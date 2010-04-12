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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:56
НБУ вчера примерно 65 млн дол купил на сумму 1770 млн.грн
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 06 лют, 2019 13:57
Proofy написав:
У Гагарина уже 27.15
надо ж куда-то деть то, что куплено вчера по 27.10
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Додано: Сер 06 лют, 2019 13:58
zzzzzz написав:
НБУ вчера примерно 65 млн дол купил на сумму 1770 млн.грн
а сегодня сколько за два подхода кто-то знает?
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edgar_po
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Додано: Сер 06 лют, 2019 14:00
Национальный банк снизит лимит обязательной продажи валютной выручки.
"С 1 марта мы приняли решение уменьшить размер обязательной продажи с 50% до 30%", - заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.
Олег Чурий подчеркнул, что "в будущем" НБУ хочет "полностью снять это ограничение".
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zzzzzz
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Додано: Сер 06 лют, 2019 14:03
НБУ поднял лимит вывода дивидендов на 15%
Помимо этого регулятор разрешил репатриацию дивидендов за 2018 год.
Об этом сообщил замглавы Нацбанка Олег Чурий.
«Мы разрешили репатриацию дивидендов за 2018 год. И сумма увеличивается: раньше лимиты были в долларах, теперь – в евро, потому что мы двигаемся в сторону Европейского союза. То есть сейчас у нас будет лимит 7 млн евро, который будет покрывать все годы», - сказал Олег Чурий.
По состоянию на 6 февраля, курс евро по отношению к доллару составлял 1,139, что составляет почти 15%. То есть при лимите в $7 млн компании могли выводить примерно 190,51 млн грн в месяц (по курсу на 6 февраля), а при лимите в 7 млн евро – 217,62 млн грн (+14,23%).
В планах НБУ – повысить этот лимит до 10 млн евро, после чего – вовсе отменить. Но сроки таких решений пока не озвучены.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 06 лют, 2019 14:06
Всем Добрый День.
Сегодня рубль под контракт 0, 4115.
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холява
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Додано: Сер 06 лют, 2019 14:22
Vadim V написав:
Днепр , неформал - 26,90/26,95 .
Вітаю!
Вже 27,00-27,10)))
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SAndriy1
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Додано: Сер 06 лют, 2019 14:31
Не знаю правильно ли сделал, отоборался обратно по 27,00. Зафиксил профит. Успел продать по 28,20)))
Ждём новых качелей)))
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skorpi
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Додано: Сер 06 лют, 2019 14:41
lrs7719 написав: somilitark написав:
А что мешает форумчанам сделать тоже самое?
А вы можете сказать когда "шоколад" закончится? Юрий правильно сказал - нерезов выпустят, тем более их не так уж и много. Банки и НБУ - люди подневольные. А вот судьба вкладов остальных инвесторов - будет зависить от многих составляющих.
И ладно бы, если б это зависил от внутренних раскладов. Внешняя составляющая всё тревожней.
Впрочем - это все дело вкуса и цвета.
Просто изначально надо обратить внимание на не равное положение инвесторов как в плане информации так и распределение рисков, а значит и убытков. Именно об этом говорит и ДС и Юрий.
Мне нравятся эти окуительные истории в своё оправдание
Вместо 1000 слов,надо признать,что в олени,причём пугливые и ленивые!
Все эти сказки про пирамиды оставьте у подъезда и на всяких 112-х разлива захарченко.
25% безналоговых вы помните? 2014-й тоже надеюсь?
Там были на депо банально украденные деньги,они счастливо выведены,правда грохнулся курс,поднимая аккуратно сейчас до 25% безналоговых можно ещё 5 лет курс держать хоть 25-28.
Включайте хоть немного мозги,а не оправдывайте какие-то свои огрехи в финансовом поведении
п.с. пошло время окуительных историй,продал по курсу,которого в столице не было,откупил задним числом по курсу,до которого не дошли)))
Господа спрятавшиеся ракетчики,отскок рукотворный,чего вы опять бетонный пол прошибаете,ну откупили вы несколько соток с громким видом,самим не смешно? Вы по уши в валюте,причём минимум на гривну дороже
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 06 лют, 2019 14:51
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