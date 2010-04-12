Эт чё, руками не в ту попал, или не хотел но попал, или не попал когда всё таки надо было попасть.
То мелочи.Главное. что наш междусобойный спорчик - ты до 24, я до 25 вангуем.Приз пузырь
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лют, 2019 21:49
Эт чё, руками не в ту попал, или не хотел но попал, или не попал когда всё таки надо было попасть.
То мелочи.Главное. что наш междусобойный спорчик - ты до 24, я до 25 вангуем.Приз пузырь
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 06 лют, 2019 21:53
Американский мультимиллионер Либо имеет право делать эксцентричнные ставки и иногда проигрывать.
Для него это мелкие шалости и адреналин.
Вы - нет. Вы хотя бы прокормили себя, коммуналку оплатили да на лето на неделю Турции накопили. И до получки у друзей не сшибали бы. Какие тут могут быть у вас ставки? Кобра из дома прогонит или год давать не будет от отчаяния.
|