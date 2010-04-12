НБУ поднял лимит вывода дивидендов на 15%



Помимо этого регулятор разрешил репатриацию дивидендов за 2018 год.



Об этом сообщил замглавы Нацбанка Олег Чурий.



«Мы разрешили репатриацию дивидендов за 2018 год. И сумма увеличивается: раньше лимиты были в долларах, теперь – в евро, потому что мы двигаемся в сторону Европейского союза. То есть сейчас у нас будет лимит 7 млн евро, который будет покрывать все годы», - сказал Олег Чурий.



По состоянию на 6 февраля, курс евро по отношению к доллару составлял 1,139, что составляет почти 15%. То есть при лимите в $7 млн компании могли выводить примерно 190,51 млн грн в месяц (по курсу на 6 февраля), а при лимите в 7 млн евро – 217,62 млн грн (+14,23%).



В планах НБУ – повысить этот лимит до 10 млн евро, после чего – вовсе отменить. Но сроки таких решений пока не озвучены.