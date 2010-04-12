И я тогда еще куплю.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:09
И я тогда еще куплю.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:15
А я куплю через месяц па стока -тока на пару гривен меньше [/quote]
И я тогда еще куплю.[/quote]
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Маладэц !!! Ещё куплю между турами в апреле по 24**
Это если ПАПа выйдет во второй тур А он будет стараться
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:39
Согласен. Вместо слов: какой процент в Вашем портфеле занимают ОВДП? Инвестор33-й хоть и нанолотчик, но всё таки имеет в портфеле БАВла. Достаточно будет шести цифр в коде выпуска.
Зы. Вот так вот Евгениz, не ценят пионеров фонды . Хотя тут много дивных историй.
И да - провал - это купить БАВЛа в 2014 году по 15 копеек и получить двухкратный девал от 12. И то Виталий может вспомнить Синергии
А подьём - это купить тот же БАвл по 7 копеек в фервале 2016 г (на волне полит.кризиса) и продать его по 25-27 копеек летом 2017 взяв ещё и дивиди.
Востаннє редагувалось lrs7719 в Сер 06 лют, 2019 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:40
кому принадлежит решающее значение и чьими именно деньгами пользуются "резиденты" знает лишь пара десятков человек.
а у нас угадайка.
это я к чему. рекомендую посматривать на динамику доходности на вторичном рынке.
наступит время и эта динамика станет ключевым индикатором.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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