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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 519520521522>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 182
1. меньше 27
20%
36
2. 27 - 28.50
50%
91
3. 28.50 - 30
18%
33
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:56

НБУ вчера примерно 65 млн дол купил на сумму 1770 млн.грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:57

Re: Валютный рынок в контексте

  Proofy написав:У Гагарина уже 27.15

надо ж куда-то деть то, что куплено вчера по 27.10
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:58

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:НБУ вчера примерно 65 млн дол купил на сумму 1770 млн.грн

а сегодня сколько за два подхода кто-то знает?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:00

Национальный банк снизит лимит обязательной продажи валютной выручки.

"С 1 марта мы приняли решение уменьшить размер обязательной продажи с 50% до 30%", - заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Олег Чурий подчеркнул, что "в будущем" НБУ хочет "полностью снять это ограничение".
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:03

НБУ поднял лимит вывода дивидендов на 15%

Помимо этого регулятор разрешил репатриацию дивидендов за 2018 год.

Об этом сообщил замглавы Нацбанка Олег Чурий.

«Мы разрешили репатриацию дивидендов за 2018 год. И сумма увеличивается: раньше лимиты были в долларах, теперь – в евро, потому что мы двигаемся в сторону Европейского союза. То есть сейчас у нас будет лимит 7 млн евро, который будет покрывать все годы», - сказал Олег Чурий.

По состоянию на 6 февраля, курс евро по отношению к доллару составлял 1,139, что составляет почти 15%. То есть при лимите в $7 млн компании могли выводить примерно 190,51 млн грн в месяц (по курсу на 6 февраля), а при лимите в 7 млн евро – 217,62 млн грн (+14,23%).

В планах НБУ – повысить этот лимит до 10 млн евро, после чего – вовсе отменить. Но сроки таких решений пока не озвучены.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:06

Re: Валютный рынок в контексте

Всем Добрый День.
Сегодня рубль под контракт 0, 4115.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:22

  Vadim V написав:Днепр , неформал - 26,90/26,95 . :shock:

Вітаю!
Вже 27,00-27,10)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:31

Не знаю правильно ли сделал, отоборался обратно по 27,00. Зафиксил профит. Успел продать по 28,20))) 8) Ждём новых качелей)))
skorpi
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:41

  lrs7719 написав:
  somilitark написав:
А что мешает форумчанам сделать тоже самое?


А вы можете сказать когда "шоколад" закончится? Юрий правильно сказал - нерезов выпустят, тем более их не так уж и много. Банки и НБУ - люди подневольные. А вот судьба вкладов остальных инвесторов - будет зависить от многих составляющих.
И ладно бы, если б это зависил от внутренних раскладов. Внешняя составляющая всё тревожней.
Впрочем - это все дело вкуса и цвета.
Просто изначально надо обратить внимание на не равное положение инвесторов как в плане информации так и распределение рисков, а значит и убытков. Именно об этом говорит и ДС и Юрий.

Мне нравятся эти окуительные истории в своё оправдание :lol:
Вместо 1000 слов,надо признать,что в олени,причём пугливые и ленивые!
Все эти сказки про пирамиды оставьте у подъезда и на всяких 112-х разлива захарченко.
25% безналоговых вы помните? 2014-й тоже надеюсь?
Там были на депо банально украденные деньги,они счастливо выведены,правда грохнулся курс,поднимая аккуратно сейчас до 25% безналоговых можно ещё 5 лет курс держать хоть 25-28.
Включайте хоть немного мозги,а не оправдывайте какие-то свои огрехи в финансовом поведении 8)
п.с. пошло время окуительных историй,продал по курсу,которого в столице не было,откупил задним числом по курсу,до которого не дошли)))
Господа спрятавшиеся ракетчики,отскок рукотворный,чего вы опять бетонный пол прошибаете,ну откупили вы несколько соток с громким видом,самим не смешно? Вы по уши в валюте,причём минимум на гривну дороже :D
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:51

/27.15

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