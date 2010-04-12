|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:52
Привет из Днепра-4
По состоянию на 10.50 Киева безналичный доллар, сохранив нисходящий тренд, упал к 26,95/26,98 UAH/USD. Со слов непосредственных участников торгов, обороты резко понизились. «Ждем регулятор», - был кратким наш консультант.
Дата: 06 февраля 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.44
Мелкий опт «неформал»
$ 26,95-98/27,03-05 UAH/USD
EUR 30,80/30,97 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 февраля в условиях преобладания клиентских оферов валюты на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70616
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4547 раз.
- Подякували: 8260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:52
сірий
24 вкусно , с трудом верится, 26 вполне.
-
Oleg_Sa
-
-
- Повідомлень: 1987
- З нами з: 27.10.08
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 9472
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2771 раз.
- Подякували: 3857 раз.
-
- Профіль
-
16
2
2
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:56
Oleg_Sa написав:
или дальше на 26.8 провалится?
сегодня наверное так и будет.
-
edgar_po
-
-
- Повідомлень: 117
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:56
Oleg_Sa написав:сірий
24 вкусно , с трудом верится, 26 вполне.
От тільки нововведення з березня перечить цьому.
-
twin
-
-
- Повідомлень: 2784
- З нами з: 19.01.09
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:58
Oleg_Sa написав:сірий
24 вкусно , с трудом верится, 26 вполне.
26-логично, но я сделал поправку на выборы и ПОКРАШЧЭННЯ.
СЛІПИЙ КАЗАВ ПОБАЧИМО
-
сірий
-
-
- Повідомлень: 1187
- З нами з: 01.08.12
- Подякував: 1512 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 11:00
freeze написав:
Где-то нас разводят
Могу даже сказать, где
Бизнес очень давно адаптировался к 50%, и даже это ограничение уже практически не влияет на курс. Результат от снижения и от полной отмены будет одинаковым.
Нас разводят, изображая "руку на пульсе"
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 3599
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 961 раз.
- Подякували: 1531 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Сер 06 лют, 2019 11:10
Сибарит написав: freeze написав:
Где-то нас разводят
Могу даже сказать, где
Бизнес очень давно адаптировался к 50%, и даже это ограничение уже практически не влияет на курс. Результат от снижения и от полной отмены будет одинаковым.
Нас разводят, изображая "руку на пульсе"
Ну не кажіть, колись був період без продажу, потім ввели назад, значить результат є. А от то що хочуть всіма силами показати стабільність погоджуюсь)
-
twin
-
-
- Повідомлень: 2784
- З нами з: 19.01.09
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 11:15
edgar_po написав: Oleg_Sa написав:
или дальше на 26.8 провалится?
сегодня наверное так и будет.
Может быть, в Одессе уже берут по 26.8
-
Oleg_Sa
-
-
- Повідомлень: 1987
- З нами з: 27.10.08
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14263
|1656015
|
|
|6536
|1401794
|
|
|159
|268567
|
|