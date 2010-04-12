Эт чё, руками не в ту попал, или не хотел но попал, или не попал когда всё таки надо было попасть.
ты до 24, я до 25
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лют, 2019 21:49
Эт чё, руками не в ту попал, или не хотел но попал, или не попал когда всё таки надо было попасть.
ты до 24, я до 25
Востаннє редагувалось Vitl в Сер 06 лют, 2019 22:10, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 06 лют, 2019 21:53
Американский мультимиллионер Либо имеет право делать эксцентричнные ставки и иногда проигрывать.
Для него это мелкие шалости и адреналин.
Вы - нет. Вы хотя бы прокормили себя, коммуналку оплатили да на лето на неделю Турции накопили. И до получки у друзей не сшибали бы. Какие тут могут быть у вас ставки? Кобра из дома прогонит или год давать не будет от отчаяния.
Додано: Сер 06 лют, 2019 22:10
Та знаю. Но там либо нанообьёмы или железные тести́кулы. У меня после всех фондовых приключений здоровье и вера не та что была в 2014 году.
Додано: Сер 06 лют, 2019 22:10
Вот , все точно вы пишите .
Я по взгляду жены, пришедшей с работы ,могу за 1 секунду ,точно определить , что мне сегодня -пи-е--ц!
Ща буду гадать...
Сегодня , в Африке , на самолетах и вертолетах спирт на радиостанциях и электронных прицелах меняли ?
Небось , как всегда в волноводы выливали и в баночку под правым крылом собирали ?
Знаем мы вас, мультимиллионеров.
Додано: Сер 06 лют, 2019 23:23
Re: Валютный рынок в контексте
Пацаны, а чем Вы тут занимаетесь последние три страницы?????
П.С. А я бухаю
П.П.с. созрел бренди... собственно-ручный.... пробую
Только не юля
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