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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 517518519520>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 177
1. меньше 27
19%
33
2. 27 - 28.50
50%
89
3. 28.50 - 30
19%
33
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
6%
10
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:32

  Captain Obvious написав:Одессе пробитие.
Продажа 26.95


Поправочка, уже 26.90
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:34

  дядя Caша написав:
  edgar_po написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-5
на уровне 26,94/26,97 UAH/USD по состоянию на 11.11, это помогло мало.

US

26.92 / 26.935


Ну, значит, "варяги" снова, как и в 2005 г., будут в курсовом шоколаде.

US

А что мешает форумчанам сделать тоже самое?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:36

Re: Валютный рынок в контексте

  Mazay256 написав:Нерезиденты, говорите?

по сравнению с 01.02.2018 г. увеличились ОВГЗ среди банков на 23,4 млрд., среди физ лиц - на 5,1 млрд., среди нерезид. - пока на 2 млрд. меньше максимума прошлого года.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:38

Re: Валютный рынок в контексте

на мб уровень 27 не отступает, на моменте 27.97 / 27.00 или НБУ не дает.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:40

  Mazay256 написав:...реклама какого-то посредника по продаже ОВГЗ. Нерезиденты, говорите? :D

если что-то пойдёт не так и они потребуют вернуть деньги, - их, конечно, выпустят.
госы всё откупят по рынку.
с учетом доходности по бумагам могут и на 29-30 грн./долл согласиться.
тем более, такую практику мы уже где-то видели.
а вот сколько копеек будут давать за гривну обычным местным буратинам - вопрос.
и какие будут условия реструктуризации.
хороша мышеловка.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:42

Днепр , неформал - 26,90/26,95 . :shock:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:42

Yuri_T

в Николаеве офис брокера по продаже ОВГЗ в самом центре, после мэрии. Все слишком сладко, чтобы продолжаться долго.
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:43

Привет из Днепра-8

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 26,9622 UAH/USD, потеряв 25,77 коп.

На 12.40 безналичный доллар немного отскочил в цене, прикоснувшись к отметке 26,94/26,97 UAH/USD. Не исключено, это предвестник «великого перелома» на рынке безналичной пары доллар-гривня.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:44

Re: Валютный рынок в контексте

  Волк написав:Все слишком сладко, чтобы продолжаться долго.
Рано хороните, ещё не всех людей из метро привлекли. Этот шкаф будет падать громко, но не завтра.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:58

  Yuri_T написав:с учетом доходности по бумагам могут и на 29-30 грн./долл согласиться.
тем более, такую практику мы уже где-то видели.
а вот сколько копеек будут давать за гривну обычным местным буратинам - вопрос.
и какие будут условия реструктуризации.
хороша мышеловка.


А главное - какой будет срок реструктуризации. Могут пойти по пути лучших международных практик - 30 лет.
lrs7719
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