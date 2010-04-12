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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 522523524525

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 184
1. меньше 27
20%
37
2. 27 - 28.50
49%
91
3. 28.50 - 30
18%
34
4. 30-35
7%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:09

  сірий написав:
  ребе Нок написав:
  zorka написав:/05

купил сегодня па стока

А я куплю через месяц па стока -тока на пару гривен меньше :mrgreen:

И я тогда еще куплю.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:15

  ребе Нок написав:купил сегодня па стока

А я куплю через месяц па стока -тока на пару гривен меньше :mrgreen:[/quote]
И я тогда еще куплю.[/quote]
---------------------------------------------------------------------------
Маладэц !!! Ещё куплю между турами в апреле по 24** :mrgreen:
Это если ПАПа выйдет во второй тур :wink: А он будет стараться :D
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:39

  somilitark написав:Вместо 1000 слов,надо признать,что в олени,причём пугливые и ленивые!
Вы по уши в валюте,причём минимум на гривну дороже :D


Согласен. Вместо слов: какой процент в Вашем портфеле занимают ОВДП? Инвестор33-й хоть и нанолотчик, но всё таки имеет в портфеле БАВла. Достаточно будет шести цифр в коде выпуска.

Зы. Вот так вот Евгениz, не ценят пионеров фонды :lol: . Хотя тут много дивных историй.

И да - провал - это купить БАВЛа в 2014 году по 15 копеек и получить двухкратный девал от 12. И то Виталий может вспомнить Синергии :)
А подьём - это купить тот же БАвл по 7 копеек в фервале 2016 г (на волне полит.кризиса) и продать его по 25-27 копеек летом 2017 взяв ещё и дивиди.
Востаннє редагувалось lrs7719 в Сер 06 лют, 2019 18:44, всього редагувалось 1 раз.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:40

  edgar_po написав:По этим цифрам решающее значение принадлежит вовсе и нерезам.

кому принадлежит решающее значение и чьими именно деньгами пользуются "резиденты" знает лишь пара десятков человек.
а у нас угадайка.
это я к чему. рекомендую посматривать на динамику доходности на вторичном рынке.
наступит время и эта динамика станет ключевым индикатором.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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