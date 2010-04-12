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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 522523524525>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 184
1. меньше 27
20%
37
2. 27 - 28.50
49%
91
3. 28.50 - 30
18%
34
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:10

  zorka написав:/05

Вот такой наш ответ "чемберлену".
Берите -берите, мы вам еще нарисуем :mrgreen:
сірий
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Вело
обещают,тоже интересно
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:28

Re: Валютный рынок в контексте

белочка тоже подняла на 5 коп продажу и покупку.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:35

Re: Валютный рынок в контексте

к вопросу о влиянии нерезидентов на курс через ОГВЗ:
по нерезидентам ОВГЗ за период 23.01-06.02.2019г. возросли на 4403 млн.грн., что меньше максимума 2018 г. на 2400 млн.грн.
по банкам - 5054 млн.грн. (3280 млн.грн.)
по юрлицам - 2400 млн. грн. (5797 млн.грн.)
по физлицам - 345 млн. грн. (129 млн.грн.)

По этим цифрам решающее значение принадлежит вовсе и нерезам.
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  Перес де Куэльяр написав:Знервованих усаджують, щоб профіт втратили. З попитом є проблеми, продавців знову більше ніж покупців зеленого. Завтра пожалкують, що купили по 27 :mrgreen: .

Валідол і корвалол закінчуються крапка Дайте команду кома коли купувати долар крапка
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  tea написав:
  Кицька написав:дядя Caша да, появились обороты

Кицю - трохи піднажміть. :wink:
Тре до 14 лютого дійти до 27.32.Ні більше,ні менше. :mrgreen:
З Крижополем домовимось,щоб не валив долар. :mrgreen:


такие призывы косвенно влияют на курс :mrgreen: и могут повлечь дисквалификацию участника
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:59

  zorka написав:/05

купил сегодня па стока
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:02

  ребе Нок написав:
  zorka написав:/05

купил сегодня па стока

Сума більш цікава. :wink:
Гриценко...наш Президент
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  ребе Нок написав:
  zorka написав:/05

купил сегодня па стока

А я куплю через месяц па стока -тока на пару гривен меньше :mrgreen:
сірий
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Квесторе_поверніться тыща
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порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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