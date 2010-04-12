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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 523524525526>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 186
1. меньше 27
20%
37
2. 27 - 28.50
50%
93
3. 28.50 - 30
18%
34
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:09

  сірий написав:
  ребе Нок написав:
  zorka написав:/05

купил сегодня па стока

А я куплю через месяц па стока -тока на пару гривен меньше :mrgreen:

И я тогда еще куплю.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:15

  ребе Нок написав:купил сегодня па стока

А я куплю через месяц па стока -тока на пару гривен меньше :mrgreen:[/quote]
И я тогда еще куплю.[/quote]
---------------------------------------------------------------------------
Маладэц !!! Ещё куплю между турами в апреле по 24** :mrgreen:
Это если ПАПа выйдет во второй тур :wink: А он будет стараться :D
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:39

  somilitark написав:Вместо 1000 слов,надо признать,что в олени,причём пугливые и ленивые!
Вы по уши в валюте,причём минимум на гривну дороже :D


Согласен. Вместо слов: какой процент в Вашем портфеле занимают ОВДП? Инвестор33-й хоть и нанолотчик, но всё таки имеет в портфеле БАВла. Достаточно будет шести цифр в коде выпуска.

Зы. Вот так вот Евгениz, не ценят пионеров фонды :lol: . Хотя тут много дивных историй.

И да - провал - это купить БАВЛа в 2014 году по 15 копеек и получить двухкратный девал от 12. И то Виталий может вспомнить Синергии :)
А подьём - это купить тот же БАвл по 7 копеек в фервале 2016 г (на волне полит.кризиса) и продать его по 25-27 копеек летом 2017 взяв ещё и дивиди.
Востаннє редагувалось lrs7719 в Сер 06 лют, 2019 18:44, всього редагувалось 1 раз.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:40

  edgar_po написав:По этим цифрам решающее значение принадлежит вовсе и нерезам.

кому принадлежит решающее значение и чьими именно деньгами пользуются "резиденты" знает лишь пара десятков человек.
а у нас угадайка.
это я к чему. рекомендую посматривать на динамику доходности на вторичном рынке.
наступит время и эта динамика станет ключевым индикатором.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:48

  lrs7719 написав:
  somilitark написав:Вместо 1000 слов,надо признать,что в олени,причём пугливые и ленивые!
Вы по уши в валюте,причём минимум на гривну дороже :D

Согласен. Вместо слов: какой процент в Вашем портфеле занимают ОВДП?

этот вопрос улетел к Проксима Центавра, т.е. в пустоту :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:06

  lrs7719 написав:...А подьём - это купить тот же БАвл по 7 копеек в фервале 2016 г (на волне полит.кризиса) и продать его по 25-27 копеек летом 2017 взяв ещё и дивиди.

есть и те, кто держит до сегодняшних 34,5 копеек, не считая дивидендов.
в наших условиях девал страшен тем, что стоимость гривневого актива не потребительской группы растёт не линейно девалу, а по какой-то замысловатой экспоненте.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:20

  Yuri_T написав:этот вопрос улетел к Проксима Центавра, т.е. в пустоту :mrgreen:

Нашли друг друга два кровных брата)))
Может сразу на Хорватию в финале,как ваш кумир прапор учил?
Чтобы не мучать общественность этими абракадабрами,причём задним числом? :lol:

п.с. вчера были односложные по курсу-не может быть,сегодня пошла вторая волна,более забористая и не признающая даже очевидного,главное ещё 10 лет потерпеть и выйдете на курс безубыточности,ваше счастье,что ФРС пока не "снимается к котировок на бирже",а так бы пришлось доставать парабелум.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:30

  prodigy написав:
  tea написав:
  Кицька написав:дядя Caша да, появились обороты

Кицю - трохи піднажміть. :wink:
Тре до 14 лютого дійти до 27.32.Ні більше,ні менше. :mrgreen:
З Крижополем домовимось,щоб не валив долар.


такие призывы косвенно влияют на курс :mrgreen: и могут повлечь дисквалификацию участника

В п"ятницю ще до Гагаріна завітаю. :wink:
Проведу роз"яснювальну роботу. :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:52

  somilitark написав:
  Yuri_T написав:этот вопрос улетел к Проксима Центавра, т.е. в пустоту :mrgreen:

Нашли друг друга два кровных брата)))
Может сразу на Хорватию в финале,как ваш кумир прапор учил?
Чтобы не мучать общественность этими абракадабрами,причём задним числом? :lol:

кумир прапор? это мимо кассы, как обычно :mrgreen:
что касается задним числом. все ходы давно записаны. кто хоть дальше носа видит - фондовая ветка не далеко.

зы. про объем ОВГЗ в вашем портфеле хотелось бы почитать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:06

  Yuri_T написав:
зы. про объем в вашем портфеле хотелось бы почитать.

Портфель потерял давно,как школу закончил,даже не помню куда он подевался :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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