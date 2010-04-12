Додано: Сер 06 лют, 2019 10:41

Привет из Днепра-3



Около 10.35 на межбанке доминировали «зеленые медведи» - курс доллара обвалился к 26,97/27,02 UAH/USD. «На рынке продолжаются продажи доллара, покупателей нет», - констатировал наш консультант.



Повторим изложенное в предыдущем обзоре наблюдение: с учетом известного факта (нерезиденты появляются на межбанке спозаранку), можно с высокой вероятностью ожидать очередного переноса сезона репатриации дивидендов «варягами» - они продолжают рассчитываться за гривневые ОВГЗ.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 06 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,00/27,10-15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 27,0 коп., предложение потеряло 23,0-25,0 коп.), евро – 30,80/31,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 февраля спрос упал на 45,0 коп., офера стали ниже на 35,0 коп.), рубль - 0,405/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 50 пунктов, офера потеряли 20 пунктов).



На открытии торгов 06 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, реальные сделки отсутствовали.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,00/27,10-15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 27,0 коп., предложение потеряло 23,0-25,0 коп.), евро – 30,80/31,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 февраля спрос упал на 45,0 коп., офера стали ниже на 35,0 коп.), рубль - 0,405/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 50 пунктов, офера потеряли 20 пунктов).



На старте торгов 06 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра было тихо, солидные клиенты еще не появлялись.



Дата: 06 февраля 2019 г. на 10.30

Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 26,95/27,05 UAH/USD

€ 30,85/31,05 UAH/EUR

RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях

преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.



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