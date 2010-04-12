02/07
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лют, 2019 14:53
Re: Валютный рынок в контексте
02/07
90/98
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Сер 06 лют, 2019 15:00
Re: Валютный рынок в контексте
м. левобережная. Немного вверх 26,95/27,10
Додано: Сер 06 лют, 2019 15:01
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Сер 06 лют, 2019 15:03
Sinbad777розн/опт
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 06 лют, 2019 15:04
у кого есть удостоверение участника варшавского восстания,то для них действуют курсы завтрашнего дня
про евро не слышали? погуглите)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 06 лют, 2019 15:05
Додано: Сер 06 лют, 2019 15:07
Sinbad777 второй ряд - евро
дядя Caша да, появились обороты
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Сер 06 лют, 2019 15:12
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