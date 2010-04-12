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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 511512513514515516>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 176
1. меньше 27
18%
32
2. 27 - 28.50
51%
89
3. 28.50 - 30
19%
33
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:01

  lrs7719 написав:
  Investor_33 написав:
З.Ы. Поддерживаю Алекса, с февраля 2017-го вышел на гривнедепо. По себе, оставил лишь 20% для "качель", результат почти такой же только тупая трата времени и сил на переобувание в кеды и интенсивный износ подошвы оных..!


Гм. А как же Бавл и Центр?

Вы же не так глупы что бы думать что я могу на 100% вложиться в акции?)
З.Ы. Всё на месте и бавл и центр ... за спиной не нишу и прибыль приносят (выше депо!)... ждем-с :mrgreen:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:01

Доброе утро, коллеги, привет, страна1

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,12/27,15 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 46 085,9 млн. грн. к отметке 48 455,3 млн. грн.

Эта динамика, на первый взгляд, способствует смене тренда (с «медвежьего» на «бычий») на рынке «зеленого» безнала. Хотя с учетом пролонгации расчетов за приобретенные накануне ОВГЗ на среду, предполагает продажи доллара, чтоб выручить «расчетную» гривню.

Впрочем, если нисходящий тренд на межбанке в паре доллар-гривня и сохранится, откат будет лишен энтузиазма – Как оказалось, аукцион Минфина принес более скромные результаты, чем предыдущее мероприятие, пополнив Казну суммой 6,4 млрд. грн.,

Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 февраля с уровней: доллар – 27,00/27,30 UAH/USD, евро – 30,60/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,417 UAH/RUB.

По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 15,0 коп.

Евро по сравнению с 05 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 30,0 коп.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 04 февраля по спросу и по предложению понизился на 30 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилась до отметки $1,1405, просев к $1,1384 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1386 на открытии торгов в Европе.

Дата: 06 февраля 2019 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,08/27,13 UAH/USD
€ – 30,85/31,05 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,410 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:05

Знайти інформацію про типи взятих позик, обсяги боргу та прогнозні виплати можна на веб-сторінці:

https://www.imf.org/external/np/fin/tad ... QyEB4wHDzs
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:05

  twin написав:Піку толком не було, а от вниз вже серйозно відкотились, я б сказав перевиконали, зима ще не скінчилась,шо за поспіх...

Ну и слава Богу,понемножку "ВСТАЄМО З КОЛІН"
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:07

Re: Валютный рынок в контексте

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zorka
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:07

Привет из Днепра-2

Выйдя около 10.03 в реальную сферу, котировки безналичного «американца» упали к 27,01/27,05 UAH/USD, подтверждая пролонгацию продаж СКВ, чтоб выручить гривню и рассчитаться с Минфином.

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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:10

Re: Валютный рынок в контексте

И все же ,скорее всего, возвращение курсов к 28 - 28-50 лишь вопрос времени, причем достаточно ближайшего.
Объяснения ,мои мысли по этому поводу ( лучше бы ошибиться конечно и пусть бы гривна укреплялась себе к рубежам 22-23,точка невозврата к этим курсам еще не пройдена ведь) :

Порошенко розповів про Україну через 5 років
(только не последнее сообщение,а предыдущее вчерашнее от 5 февраля)
в обсуждении темы: "Порошенко розповів про Україну через 5 років" ( каково само лишь название статьи :) - совсем как про Нью-Васюки:) )
на 4-й страничке обсуждения.
Можно предположить,что если доллар вел себя нетрадиционно в новогодние праздники -падал в этом году при том,что конкретно подпрыгивал в предыдущие годы, то и летом - может вместо обычного для последних лет гривне-бенифиса будет совсем наоборот ?
Кто как думает,господа ?

К слову,огромный респект участнику форума freeze,который на прошлой неделе дал ссылку на совершенно ошеломляющуе интервью,за что и получил заслуженное первое место в "топ-ответов" на финансах. Не был на форуме раньше,не успел плюсануть freeze за такую классную ссылку,но сейчас с удовольствием ее просматриваю .
Особенно понравилось там из интервью:

Их уровень компетенции – это руководство фабрикой, а не страной.
Добавлю от себя - "или рынком" как,например, чел, подитоживший пять лет антиэкономическогоправления :без кредита страна в дефолте :)
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 06 лют, 2019 10:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:15

Автор77
Думаю нужно читать анализ от экономистов а не популистов
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:28

Одесса уже по 27 продает
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:29

  Investor_33 написав:Вы же не так глупы что бы думать что я могу на 100% вложиться в акции?)


А я думал, что романтик. А оно вот как...
lrs7719
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