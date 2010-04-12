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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 521522523524

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 183
1. меньше 27
20%
36
2. 27 - 28.50
50%
91
3. 28.50 - 30
19%
34
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:10

  zorka написав:/05

Вот такой наш ответ "чемберлену".
Берите -берите, мы вам еще нарисуем :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:19

Re: Валютный рынок в контексте

пугает лидерство зеленского сейчас в выборной гонке, риторика тимошенко и зеленского типа дефолт это круто. нам еще отдавать долги в мае МВФ, неизвестно что у них в голове.никто не допускает что весной-летом в случае провала порошенко гривну может ждать глубокий девал до 35?
genapu738
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:22

Вело
обещают,тоже интересно
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:24

Re: Валютный рынок в контексте

меня волнует как пройдут выборы, и от президента нового зависит риторика курса на весну-лето 2019. надеюсь девала не будет
genapu738
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:28

Re: Валютный рынок в контексте

белочка тоже подняла на 5 коп продажу и покупку.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:35

Re: Валютный рынок в контексте

к вопросу о влиянии нерезидентов на курс через ОГВЗ:
по нерезидентам ОВГЗ за период 23.01-06.02.2019г. возросли на 4403 млн.грн., что меньше максимума 2018 г. на 2400 млн.грн.
по банкам - 5054 млн.грн. (3280 млн.грн.)
по юрлицам - 2400 млн. грн. (5797 млн.грн.)
по физлицам - 345 млн. грн. (129 млн.грн.)

По этим цифрам решающее значение принадлежит вовсе и нерезам.
edgar_po
 
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