Додано: Сер 06 лют, 2019 15:58

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 20,78 коп., на торгах среды укрепился на 25,18 коп., оказавшись на уровне 26,9641 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 06-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 25,77 коп., составил 26,9622 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 06 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,12/27,15 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала динамичное снижение, реагируя на пролонгацию продаж валюты ради гривни, необходимой для уплаты за приобретенные накануне на аукционе Минфина облигации ОВГЗ. Напомним, 05-го было размещено госбумаг на сумму 6,4 млрд. грн. Поскольку в аукционе активное участие принимали нерезиденты, они тоже конвертировали поступившую от головных контор СКВ, снова отложив репатриацию дивидендов. Разумеется, покупки упавшей в цене валюты «варягами» наблюдались, но их объем в первой половине среды не был решающим.



Меж тем, отсутствие системных покупателей при долларовом изобилии продолжало ронять курс «американца» на межбанковском валютном рынке. По состоянию на 10.35 пара доллар-гривня упала к 26,97/27,02, а через 15 минут обе позиции СКВ оказались ниже концептуальнозначимой отметки 27,00 UAH/USD - 26,95/26,98 UAH/USD.

Как и накануне, это не осталось без внимания регулятора, одномоментно выкупившего около 11.05 Киева от $30,0 млн. долларовой ликвидности по 26,96 UAH/USD с платформы Matching.



Это не остановило откат «американца», оказавшегося около 11.11 Киева на цифре 26,94/26,97, а уже спустя 27 минут доллар стоил 26,93/26,95 UAH/USD, заставив НБУ провести повторную гривневую интервенцию по более низкому курсу 26,93 UAH/USD.

Этот «контрольный выстрел» регулятора в «зеленого медведя» наконец-то остановил коррекцию «американца», цена которого оставалась неизменной до 12.30 Киева, а с указанного часа инициировала робкий рост, приподнявшись к 26,94/26,97 UAH/USD.



Судя по всему, участники межбанка рассчитались с Минфином за купленные во вторник векселя, приступив к покупкам заметно подешевевшей валюты. Во всяком случае, на обеденный перерыв около 13.10 межбанковский валютный рынок ушел на фоне выросшей к 26,95/27,00 UAH/USD цены доллара.



После обеда, с 13.40, пара доллар-гривня на межбанке консолидировалась в более узком спреде 26,955/26,995 UAH/USD, ставшим следствием появившихся локальных продаж зарубежных поступлений валюты на предвыборную кампанию и в рамках обязательного «оброка в 50%» от внешнеторговой выручки.



Эти локальные низы вскоре были выкуплены, подняв курс «американца» по состоянию на 15.37 к отметке 26,965/27,000 UAH/USD.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.



На цифре 26,965/27,000 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 06 февраля.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9641 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,62% с 27,6883 UAH/USD до 26,9641 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 06 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 06 февраля, сохранив и углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанковском валютном рынке в наиболее активной части торгов отсутствовали покупки СКВ нерезидентами, которые напротив, продавали доллар, чтоб выручить гривню для уплаты за приобретенные на аукционе Минфина 05 февраля

гривневые ОВГЗ.



Во-вторых, покупок со стороны импортеров тоже не было: у них, как известно, время спроса наступает в самом конце месяца.



В-третьих, на рынке наблюдалось долларовое изобилие, часть которого мы связываем с поступлением в Украину «предвыборной СКВ» на электоральные расходы «претендентов».



В-четвертых, к среде, как известно, растет приток внешнеторговой выручки, 50% которой подлежат обязательной продаже на межбанке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 февраля выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на рынке наблюдался избыток валюты, которую конвертировали в гривню как участники вторничного аукциона ОВГЗ, так и команды кандидатов в президенты.



Во-вторых, к среде растет приток внешнеторговой выручки, 50% которой подлежала обязательной продаже.



В-третьих, на межбанке наблюдался «ассортимент» настроений: до полудня преобладали продажи СКВ, а после обеда стартовали покупки доллара нерезидентами, у которых, напомним, в дебюте каждого месяца сезон репатриации дивидендов.



В-четвертых, если судить по динамике средневзвешенного курса доллара, его рынок оставался «медвежьим», что, как известно, способствует ликвидности.



В-пятых, на сессии 06 февраля как минимум, дважды появлялся регулятор с гривневыми интервенциями, пополнив свои резервы приличным объемом СКВ от $40,0 млн.



Дата: 06 февраля 2019 г. 16.35



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,05/27,15 UAH/USD (с утра – 27,00/27,10-15 UAH/USD, к полудню - 26,90/27,00 UAH/USD)

€ – 30,90/31,15 UAH/EUR (с утра – 30,80/31,10 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,95 UAH/EUR)

RUB – 0,405/0,414 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,414 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги среды с некоторым опозданием в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, очень нуждаясь в решительной ценовой поддержке из-за выросшего клиентского «приноса» на фоне динамичного нисходящего тренда безналичного доллара.



К 12.03 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь торговлей в условиях баланс спроса и предложения: 26,90/27,00 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,414 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры успевают за рынком.



После обеда на рынке Днепра цены «американца», сменив тренд, начали расти. Это в свою очередь возобновило клиентский «принос». Попытки местных дилеров снизить курс моментально «гасили» клиентские офера валюты. Поэтому к закрытию цены пришлось вернуть к «приподнятому» состоянию.



По итогам среды на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж, следствием которого стал рост оборотов – ликвидность, заслужив оптовиков наличного рынка Днепра «четверку с минусом», улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Дата: 06 февраля 2019 г. 16.20

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,02/27,07 UAH/USD (с утра 26,95-98/27,03-05 UAH/USD, к полудню 26,90-95/27,00 0UAH/USD)

€ 30,90/30,98 UAH/EUR (с утра 30,80/30,97 UAH/EUR, к полудню 30,75/30,95 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 февраля в условиях преобладания клиентских оферов валюты на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.



До полудня в столице на местном рынке наблюдался динамичный нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня. Решительность в дисконтировании действующих цен позволила местным дилерам выровнять рынок в баланс.



Около 11.51 киевские дилеры заметно понизили цены «американца» и опустили пару евро-гривня: 26,90-95/27,00 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Киевляне пока успевают за рынком.



После обеда на киевском наличном рынке нисходящий тренд сменился ростом – клиенты поспешили отреагировать на признаки перемен на рынке безналичного доллара, где коррекция остановилась и появились попытки отскока безналичного «американца».



Клиенты столичной «налички» инициировали покупки, вызвав закономерный и, полагаю, даже чрезмерный, рост цен на наличном рынке.



К исходу торгов баланс спроса и оферов сохранился. Это в комплекте с «ассортиментом» настроений стало основной причиной некоторого повышения ликвидности – обороты, заслужив от столичных валютчиков «четверку с минусом», повысили «посредственные» показатели предыдущей сессии.





Дата: 06 февраля 2019 г. 16.48



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,05/27,15 UAH/USD (с утра - 26,95/27,05 UAH/USD, к полудню – 26,90/27,00 UAH/USD)

€ – 30,90/31,15 UAH/EUR (с утра – 30,85/31,05 UAH/EUR, к полудню – 30,70/30,90 UAH/EUR)

RUB – 0,405/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,410 UAH/RUB, к полудню 0,405/0,410 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях

преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.



До полудня это настроение не менялось, отвечая на коррекцию цен «зеленого» безнала на межбанке.



По состоянию на 11.52 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал розничный клиентский «принос». На этом фоне в городе действовали упавшие цены: 26,90/27,00 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,410 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья произошел радикальны разворот настроения – доминировавший в первой половине дня клиентские «принос», по сути, без покупок, сменился жестким преобладанием спроса, бед предложения.



Эти перемены а также начало роста курса безналичного «американца» заставили валютчиков Запорожья радикально поднимать действующие цены. Изрядное подорожание наличного доллара на финише торгов не спасло запорожский рынок от итогового «перекоса». На сей раз в сторону спроса.

Разнообразие настроений на местном рынке не сумело обеспечить прогресс на участке ликвидности – как и накануне, запорожские дилеры поставили за обороты «тройку», повторив показатели предыдущей сессии.





Дата: 06 февраля 2019 г. на 16.01



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,08/27,15 UAH/USD (с утра - 27,08/27,13 UAH/USD, к полудню - 26,95/26,99 UAH/USD)

€ – 30,95/31,05 UAH/EUR (с утра – 30,85/31,05 UAH/EUR, к полудню - 30,75/31,92 UAH/EUR)

RUB 0,407/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,406/0,409 UAH/RUB)



US

