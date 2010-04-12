Додано: Сер 06 лют, 2019 18:39

somilitark написав: Вместо 1000 слов,надо признать,что в олени,причём пугливые и ленивые!

Вы по уши в валюте,причём минимум на гривну дороже Вместо 1000 слов,надо признать,что в олени,причём пугливые и ленивые!Вы по уши в валюте,причём минимум на гривну дороже

Согласен. Вместо слов: какой процент в Вашем портфеле занимают ОВДП? Инвестор33-й хоть и нанолотчик, но всё таки имеет в портфеле БАВла. Достаточно будет шести цифр в коде выпуска.Зы. Вот так вот Евгениz, не ценят пионеров фонды. Хотя тут много дивных историй.И да - провал - это купить БАВЛа в 2014 году по 15 копеек и получить двухкратный девал от 12. И то Виталий может вспомнить СинергииА подьём - это купить тот же БАвл по 7 копеек в фервале 2016 г (на волне полит.кризиса) и продать его по 25-27 копеек летом 2017 взяв ещё и дивиди.