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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 519520521522

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 182
1. меньше 27
20%
36
2. 27 - 28.50
50%
91
3. 28.50 - 30
18%
33
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:53

Re: Валютный рынок в контексте

02/07
90/98
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:00

Re: Валютный рынок в контексте

м. левобережная. Немного вверх 26,95/27,10
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:01

Re: Валютный рынок в контексте

  zorka написав:02/07
90/98

немного не понятно, Киев рабочий курс 02/07? что означают вторые цифры?
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:03

Sinbad777розн/опт
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:04

  Sinbad777 написав:
  zorka написав:02/07
90/98

немного не понятно, Киев рабочий курс 02/07? что означают вторые цифры?
у кого есть удостоверение участника варшавского восстания,то для них действуют курсы завтрашнего дня :lol:
про евро не слышали? погуглите)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:05

  zorka написав:02/07
90/98


Сопровождается сообразной ликвидностью?

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:07

Sinbad777 второй ряд - евро
дядя Caша да, появились обороты
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:12

  zorka написав:Sinbad777 второй ряд - евро
дядя Caша да, появились обороты


Подшипники не стучат? :roll:

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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  #<1 ... 519520521522
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