепозитчиков :)
Вход на депо 1 июля вместо покупки бакса по самому позднему низкому курсу 2018 года (26.12) сейчас дает эквивалент курса 26.12*1.07 = 27.98 ("плюс" составляет около 80 коп на 1 дол).
Вход на депо 6 февраля вместо покупки бакса по 27.53 сейчас дает эквивалент курса 27.53*1.12 = 30.83 (выигрыш 3.6 грн на доллар за год).

Вход на депо 6 сентября вместо покупки бакса по 28.25 сейчас дает эквивалент курса 28.25*1.05 = 29.66 (выигрыш 2.4 грн на доллар).

Ну и т.д. Вывод - грн депо абсолютный победитель, а выигрыш зависит от курса выбора грн депо вместо покупки бакса. А все, кто брал в прошлом году бакс "в матрас" - в убытке :) И не только в прошлом...
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 08:48

Уверен под сами выборы будет горка, наверняка с дурным спредом +/- 2грн. А после выборов если на манеже всё те же, опять вернёмся к медленному росту бакса без учёта загонов.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 08:59

Re: Валютный рынок в контексте

  alex_dvornichenko написав:Уверен под сами выборы будет горка, наверняка с дурным спредом +/- 2грн.

Это чтоб почитатели действующего президента приняли правильное решение на выборах? Зачем эта горка и кому она нужна весной?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 08:59

Ну что, продолжим нашу угадайку. Ставлю на цифру 26.97
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 09:02

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса обменки начинают широко. Примерно 26,9 на 27,15.
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 09:02

Re: Валютный рынок в контексте

Доброе утро, кто-нибудь знает кроме ОТП и Привата, какие ещё банки планирую запустить онлайн продажу валюты, как для меня скорее всего буду пользоваться, не всегда могу вырваться с работы на моменте, когда нужно.
portoz
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 09:06

Re: Валютный рынок в контексте

portoz написав:Доброе утро, кто-нибудь знает кроме ОТП и Привата, какие ещё банки планирую запустить онлайн продажу валюты

Альфа, Моно. Список буде розширюватися.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 09:07

  edgar_po написав:
  alex_dvornichenko написав:Уверен под сами выборы будет горка, наверняка с дурным спредом +/- 2грн.

Это чтоб почитатели действующего президента приняли правильное решение на выборах? Зачем эта горка и кому она нужна весной?

Тем же кто делал горку на ВП.
alex_dvornichenko
 
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