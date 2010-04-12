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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 513514515516>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 176
1. меньше 27
18%
32
2. 27 - 28.50
51%
89
3. 28.50 - 30
19%
33
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:52

Привет из Днепра-4

По состоянию на 10.50 Киева безналичный доллар, сохранив нисходящий тренд, упал к 26,95/26,98 UAH/USD. Со слов непосредственных участников торгов, обороты резко понизились. «Ждем регулятор», - был кратким наш консультант.

Дата: 06 февраля 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.44

Мелкий опт «неформал»

$ 26,95-98/27,03-05 UAH/USD
EUR 30,80/30,97 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 февраля в условиях преобладания клиентских оферов валюты на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:52

сірий
24 вкусно , с трудом верится, 26 вполне.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:56

  vitaliian написав:«С 1 марта мы приняли решение уменьшить размер обязательной продажи валютной выручки с 50% до 30%. В будущем мы планируем вообще это снять ограничение»,


Надо как-то поддерживать доллар, совсем беда с никому ненужным. :cry:

Где-то нас разводят :roll:
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:56

Re: Валютный рынок в контексте

  Oleg_Sa написав:или дальше на 26.8 провалится?

сегодня наверное так и будет.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:56

  Oleg_Sa написав:сірий
24 вкусно , с трудом верится, 26 вполне.

От тільки нововведення з березня перечить цьому.
twin
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:58

  Oleg_Sa написав:сірий
24 вкусно , с трудом верится, 26 вполне.

26-логично, но я сделал поправку на выборы и ПОКРАШЧЭННЯ.
СЛІПИЙ КАЗАВ ПОБАЧИМО :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:00

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Где-то нас разводят

Могу даже сказать, где :)
Бизнес очень давно адаптировался к 50%, и даже это ограничение уже практически не влияет на курс. Результат от снижения и от полной отмены будет одинаковым.
Нас разводят, изображая "руку на пульсе" :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:10

  Сибарит написав:
  freeze написав:Где-то нас разводят

Могу даже сказать, где :)
Бизнес очень давно адаптировался к 50%, и даже это ограничение уже практически не влияет на курс. Результат от снижения и от полной отмены будет одинаковым.
Нас разводят, изображая "руку на пульсе" :)

Ну не кажіть, колись був період без продажу, потім ввели назад, значить результат є. А от то що хочуть всіма силами показати стабільність погоджуюсь)
twin
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:15

  edgar_po написав:
  Oleg_Sa написав:или дальше на 26.8 провалится?

сегодня наверное так и будет.

Может быть, в Одессе уже берут по 26.8
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:15

Re: Валютный рынок в контексте

90/03
80/95
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
 
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