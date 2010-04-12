Додано: Сер 06 лют, 2019 10:01

Доброе утро, коллеги, привет, страна1



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,12/27,15 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 46 085,9 млн. грн. к отметке 48 455,3 млн. грн.



Эта динамика, на первый взгляд, способствует смене тренда (с «медвежьего» на «бычий») на рынке «зеленого» безнала. Хотя с учетом пролонгации расчетов за приобретенные накануне ОВГЗ на среду, предполагает продажи доллара, чтоб выручить «расчетную» гривню.



Впрочем, если нисходящий тренд на межбанке в паре доллар-гривня и сохранится, откат будет лишен энтузиазма – Как оказалось, аукцион Минфина принес более скромные результаты, чем предыдущее мероприятие, пополнив Казну суммой 6,4 млрд. грн.,



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 февраля с уровней: доллар – 27,00/27,30 UAH/USD, евро – 30,60/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,417 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 15,0 коп.



Евро по сравнению с 05 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 30,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 04 февраля по спросу и по предложению понизился на 30 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилась до отметки $1,1405, просев к $1,1384 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1386 на открытии торгов в Европе.



Дата: 06 февраля 2019 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,08/27,13 UAH/USD

€ – 30,85/31,05 UAH/EUR

RUB – 0,408/0,410 UAH/RUB



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