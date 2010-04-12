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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 512513514515516>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 176
1. меньше 27
18%
32
2. 27 - 28.50
51%
89
3. 28.50 - 30
19%
33
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:30

Re: Валютный рынок в контексте

  Oleg_Sa написав:Одесса уже по 27 продает

межбанк тоже
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:39

edgar_po
И где поезд остановится, отскок хоть будет, или дальше на 26.8 провалится?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:41

Привет из Днепра-3

Около 10.35 на межбанке доминировали «зеленые медведи» - курс доллара обвалился к 26,97/27,02 UAH/USD. «На рынке продолжаются продажи доллара, покупателей нет», - констатировал наш консультант.

Повторим изложенное в предыдущем обзоре наблюдение: с учетом известного факта (нерезиденты появляются на межбанке спозаранку), можно с высокой вероятностью ожидать очередного переноса сезона репатриации дивидендов «варягами» - они продолжают рассчитываться за гривневые ОВГЗ.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 06 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,00/27,10-15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 27,0 коп., предложение потеряло 23,0-25,0 коп.), евро – 30,80/31,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 февраля спрос упал на 45,0 коп., офера стали ниже на 35,0 коп.), рубль - 0,405/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 50 пунктов, офера потеряли 20 пунктов).

На открытии торгов 06 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, реальные сделки отсутствовали.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,00/27,10-15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 27,0 коп., предложение потеряло 23,0-25,0 коп.), евро – 30,80/31,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 февраля спрос упал на 45,0 коп., офера стали ниже на 35,0 коп.), рубль - 0,405/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 50 пунктов, офера потеряли 20 пунктов).

На старте торгов 06 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра было тихо, солидные клиенты еще не появлялись.

Дата: 06 февраля 2019 г. на 10.30
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,95/27,05 UAH/USD
€ 30,85/31,05 UAH/EUR
RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:43

  Oleg_Sa написав:edgar_po
И где поезд остановится, отскок хоть будет, или дальше на 26.8 провалится?

таким темпом 26,8 будет уже к вечеру или завтрашнему утру.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:43

  Oleg_Sa написав:edgar_po
И где поезд остановится, отскок хоть будет, или дальше на 26.8 провалится?

Думаю ,что нет.Идём по моей версии-(ВЫБОРЫ),озвучивал ранее.
Страшно даже цифру озвучивать-24 маячит.
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:47

  Oleg_Sa написав:edgar_po
И где поезд остановится, отскок хоть будет, или дальше на 26.8 провалится?


идем по графику февраля 2017

смотрю по чем сдавал в фев 17го

2 фев 27,50
13 фев 26,63
3 март 26,5
9 март 25,8
19 март 26,35

к середине февр 2018- 26,80 легко
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:47

З 1 березня обов"язковий продаж валюти буде 30%.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:47

Re: Валютный рынок в контексте

«С 1 марта мы приняли решение уменьшить размер обязательной продажи валютной выручки с 50% до 30%. В будущем мы планируем вообще это снять ограничение»,
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:49

  сірий написав:
  Oleg_Sa написав:edgar_po
И где поезд остановится, отскок хоть будет, или дальше на 26.8 провалится?

Думаю ,что нет.Идём по моей версии-(ВЫБОРЫ),озвучивал ранее.
Страшно даже цифру озвучивать-24 маячит.

І яка політична сила такий курс зробить :D
twin
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:51

Re: Валютный рынок в контексте

  twin написав:І яка політична сила такий курс зробить
проделки путина
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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