И я тогда еще куплю.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:09
И я тогда еще куплю.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:15
А я куплю через месяц па стока -тока на пару гривен меньше [/quote]
И я тогда еще куплю.[/quote]
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Маладэц !!! Ещё куплю между турами в апреле по 24**
Это если ПАПа выйдет во второй тур А он будет стараться
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:39
Согласен. Вместо слов: какой процент в Вашем портфеле занимают ОВДП? Инвестор33-й хоть и нанолотчик, но всё таки имеет в портфеле БАВла. Достаточно будет шести цифр в коде выпуска.
Зы. Вот так вот Евгениz, не ценят пионеров фонды . Хотя тут много дивных историй.
И да - провал - это купить БАВЛа в 2014 году по 15 копеек и получить двухкратный девал от 12. И то Виталий может вспомнить Синергии
А подьём - это купить тот же БАвл по 7 копеек в фервале 2016 г (на волне полит.кризиса) и продать его по 25-27 копеек летом 2017 взяв ещё и дивиди.
Востаннє редагувалось lrs7719 в Сер 06 лют, 2019 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:40
кому принадлежит решающее значение и чьими именно деньгами пользуются "резиденты" знает лишь пара десятков человек.
а у нас угадайка.
это я к чему. рекомендую посматривать на динамику доходности на вторичном рынке.
наступит время и эта динамика станет ключевым индикатором.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:48
этот вопрос улетел к Проксима Центавра, т.е. в пустоту
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 06 лют, 2019 19:06
есть и те, кто держит до сегодняшних 34,5 копеек, не считая дивидендов.
в наших условиях девал страшен тем, что стоимость гривневого актива не потребительской группы растёт не линейно девалу, а по какой-то замысловатой экспоненте.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 06 лют, 2019 19:20
Нашли друг друга два кровных брата)))
Может сразу на Хорватию в финале,как ваш кумир прапор учил?
Чтобы не мучать общественность этими абракадабрами,причём задним числом?
п.с. вчера были односложные по курсу-не может быть,сегодня пошла вторая волна,более забористая и не признающая даже очевидного,главное ещё 10 лет потерпеть и выйдете на курс безубыточности,ваше счастье,что ФРС пока не "снимается к котировок на бирже",а так бы пришлось доставать парабелум.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 06 лют, 2019 19:30
В п"ятницю ще до Гагаріна завітаю.
Проведу роз"яснювальну роботу.
Додано: Сер 06 лют, 2019 19:52
кумир прапор? это мимо кассы, как обычно
что касается задним числом. все ходы давно записаны. кто хоть дальше носа видит - фондовая ветка не далеко.
зы. про объем ОВГЗ в вашем портфеле хотелось бы почитать.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 06 лют, 2019 20:06
Портфель потерял давно,как школу закончил,даже не помню куда он подевался
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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