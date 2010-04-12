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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 524525526527

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 186
1. меньше 27
20%
37
2. 27 - 28.50
50%
93
3. 28.50 - 30
18%
34
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:49

  сірий написав:
  сірий написав:
  сірий написав:Ну что, продолжим нашу угадайку. Ставлю на цифру 26.97

ДА уж ПРОРУКОЖОПИЛСЯ :lol: на пару копеек. Завтра продолжим. :mrgreen:

:lol:

Эт чё, руками не в ту попал, или не хотел но попал, или не попал когда всё таки надо было попасть. :)
То мелочи.Главное. что наш междусобойный спорчик - ты до 24, я до 25 вангуем.Приз пузырь :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:53

  Yuri_T написав:
  somilitark написав:Может сразу на Хорватию в финале,как ваш кумир прапор учил?
Чтобы не мучать общественность этими абракадабрами,причём задним числом?

кумир прапор? это мимо кассы, как обычно


Американский мультимиллионер Либо имеет право делать эксцентричнные ставки и иногда проигрывать.
Для него это мелкие шалости и адреналин.
Вы - нет. Вы хотя бы прокормили себя, коммуналку оплатили да на лето на неделю Турции накопили. :? И до получки у друзей не сшибали бы. :lol: Какие тут могут быть у вас ставки? :roll: Кобра из дома прогонит или год давать не будет от отчаяния. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:01

Если бы понты светились, в Украине были бы белые ночи.. 8)
fler
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