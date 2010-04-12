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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лют, 2019 20:11
somilitark написав: Yuri_T написав:
зы. про объем в вашем портфеле хотелось бы почитать.
Портфель потерял давно,как школу закончил,даже не помню куда он подевался
да и накуа мне ваши мучения с акциями,тем более понравились ваши прикольчики с выходом,типа деньги выручить можно только тогда,когда на эту срань есть такой же нью олень,по другому тоже можно,если текущие котировки переполовинить,я уже лучше как классики,схожу к букмекерам и поставлю на кротов,так будет намного быстрее и в плане результатов и хождений по вашим граблям)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 20:13
somilitark написав: Yuri_T написав:
зы. про объем в вашем портфеле хотелось бы почитать.
Портфель потерял давно,как школу закончил,даже не помню куда он подевался
я так и думал.
еще думал, что портфеля вообще не было, но теперь всё стало на свои места
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 20:16
somilitark написав:
да и накуа мне ваши мучения с акциями,тем более понравились ваши прикольчики с выходом,типа деньги выручить можно только тогда,когда на эту срань есть такой же нью олень,по другому тоже можно,если текущие котировки переполовинить,я уже лучше как классики,схожу к букмекерам и поставлю на кротов,так будет намного быстрее и в плане результатов и хождений по вашим граблям)))
я, как коренной киевлянин, кротам удачи не пожелаю.
так что сами намолите.
зы. а ты азартный, Парамоша (с)
кто бы мог подумать...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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