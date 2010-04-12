межбанк тоже
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:30
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:39
edgar_po
И где поезд остановится, отскок хоть будет, или дальше на 26.8 провалится?
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:41
Привет из Днепра-3
Около 10.35 на межбанке доминировали «зеленые медведи» - курс доллара обвалился к 26,97/27,02 UAH/USD. «На рынке продолжаются продажи доллара, покупателей нет», - констатировал наш консультант.
Повторим изложенное в предыдущем обзоре наблюдение: с учетом известного факта (нерезиденты появляются на межбанке спозаранку), можно с высокой вероятностью ожидать очередного переноса сезона репатриации дивидендов «варягами» - они продолжают рассчитываться за гривневые ОВГЗ.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 06 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,00/27,10-15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 27,0 коп., предложение потеряло 23,0-25,0 коп.), евро – 30,80/31,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 февраля спрос упал на 45,0 коп., офера стали ниже на 35,0 коп.), рубль - 0,405/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 50 пунктов, офера потеряли 20 пунктов).
На открытии торгов 06 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,00/27,10-15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 27,0 коп., предложение потеряло 23,0-25,0 коп.), евро – 30,80/31,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 февраля спрос упал на 45,0 коп., офера стали ниже на 35,0 коп.), рубль - 0,405/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 50 пунктов, офера потеряли 20 пунктов).
На старте торгов 06 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра было тихо, солидные клиенты еще не появлялись.
Дата: 06 февраля 2019 г. на 10.30
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,95/27,05 UAH/USD
€ 30,85/31,05 UAH/EUR
RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.
US
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:43
таким темпом 26,8 будет уже к вечеру или завтрашнему утру.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:43
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:47
идем по графику февраля 2017
смотрю по чем сдавал в фев 17го
2 фев 27,50
13 фев 26,63
3 март 26,5
9 март 25,8
19 март 26,35
к середине февр 2018- 26,80 легко
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:47
Re: Валютный рынок в контексте
«С 1 марта мы приняли решение уменьшить размер обязательной продажи валютной выручки с 50% до 30%. В будущем мы планируем вообще это снять ограничение»,
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:49
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:51
Re: Валютный рынок в контексте
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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