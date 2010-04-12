Додано: Сер 06 лют, 2019 08:24

Где-то вчера читал тут, что это власть укрепляет курс под выборы)) Ржака же)) Интересно, конечно, слушать очередные сказки баксодержателей (еще мне нравится их сказка про "пружину", которая все не выстреливает уже 4 года))), но если проанализировать ситуацию, то все вполне логично. Во-первых, бакс по-прежнему сильно переоценен, поэтому его движение вниз в условиях отсутствия панического информационного фона - естественно. Во-вторых, нерезиденты правильно посчитали, что за год "качели" уже бывают не выше годовых процентов по депо, поэтому теперь будут использовать фишку с ОВГЗ.А за эту халяву с ОВГЗ нерезиденты должны сказать спасибо нашим оленям, если бы не они - не было бы таких высоких ставок.Кстати, теперь просчеты по прошлому году еще более красивые для гривнедепозитчиковВход на депо 1 июля вместо покупки бакса по самому позднему низкому курсу 2018 года (26.12) сейчас дает эквивалент курса 26.12*1.07 = 27.98 ("плюс" составляет около 80 коп на 1 дол).Вход на депо 6 февраля вместо покупки бакса по 27.53 сейчас дает эквивалент курса 27.53*1.12 = 30.83 (выигрыш 3.6 грн на доллар за год).Вход на депо 6 сентября вместо покупки бакса по 28.25 сейчас дает эквивалент курса 28.25*1.05 = 29.66 (выигрыш 2.4 грн на доллар).Ну и т.д. Вывод - грн депо абсолютный победитель, а выигрыш зависит от курса выбора грн депо вместо покупки бакса. А все, кто брал в прошлом году бакс "в матрас" - в убыткеИ не только в прошлом...