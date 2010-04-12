Вот такой наш ответ "чемберлену".
Берите -берите, мы вам еще нарисуем
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лют, 2019 16:10
Додано: Сер 06 лют, 2019 16:19
Re: Валютный рынок в контексте
пугает лидерство зеленского сейчас в выборной гонке, риторика тимошенко и зеленского типа дефолт это круто. нам еще отдавать долги в мае МВФ, неизвестно что у них в голове.никто не допускает что весной-летом в случае провала порошенко гривну может ждать глубокий девал до 35?
Додано: Сер 06 лют, 2019 16:24
Re: Валютный рынок в контексте
меня волнует как пройдут выборы, и от президента нового зависит риторика курса на весну-лето 2019. надеюсь девала не будет
Додано: Сер 06 лют, 2019 16:28
Re: Валютный рынок в контексте
белочка тоже подняла на 5 коп продажу и покупку.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Сер 06 лют, 2019 16:35
Re: Валютный рынок в контексте
к вопросу о влиянии нерезидентов на курс через ОГВЗ:
по нерезидентам ОВГЗ за период 23.01-06.02.2019г. возросли на 4403 млн.грн., что меньше максимума 2018 г. на 2400 млн.грн.
по банкам - 5054 млн.грн. (3280 млн.грн.)
по юрлицам - 2400 млн. грн. (5797 млн.грн.)
по физлицам - 345 млн. грн. (129 млн.грн.)
По этим цифрам решающее значение принадлежит вовсе и нерезам.
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