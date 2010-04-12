Поправочка, уже 26.90
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:32
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:34
А что мешает форумчанам сделать тоже самое?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:36
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:38
Re: Валютный рынок в контексте
на мб уровень 27 не отступает, на моменте 27.97 / 27.00 или НБУ не дает.
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:40
если что-то пойдёт не так и они потребуют вернуть деньги, - их, конечно, выпустят.
госы всё откупят по рынку.
с учетом доходности по бумагам могут и на 29-30 грн./долл согласиться.
тем более, такую практику мы уже где-то видели.
а вот сколько копеек будут давать за гривну обычным местным буратинам - вопрос.
и какие будут условия реструктуризации.
хороша мышеловка.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:42
Yuri_T
в Николаеве офис брокера по продаже ОВГЗ в самом центре, после мэрии. Все слишком сладко, чтобы продолжаться долго.
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:43
Привет из Днепра-8
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 26,9622 UAH/USD, потеряв 25,77 коп.
На 12.40 безналичный доллар немного отскочил в цене, прикоснувшись к отметке 26,94/26,97 UAH/USD. Не исключено, это предвестник «великого перелома» на рынке безналичной пары доллар-гривня.
US
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:44
Re: Валютный рынок в контексте
Рано хороните, ещё не всех людей из метро привлекли. Этот шкаф будет падать громко, но не завтра.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:58
А главное - какой будет срок реструктуризации. Могут пойти по пути лучших международных практик - 30 лет.
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