Вот такой наш ответ "чемберлену".
Берите -берите, мы вам еще нарисуем
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лют, 2019 16:10
Додано: Сер 06 лют, 2019 16:28
Re: Валютный рынок в контексте
белочка тоже подняла на 5 коп продажу и покупку.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Сер 06 лют, 2019 16:35
Re: Валютный рынок в контексте
к вопросу о влиянии нерезидентов на курс через ОГВЗ:
по нерезидентам ОВГЗ за период 23.01-06.02.2019г. возросли на 4403 млн.грн., что меньше максимума 2018 г. на 2400 млн.грн.
по банкам - 5054 млн.грн. (3280 млн.грн.)
по юрлицам - 2400 млн. грн. (5797 млн.грн.)
по физлицам - 345 млн. грн. (129 млн.грн.)
По этим цифрам решающее значение принадлежит вовсе и нерезам.
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:38
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:55
такие призывы косвенно влияют на курс и могут повлечь дисквалификацию участника
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:59
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:02
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:05
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:08
Квесторе_поверніться тыща
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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