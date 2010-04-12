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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 524525526527> Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте 2.3 5 186 1. меньше 27 20% 37 2. 27 - 28.50 50% 93 3. 28.50 - 30 18% 34 4. 30-35 6% 12 5. больше 35 5% 10 Всього голосів : 186 Додано: Сер 06 лют, 2019 20:11 somilitark написав: Yuri_T написав:

зы. про объем в вашем портфеле хотелось бы почитать. зы. про объем в вашем портфеле хотелось бы почитать.

Портфель потерял давно,как школу закончил,даже не помню куда он подевался Портфель потерял давно,как школу закончил,даже не помню куда он подевался

да и накуа мне ваши мучения с акциями,тем более понравились ваши прикольчики с выходом,типа деньги выручить можно только тогда,когда на эту срань есть такой же нью олень,по другому тоже можно,если текущие котировки переполовинить,я уже лучше как классики,схожу к букмекерам и поставлю на кротов,так будет намного быстрее и в плане результатов и хождений по вашим граблям))) да и накуа мне ваши мучения с акциями,тем более понравились ваши прикольчики с выходом,типа деньги выручить можно только тогда,когда на эту срань есть такой же нью олень,по другому тоже можно,если текущие котировки переполовинить,я уже лучше как классики,схожу к букмекерам и поставлю на кротов,так будет намного быстрее и в плане результатов и хождений по вашим граблям))) Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого. somilitark

Повідомлень: 10267 З нами з: 30.12.09 Подякував: 269 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 20:13 somilitark написав: Yuri_T написав:

зы. про объем в вашем портфеле хотелось бы почитать. зы. про объем в вашем портфеле хотелось бы почитать.

Портфель потерял давно,как школу закончил,даже не помню куда он подевался Портфель потерял давно,как школу закончил,даже не помню куда он подевался

я так и думал.

еще думал, что портфеля вообще не было, но теперь всё стало на свои места я так и думал.еще думал, что портфеля вообще не было, но теперь всё стало на свои места Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 13584 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1831 раз. Подякували: 3862 раз. Профіль 5 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 20:16 somilitark написав: да и накуа мне ваши мучения с акциями,тем более понравились ваши прикольчики с выходом,типа деньги выручить можно только тогда,когда на эту срань есть такой же нью олень,по другому тоже можно,если текущие котировки переполовинить,я уже лучше как классики,схожу к букмекерам и поставлю на кротов,так будет намного быстрее и в плане результатов и хождений по вашим граблям))) да и накуа мне ваши мучения с акциями,тем более понравились ваши прикольчики с выходом,типа деньги выручить можно только тогда,когда на эту срань есть такой же нью олень,по другому тоже можно,если текущие котировки переполовинить,я уже лучше как классики,схожу к букмекерам и поставлю на кротов,так будет намного быстрее и в плане результатов и хождений по вашим граблям)))

я, как коренной киевлянин, кротам удачи не пожелаю.

так что сами намолите.



зы. а ты азартный, Парамоша (с)

кто бы мог подумать... я, как коренной киевлянин, кротам удачи не пожелаю.так что сами намолите.зы. а ты азартный, Парамоша (с)кто бы мог подумать... Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 13584 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1831 раз. Подякували: 3862 раз. Профіль 5 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 20:21 Востаннє редагувалось сірий в Сер 06 лют, 2019 20:56, всього редагувалось 2 разів. сірий

Повідомлень: 1199 З нами з: 01.08.12 Подякував: 1519 раз. Подякували: 264 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 20:28 сірий написав: сірий написав: Ну что, продолжим нашу угадайку. Ставлю на цифру 26.97 Ну что, продолжим нашу угадайку. Ставлю на цифру 26.97

ДА уж промохнулся на пару копеек. Завтра продолжим. ДА уж промохнулся на пару копеек. Завтра продолжим.

Тихо сам с собой я веду беседу. Тихо сам с собой я веду беседу. Danik Повідомлень: 266 З нами з: 30.01.12 Подякував: 145 раз. Подякували: 63 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 20:29 somilitark написав: Yuri_T написав:

зы. про объем в вашем портфеле хотелось бы почитать. зы. про объем в вашем портфеле хотелось бы почитать.

Портфель потерял давно,как школу закончил,даже не помню куда он подевался Портфель потерял давно,как школу закончил,даже не помню куда он подевался

Офтоп . Я визуально помню свой первый портфель, спустя 40 -к лет... Офтоп . Я визуально помню свой первый портфель, спустя 40 -к лет... Vadim V

Повідомлень: 1490 З нами з: 23.05.14 Подякував: 341 раз. Подякували: 269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 20:41 Danik написав: сірий написав: сірий написав: Ну что, продолжим нашу угадайку. Ставлю на цифру 26.97 Ну что, продолжим нашу угадайку. Ставлю на цифру 26.97

ДА уж промохнулся на пару копеек. Завтра продолжим. ДА уж промохнулся на пару копеек. Завтра продолжим.

Тихо сам с собой я веду беседу. Тихо сам с собой я веду беседу.

Последние пару страниц ни о чем, думаю задам другое направление. Последние пару страниц ни о чем, думаю задам другое направление. сірий

Повідомлень: 1199 З нами з: 01.08.12 Подякував: 1519 раз. Подякували: 264 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 20:47 Danik написав: сірий написав: сірий написав: Ну что, продолжим нашу угадайку. Ставлю на цифру 26.97 Ну что, продолжим нашу угадайку. Ставлю на цифру 26.97

ДА уж промохнулся на пару копеек. Завтра продолжим. ДА уж промохнулся на пару копеек. Завтра продолжим.

Тихо сам с собой я веду беседу. Тихо сам с собой я веду беседу.

Промокнулся Промокнулся Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. Vitl

Повідомлень: 15382 З нами з: 04.05.10 Подякував: 754 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 20:53 сірий написав: сірий написав: Ну что, продолжим нашу угадайку. Ставлю на цифру 26.97 Ну что, продолжим нашу угадайку. Ставлю на цифру 26.97

ДА уж ПРОРУКОЖОПИЛСЯ на пару копеек. Завтра продолжим. ДА уж ПРОРУКОЖОПИЛСЯна пару копеек. Завтра продолжим.

сірий

Повідомлень: 1199 З нами з: 01.08.12 Подякував: 1519 раз. Подякували: 264 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 21:01

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся во вторник относительно доллара на 20,78 коп., на торгах среды укрепился на 25,18 коп., оказавшись на уровне 26,9641 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 06-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 25,77 коп., составил 26,9622 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 06 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,12/27,15 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала динамичное снижение, реагируя на пролонгацию продаж валюты ради гривни, необходимой для уплаты за приобретенные накануне на аукционе Минфина облигации ОВГЗ. Напомним, 05-го было размещено госбумаг на сумму 6,4 млрд. грн. Поскольку в аукционе активное участие принимали нерезиденты, они тоже конвертировали поступившую от головных контор СКВ, снова отложив репатриацию дивидендов. Разумеется, покупки упавшей в цене валюты «варягами» наблюдались, но их объем в первой половине среды не был решающим.



Меж тем, отсутствие системных покупателей при долларовом изобилии продолжало ронять курс «американца» на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ. По состоянию на 10.35 пара доллар-гривня упала к 26,97/27,02, а через 15 минут обе позиции СКВ оказались ниже концептуальнозначимой отметки 27,00 UAH/USD - 26,95/26,98 UAH/USD.

Как и накануне, это не осталось без внимания регулятора, одномоментно выкупившего около 11.05 Киева от $30,0 млн. долларовой ликвидности по 26,96 UAH/USD с платформы Matching.



Это не остановило откат «американца», оказавшегося около 11.11 Киева на цифре 26,94/26,97, а уже спустя 27 минут доллар стоил 26,93/26,95 UAH/USD, заставив НБУ провести повторную гривневую интервенцию по более низкому курсу 26,93 UAH/USD.

Этот «контрольный выстрел» регулятора в «зеленого медведя» наконец-то остановил коррекцию «американца», цена которого оставалась неизменной до 12.30 Киева, а с указанного часа инициировала робкий рост, приподнявшись к 26,94/26,97 UAH/USD.



Судя по всему, участники межбанка рассчитались с Минфином за купленные во вторник векселя, приступив к покупкам заметно подешевевшей валюты. Во всяком случае, на обеденный перерыв около 13.10 межбанковский валютный рынок ушел на фоне выросшей к 26,95/27,00 UAH/USD цены доллара.



После обеда, с 13.40, пара доллар-гривня на межбанке консолидировалась в более узком спреде 26,955/26,995 UAH/USD, ставшим следствием появившихся локальных продаж зарубежных поступлений валюты на предвыборную кампанию и в рамках обязательного «оброка в 50%» от внешнеторговой выручки.



Эти локальные низы вскоре были выкуплены, подняв курс «американца» по состоянию на 15.37 к отметке 26,965/27,000 UAH/USD.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.



На цифре 26,965/27,000 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 06 февраля.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9641 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 2,62% с 27,6883 UAH/USD до 26,9641 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 06 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 06 февраля, сохранив и углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ в наиболее активной части торгов отсутствовали покупки СКВ нерезидентами, которые напротив, продавали доллар, чтоб выручить гривню для уплаты за приобретенные на аукционе Минфина 05 февраля

гривневые ОВГЗ.



Во-вторых, покупок со стороны импортеров тоже не было: у них, как известно, время спроса наступает в самом конце месяца.



В-третьих, на рынке наблюдалось долларовое изобилие, часть которого мы связываем с поступлением в Украину «предвыборной СКВ» на электоральные расходы «претендентов».



В-четвертых, к среде, как известно, растет приток внешнеторговой выручки, 50% которой подлежат обязательной продаже на межбанке.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 06 февраля выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на рынке наблюдался избыток валюты, которую конвертировали в гривню как участники вторничного аукциона ОВГЗ, так и команды кандидатов в президенты.



Во-вторых, к среде растет приток внешнеторговой выручки, 50% которой подлежала обязательной продаже.



В-третьих, на межбанке наблюдался «ассортимент» настроений: до полудня преобладали продажи СКВ, а после обеда стартовали покупки доллара нерезидентами, у которых, напомним, в дебюте каждого месяца сезон репатриации дивидендов.



В-четвертых, если судить по динамике средневзвешенного курса доллара, его рынок оставался «медвежьим», что, как известно, способствует ликвидности.



В-пятых, на сессии 06 февраля как минимум, дважды появлялся регулятор с гривневыми интервенциями, пополнив свои резервы приличным объемом СКВ более $50,0 млн.



Рынок наличных, до полудня среды двигавшийся в кильватере сценария «зеленого» безнал, констатировав коррекцию наличных пар доллар-гривня и евро-гривня, после 13.30 решил сыграть на опережение, углядев в послеполуденной терминации отката и попытке отскока курса безналичного «родственника» «железобетонный» разворот безналичного «американца» к «долгоиграющему росту. Интересно отметить, что единожды «дав слабину» и заметно повысив цену наличного доллара, что спровоцировало возобновление доминирование клиентского «приноса», дилеры рынка наличных попытались немного уменьшить курсы «приема» и смягчить риски «перекоса» в сторону клиентских бидов. Не тут то было, подобно невозможности вернуть выдавленную из тюбика зубную пасту, попытки дилеров рынков столицы и Днепра понизить позицию «спрос», вызвали мгновенное падение ликвидности = клиенты не пожелали «сдавать валюту» по более низким ценам. Натурально, здесь имел место картельный сговор, вынуждая все обменки региона работать по близким ценам, однако, представляется, рынок наличных явно поторопился, столь заметно подняв после обеда действующие цены.



С другой стороны, думается, не стоит забывать о высокой чувствительности «неформального» рынка наличных к грядущим переменам на валютном рынке, затрагивающих и валютный межбанк…



Итоговая ликвидность «неформального» наличного рынка в среду выросла по сравнению с предыдущей сессией. Полагаю, в этом основная заслуга «ассортимента» настроений (до полудня курс наличного доллара снижался, после обеда динамично рос), а также повсеместное, за исключение «дежурной» «белой вороны», рынка Запорожья, итоговое равновесие покупок и продаж.

Запорожские валютчики констатировали итоговый перекос на местном рынке в сторону спроса, что, полагаю, лишило здешнюю ликвидность надежды на прогресс.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (рынок Харькова), либо прибавила 5,0-10,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» понизились на 3,0-7,0 коп., офера стали ниже на 5,0-10,0 коп.



В контексте возможного применения послеобеденного опережающего роста курса наличного доллара в качестве прогноза на ближайшую сессию «зеленого» сектора валютного межбанка, автор не стал бы слишком торопиться. Полагаю, вряд ли стоит рассматривать курсовой отскок «зеленого» безнала после полудня на межбанке в среду надежным свидетельством «окончательного» разворота на рынке «зеленого» безнала. Не стоит забывать о нацбанковской «базе» этого разворота, без гривневых «заливок» регулятора безналичный «американец» 06 провалился бы значительно глубже. Кроме того, долгожданная и несколько раз перенесенная репатриация дивидендов нерезидентами, подозреваю, растеряла свою «свежеть» и вряд ли сможет обеспечить на торгах 07 февраля устойчивый «бычий» тренд. С учетом заметной активизации на внешних рынках наших агротрейдеров и привычный к четвергу рост притока внешнеторговой выручки из-за рубежа.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 06 февраля в общих чертах отражает картину среды на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 06 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,05/27,15 UAH/USD, евро – 30,90/31,15 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,414 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды с некоторым опозданием в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, очень нуждаясь в решительной ценовой поддержке из-за выросшего клиентского «приноса» на фоне динамичного нисходящего тренда безналичного доллара.



К 12.03 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь торговлей в условиях баланса спроса и предложения: 26,90/27,00 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,414 UAH/RUB.



На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, дилеры успевают за рынком.



После обеда на рынке Днепра цены «американца», сменив тренд, начали расти. Это в свою очередь возобновило клиентский «принос». Попытки местных дилеров снизить курс моментально «гасили» клиентские офера валюты. Поэтому к закрытию цены пришлось вернуть к «приподнятому» состоянию.



По итогам среды на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж, следствием которого стал рост оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта наличного рынка Днепра «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



В течение 06 февраля биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре повысились на 5,0 коп., офера прибавили столько же.



По сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 5,0 коп., офера потеряли столько же.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги среды в котором завершились уровнями 27,05/27,15 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 06-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью и с заметным «опозданием» - солидные клиенты не торопились начинать свои проекты.



До полудня цена оптового наличного «американца» в Днепре динамично снижались, реагируя на доминирование клиентского «приноса», спровоцированного обвальной коррекцией безналичной пары доллар-гривня на межбанке. Кроме того, «неформалы» опта Днепра небезуспешно старались сыграть на опережение рынка, стремясь обеспечить равновесие покупок и продаж.



В результате этого к 12.05 Киева на «неформальном» наличном оптовом рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 26,90/27,00 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,414 UAH/RUB.



На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, оптовики успевали за рынком.



После обеда на оптовом рынке Днепра цены «американца», сменив тренд, начали расти. Это привело к росту и доминированию клиентского «приноса». Попытки оптовиков снизить курс сразу «обрезали» клиентские офера валюты. Поэтому к закрытию среды оптовые цены пришлось вернуть к «приподнятому» состоянию.



По итогам среды на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж, следствием которого стал рост оборотов – ликвидность, заслужив оптовиков наличного рынка Днепра «четверку с минусом», улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.



На протяжении 06 февраля биды и офера оптового наличного доллара прибавили по

5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 05 февраля биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 06 февраля уровнями 30,90/31,15 UAH/EUR, констатировав в течение среды десятикопеечный рост бидов на фоне пятикопеечного «привеса» оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре упали на 10,0 коп., позиция «предложение» просела на 5,0 коп.



Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 06-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшейся в течение первой половины среды обвальной коррекции, сменившейся послеобеденным ростом, а также настроения клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и трендом на рынке «зеленого» безнала.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 06-го мало интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1397 к $1,1377 потеряв в течение этого промежутка времени скромные 20 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, приподняв в течение среды обе позиции наличного евро, главным образом «перестраховались», ориентируясь на послеобеденный отскок курса наличного «американца».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 06 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1405, пара евро-доллар инициировала снижение, оказавшись около 08.00 Киева в рамках валютного коридора $1,1383-1,1395, который не покидала до 18.00 Киева. С этого часа диапазон стал заметно уже и ниже ($1,1373-1,1382).



После 20.00 коррекция пары евро-доллар нарастила динамику, а евро с этого часа консолидировался в коридоре $1,1363-1,1367, не покидая его до 21.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс пары австралийский доллар-доллар США упал в среду на европейской сессии форекса на 120 пунктов до отметки $0,7121 по состоянию на 14.00 Киева. Давление на курс австралийского доллара оказало неожиданное заявление управляющего Резервного Банка Австралии Лоу о возможности снижения уровня основных процентных ставок в стране. Ранее в заявлениях РБА звучало лишь то, что следующим изменением уровня ставок может быть их повышение. Сегодня Лоу заявил, что перспективы изменения ставок, как в сторону их повышения, так и в сторону снижения, сбалансированы.



Курс пары австралийский доллар-иена упал на 160 пунктов до уровня ¥78,03.



Курс пары евро-доллар опустился к 14.00 Киева с отметки $1,1408 до $1,1384. Давление на курс евро оказали данные в Германии, свидетельствующие о значительном снижении уровня производственного выпуска в декабре.



Курс пары евро-иена упал почти на 60 пунктов до уровня ¥124,80.



Согласно сообщению сервера Politico переговоры между США и ЕС по вопросам торговой политики находятся в тупике. Напомним, что ЕС выступает против введения со стороны США пошлины в размере 25% на европейские автомобили. Кроме того, напомним, что по-прежнему действуют американские торговые пошлины на сталь и алюминий, поставляемые из ЕС.



Курс пары фунт-доллар совершает колебания в пределах $1,2924-1,2971.



Представитель североирландской партии UUP заявил, что премьер-министр Великобритании Мэй крайне неохотно относится к идее о продлении срока переходного периода Brexit. Однако это не является новой информацией для участников рынка.



Внимание инвесторов сосредоточено на выходящих в среду данных в США.



Курс доллара США умеренно растет в паре с евро в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают статданные из Германии и выступление президента США Дональда Трампа перед Конгрессом с ежегодным обращением.



Евро торгуется к 15.35 Киева в районе $1,1391 против $1,1406 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥125,09 по сравнению со ¥125,42 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥109,81 против ¥109,96 во вторник.



Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повышается на 0,18%.



В среду стало известно, что объем заказов промышленных предприятий Германии в декабре прошлого года сократился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,3% и снижения второго на 6,7%.



Слабые статданные из крупнейшей экономики еврозоны оказали давление на курс евро.



Тем временем Д.Трамп в своей речи положительно оценил развитие экономики США, включая рынок труда и добычу энергоносителей. Также он заявил о необходимости заключить новое торговое соглашение с Китаем и призвал решить вопрос о границе с Мексикой.



По словам аналитиков ING Bank NV, выступление Д.Трампа слабо повлияло на рынки.

Тем временем австралийский доллар в среду падает на 1,4% к доллару США, рекордными темпами за месяц, на заявлениях руководства Резервного банка Австралии.



В последний год вероятность того, что следующим действием ЦБ будет повышение ставки, была выше, чем вероятность ее снижения. Однако теперь эти вероятности примерно равны.



Италия вступила в техническую рецессию. Деловая активность в сфере услуг упала ниже отметки 50, которая отделяет рост от замедления - В еврозоне розничные продажи в месячном выражении показали максимальное падение за 7,5 лет - В Германии фиксируется падение производственных заказов - Слабая статистика вряд ли позволит ЕЦБ перейти к повышению ставки в обозримом будущем. И это давит на евро, даже несмотря на недостаточно устойчивое положение доллара.

Стало быть, пара евро-доллар продолжает медленно и с удивительной размеренностью снижаться третий день подряд. Попытка сломать тенденцию во второй половине вторника быстро закончилась, показав максимум на $1,1433, пара пошла вниз, в азиатскую сессию среды пробила отметку $1,14, а к текущему моменту (21.00 Киева) минимум показан на отметке $1,1363.



В качестве объяснения падения пары можно привести публикацию данных по промышленным заказам Германии в декабре.



Вышедшая утром среды статистика показала падение на 1,6 м/м против прогноза роста на 0,3% м/м, а в годовом выражении спад усилился с -4,3% г/г до -7,0% г/г.

Правда, локально падение евро как раз после публикации этих данных и было закончено, и днем в среду прошла коррекция, однако уже вечером утренний минимум снова был обновлен.



Таким образом, пара евро-доллар упала уже заметно ниже уровня (район $1,1420), на котором находилась перед заседанием FOMC ФРС 30-ого января.



При том, что комментаторы рынков фактически «приговорили» доллар к падению по итогам заседания, доллар каким-то образом нашел в себе силы начать рост.



Полагаем, дело в том, что крупные игроки, пользуясь моментом, начали без спешки продавать евро. Однако долго столь размеренным темпом (как будто по линейке) снижение продолжаться не может. Либо крупные игроки уберут продажи, и дадут евро снова отскочить, либо цена обвалится просто вследствие значительно ухудшившейся технической картины.

Мы предполагаем, что если еще во вторник первый вариант был возможен, то вечером среды все дело идет к тому, что падение ускорится, и отметка $1,13 будет пробита. Поддержку пара евро-доллар имеет нащупать скорее уже ближе к $1,125. При фундаментальной поддержке неважной макроэкономической статистики по еврозоне.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 06-го уровнями 30,90/31,15 UAH/EUR, констатировав при этом в течение среды десятикопеечный рост бидов на фоне пятикопеечного «привеса» оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 06 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,414 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового рубля на наличном рынке Днепра понизились на 10 пунктов, офера не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 06 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», повысила «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему с закрытия вторника на 10,0 коп. спросу и потерявшему 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 06 февраля по спросу понизились на 10 пунктов, не изменившись по предложению.



Торги безналичным долларом отечественного валютного межбанка в среду сопровождались сохранением нисходящего тренда цен «американца». Для этого были веские причины.



Во-первых, участники состоявшегося накануне аукциона по размещению ОВГЗ конвертировали долларовые «заначки» в гривню, требующуюся для расчета с Минфином за приобретенные 05-го госбумаги.



Во-вторых, как и накануне, в откате цен «зеленой» СКВ были заинтересованы нерезиденты, у которых буквально завтра-послезавтра состоится очередной сезон репатриации дивидендов на родину, который, судя по всему, из-за минфиновского «мероприятия» будет оказывать на цены покупок СКВ «варягами» существенного влияния. К тому же, полагаю, уже получившие часть гривневых дивидендов нерезиденты повторно вложили часть их в новые ОВГЗ. Кроме того, в интересах «варягов» удерживать курс безналичной пары доллар-гривня в пониженном состоянии с прицелом на грядущее погашение Минфином очередной партии ОВГЗ.



В-третьих, в страну вырос приток «предвыборной» валюты из-за рубежа, дополняя текущее долларовое изобилие.



В-четвертых, к среде, как известно, растет поступления внешнеторговой выручки, 50% которой подлежат обязательной продаже на межбанке.



Существует реальная вероятность остановки настоящего нисходящего тренда безналичной пары доллар-гривня на межбанке в ближайшую сессию.



Расчеты за ОВГЗ прекратятся, «варяги» приступят к репатриации дивидендов, а к выросшей, если судить по динамике остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ, вскоре добавятся новые порции гривни «от щедрот» Казначейства, компенсирующего НДС.



Но все это вероятнее всего, будет реализовано к пятнице или даже, 11 февраля.



Пока же вряд ли стоит рассматривать курсовой отскок «зеленого» безнала после полудня на межбанке в среду надежным свидетельством «окончательного» разворота на рынке «зеленого» безнала.



Не надо забывать о нацбанковской «базе» этого разворота, без гривневых «заливок» регулятора безналичный «американец» 06 февраля провалился бы значительно глубже.



Кроме того, долгожданная и несколько раз перенесенная репатриация дивидендов нерезидентами, подозреваю, растеряла свою «свежеть» и вряд ли сможет обеспечить на торгах 07 февраля устойчивый «бычий» тренд. С учетом заметной активизации на внешних рынках наших агротрейдеров и привычный к четвергу рост притока внешнеторговой выручки из-за рубежа.



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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