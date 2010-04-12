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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 523524525526

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 186
1. меньше 27
20%
37
2. 27 - 28.50
50%
93
3. 28.50 - 30
18%
34
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:11

  somilitark написав:
  Yuri_T написав:
зы. про объем в вашем портфеле хотелось бы почитать.

Портфель потерял давно,как школу закончил,даже не помню куда он подевался :lol:

да и накуа мне ваши мучения с акциями,тем более понравились ваши прикольчики с выходом,типа деньги выручить можно только тогда,когда на эту срань есть такой же нью олень,по другому тоже можно,если текущие котировки переполовинить,я уже лучше как классики,схожу к букмекерам и поставлю на кротов,так будет намного быстрее и в плане результатов и хождений по вашим граблям)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:13

  somilitark написав:
  Yuri_T написав:
зы. про объем в вашем портфеле хотелось бы почитать.

Портфель потерял давно,как школу закончил,даже не помню куда он подевался :lol:

я так и думал.
еще думал, что портфеля вообще не было, но теперь всё стало на свои места :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:16

  somilitark написав:да и накуа мне ваши мучения с акциями,тем более понравились ваши прикольчики с выходом,типа деньги выручить можно только тогда,когда на эту срань есть такой же нью олень,по другому тоже можно,если текущие котировки переполовинить,я уже лучше как классики,схожу к букмекерам и поставлю на кротов,так будет намного быстрее и в плане результатов и хождений по вашим граблям)))

я, как коренной киевлянин, кротам удачи не пожелаю.
так что сами намолите.

зы. а ты азартный, Парамоша (с) :mrgreen:
кто бы мог подумать...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:21

  сірий написав:Ну что, продолжим нашу угадайку. Ставлю на цифру 26.97

ДА уж промохнулся на пару копеек. Завтра продолжим. :mrgreen:
сірий
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