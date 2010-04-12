Додано: Сер 06 лют, 2019 13:12

Привет из Днепра-9



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,12/27,15 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 46 085,9 млн. грн. к отметке 48 455,3 млн. грн.



Эта динамика, на первый взгляд, способствует смене тренда (с «медвежьего» на «бычий») на рынке «зеленого» безнала. Хотя с учетом пролонгации расчетов за приобретенные накануне ОВГЗ на среду, предполагает продажи доллара, чтоб выручить «расчетную» гривню.



Впрочем, если нисходящий тренд на межбанке в паре доллар-гривня и сохранится, откат будет лишен энтузиазма – Как оказалось, аукцион Минфина принес более скромные результаты, чем предыдущее мероприятие, пополнив Казну суммой 6,4 млрд. грн.



Выйдя около 10.03 в реальную сферу, котировки безналичного «американца» упали к 27,01/27,05 UAH/USD, подтверждая пролонгацию продаж СКВ, чтоб выручить гривню и рассчитаться с Минфином.



Около 10.35 на межбанке доминировали «зеленые медведи» - курс доллара обвалился к 26,97/27,02 UAH/USD. «На рынке продолжаются продажи доллара, покупателей нет», - констатировал наш консультант.



Повторим изложенное в предыдущем обзоре наблюдение: с учетом известного факта (нерезиденты появляются на межбанке спозаранку), можно с высокой вероятностью ожидать очередного переноса сезона репатриации дивидендов «варягами» - они продолжают рассчитываться за гривневые ОВГЗ.



По состоянию на 10.50 Киева безналичный доллар, сохранив нисходящий тренд, упал к 26,95/26,98 UAH/USD. Со слов непосредственных участников торгов, обороты резко понизились. «Ждем регулятор», - был кратким наш консультант.



Около 11.05 на межбанке появился регулятор, выкупив по 26,96 UAH/USD с платформы Matching до $36,0 млн. долларовой ликвидности, но рынку, который консолидировал пару доллар-гривня на уровне 26,94/26,97 UAH/USD по состоянию на 11.11 Киева, это помогло мало.



Дополуденная обвальная коррекция долларовых цен на валютном межбанке, которую не смогла остановить гривневая интервенция НБУ, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,50% годовых.



Эта застывшая динамика показателя противоречит некоторому росту объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.



Аппетит приходит во время еды – это наблюдение подтвердил регулятор, снова появившись на межбанке и выкупив толику доллара по 26,93 UAH/USD. Как и прежде, это не остановило доллар от снижения – к 11.48 его курс откатился

26,93/26,95 UAH/USD.



К 12.07 котировки безналичного доллара наконец-то начали реагировать на действия регулятора на межбанке – на указанное время «американец» застыл на уровне 26,93/26,95 UAH/USD. «Второй контрольный выстрел в голову остановил откат», - продемонстрировал чувство «черного юмора» наш гуру.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 26,9622 UAH/USD, потеряв 25,77 коп.



На 12.40 безналичный доллар немного отскочил в цене, прикоснувшись к отметке 26,94/26,97 UAH/USD. Не исключено, это предвестник «великого перелома» на рынке безналичной пары доллар-гривня.



Наконец, около 13.10 котировки безналичного «американца», консолидировались

на отметке 26,95/27,00 UAH/USD, демонстрируя терминацию отката.



В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 февраля с уровней: доллар – 27,00/27,30 UAH/USD, евро – 30,60/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,417 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 15,0 коп.



Евро по сравнению с 05 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 30,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 04 февраля по спросу и по предложению понизился на 30 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилась до отметки $1,1405, просев к $1,1384 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1386 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 06 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,00/27,10-15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 27,0 коп., предложение потеряло 23,0-25,0 коп.), евро – 30,80/31,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 февраля спрос упал на 45,0 коп., офера стали ниже на 35,0 коп.), рубль - 0,405/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 50 пунктов, офера потеряли 20 пунктов).



На открытии торгов 06 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, реальные сделки отсутствовали.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,00/27,10-15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 27,0 коп., предложение потеряло 23,0-25,0 коп.), евро – 30,80/31,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 февраля спрос упал на 45,0 коп., офера стали ниже на 35,0 коп.), рубль - 0,405/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 50 пунктов, офера потеряли 20 пунктов).



На старте торгов 06 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра было тихо, солидные клиенты еще не появлялись.



Около 11.51 киевские дилеры заметно понизили цены «американца» и опустили пару евро-гривня: 26,90-950/27,00 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Киевляне пока успевают за рынком.



По состоянию на 11.52 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал розничный клиентский «принос». На этом фоне в городе действовали упавшие цены: 26,90/27,00 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,410 UAH/RUB.



К 12.03 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь торговлей в условиях баланс спроса и предложения: 26,90/27,00 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,414 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры успевают за рынком.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 06 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,08/27,13 UAH/USD, евро – 30,85/31,05 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,410 UAH/RUB, Киев опт 26,95-98/27,03-05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,95-98/27,03-05 UAH/USD, евро (опт) 30,80/30,97 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,80/31,97 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,90/27,15 UAH/USD, евро – 30,60/31,10 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 27,25/27,30 UAH/USD, розница – 27,20/27,35 UAH/USD; Запорожье – 26,95/27,05 UAH/USD; евро – 30,85/31,05 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,410 RUB/USD.



Торги безналичным долларом отечественного валютного межбанка в среду сопровождались сохранением нисходящего тренда цен «американца». Для этого были веские причины.



Во-первых, участники состоявшегося накануне аукциона по размещению ОВГЗ конвертировали долларовые «заначки» в гривню, требующуюся для расчета с Минфином за приобретенные 05-го госбумаги.



Во-вторых, как и накануне, в откате цен «зеленой» СКВ были заинтересованы нерезиденты, у которых буквально завтра-послезавтра состоится очередной сезон репатриации дивидендов на родину, который, судя по всему, из-за минфиновского «мероприятия» будет оказывать на цены покупок СКВ «варягами» существенного влияния. К тому же, полагаю, уже получившие часть гривневых дивидендов нерезиденты повторно вложили часть их в новые ОВГЗ. Кроме того, в интересах «варягов» удерживать курс безналичной пары доллар-гривня в пониженном состоянии с прицелом на грядущее погашение Минфином очередной партии ОВГЗ.



В-третьих, в страну вырос приток «предвыборной» валюты из-за рубежа, дополняя текущее долларовое изобилие.



В-четвертых, к среде, как известно, растет поступления внешнеторговой выручки, 50% которой подлежат обязательной продаже на межбанке.



Существует реальная вероятность остановки настоящего нисходящего тренда безналичной пары доллар-гривня на межбанке в ближайшую сессию.



Расчеты за ОВГЗ прекратятся, «варяги» приступят к репатриации дивидендов, а к выросшей, если судить по динамике остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ, вскоре добавятся новые порции гривни «от щедрот» Казначейства, компенсирующего НДС.



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